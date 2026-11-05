Байер Леверкузен — Марсель: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Байер Леверкузен — Марсель учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Байер Леверкузен бошланғич таркиби: 1. Флеккен М., 8. Андрих Р., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 7. Хофманн Й., 30. Маза И., 2. Медина Ф., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э. (капитан), 17. Васкес Л.

Байер Леверкузен захирадагилари: 5. Баде Л., 28. Бласвих Я., 42. Калбрет М., 6. Фернандес Э., 43. Хавигхорст Б., 36. Ломб Н., 9. Морейра А., 10. Тиллман М.

Байер Леверкузен бош мураббийи: Мартинес К.

Марсель бошланғич таркиби: 12. Де Ланге Ж., 8. Абделли Х., 21. Агерд Н., 74. Безахаф К., 4. Иган-Райли К., 25. Гарсия У., 9. Гуири А., 23. Хойбьерг П., 19. Кондогбия Ж., 14. Пайшао И., 22. Веа Т. (капитан).

Марсель захирадагилари: 48. Абдалла К., 7. Гомес А., 41. Гомис И., 42. Камиссоко Н., 46. Кум А., 11. Мопе Н., 18. Мейте Б., 43. Ммади Т., 6. Ннади Т., 44. Валеро А., 92. Вермо Т.

Марсель бош мураббийи: Женезио Б.