Синдаров ва Гукешнинг ўзаро ўйинларида ким устун?
Жаҳон шахмат чемпионати бошланди. Ҳозиргача ўтказилган учта партиянинг барчаси дуранг билан якунланди. Мусобақа давом этаётган бир пайтда Ўзбекистон вакили Жавоҳир Синдаров ҳамда Ҳиндистон шахматчиси Доммаражу Гукешнинг ўзаро ўйинлари статистикаси ҳам эътибор марказида.
Аввалги учрашувлар натижаларига кўра, классик шахматда Синдаров устунликка эга. Уларнинг ўзаро партияларида ўзбекистонлик шахматчи 2,5 очко жамғарган, Гукеш эса 0,5 очко олган.
Рапид йўналишида Гукеш бир очко билан олдинда. Синдаров ҳозирча бу турда очко қўлга киритмаган. Блиц баҳсларида эса Синдаров икки очко жамғарган, Гукеш ҳисобида очко йўқ.
Шахматчиларнинг рейтинг кўрсаткичлари ҳам бир-биридан фарқ қилади. 2006 йилда туғилган Гукешнинг жорий рейтинги 2710 очко, энг юқори кўрсаткичи эса 2794 очкони ташкил этади.
2005 йилда туғилган Жавоҳир Синдаровнинг жорий рейтинги 2782 очко. Бу унинг шахсий энг юқори рейтинги ҳам ҳисобланади.
Чемпионатдаги учта партия дуранг билан тугаган. Мусобақа давом этмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…