Ренн — ОФИ Крит: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Ренн — ОФИ Крит учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ренн бошланғич таркиби: 30. Самба Б., 48. Аит Будлал А., 10. Блас Л., 45. Камара М., 4. Крессвелл К., 95. Франковски П., 9. Леполь Э., 18. Нагида М., 21. Ронжье В. (капитан), 17. Шимански С., 11. Тамари М.
Ренн бош мураббийи: Эз Ф.
ОФИ Крит бошланғич таркиби: 31. Христогеоргос Н., 14. Андруцос А. (капитан), 3. Атанасиу Н., 41. Бухалакис А., 24. Дикманн Л., 11. Фунтас Т., 19. Кодро К., 2. Кризманич К., 43. Николау Д., 18. Нусс Т., 15. Пунгурас А.
ОФИ Крит бош мураббийи: Контис К.
Изоҳлар 0
…