Америкалик афсона Абдусатторов ва Синдаровнинг шахматдаги келажагини башорат қилди

·7·Спорт
Америкалик афсона Абдусатторов ва Синдаровнинг шахматдаги келажагини башорат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Америкалик гроссмейстер Хикару Накамура ўзбекистонлик шахматчилар Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаровнинг келажакда 2800 Эло рейтинг чегарасини забт этишига ишонч билдирди.
  • Накамура бу икки ёш иқтидор эгасини юқори даражадаги шахматчилар деб атаб, уларнинг салоҳиятига юксак баҳо берди.
  • Шахмат тарихида атиги 14 нафар гроссмейстер эришган ушбу кўрсаткичга чиқиш ўзбек шахматини жаҳон миқёсида янги чўққига олиб чиқиши мумкин.

Америкалик машҳур гроссмейстер ва дунёнинг энг оммабоп шахмат стримерларидан бири Хикару Накамура ўзининг YouTube-каналидаги навбатдаги чиқишида ўзбекистонлик ёш юлдузлар — Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаровнинг келажакдаги имкониятлари ҳақида тўхталиб, уларга юксак баҳо берди.

Сўнгги йилларда халқаро ареналарда йирик ғалабаларни қўлга киритиб, шахмат оламини ҳайратга солаётган ўзбек гроссмейстерларининг ўйини Накамура томонидан энг юқори баҳога лойиқ кўрилди.

«Бу икки йигит — ҳақиқий топ-даража»: Накамуранинг фикрлари

Америкалик гроссмейстер ўзбек шахматчиларининг салоҳиятига шубҳа қилмаслигини ва улар тез орада шахмат тарихидаги энг оғир тўсиқлардан бирини енгиб ўтиши мумкинлигини таъкидлади:

  • Инсайдер баҳоси: «Мен Нодирбек ва Жавоҳир — энг юқори даражадаги шахматчилар эканига чин дилдан ишонаман. Буни аввал ҳам айтганман, яна такрорлайман: ўйлайманки, иккаласи ҳам маълум бир пайтда рейтингда 2800 чегарасини бузиб ўтиш имкониятига эга бўлади», — деди Накамура;

  • Ўсиш тенденцияси: Охирги турнирлардаги шиддатли баҳслар ва уларнинг жаҳон элитасига қарши кўрсатаётган муросасиз ўйинлари бу фикрлар бежиз эмаслигини кўрсатмоқда;

  • Ўзаро тўқнашувлар тажрибаси: Шахсан Накамуранинг ўзи ҳам халқаро мусобақаларда Абдусатторов ва Синдаровнинг даҳшатли тактик зарбалари ҳамда юқори босимига бир неча бор дуч келган ва уларнинг ўйин услубини яхши билади.

2800 Эло рейтинги: Нега бу чегара жуда муҳим?

Шахмат оламида Эло рейтингининг 2800 поғонаси шунчаки рақам эмас, у дунё шахматининг «космос» даражаси ҳисобланади:

  • «Супергроссмейстер»ларнинг норасмий чегараси: 2800 Эло балига етиш шахмат тарихидаги энг мураккаб ва камдан-кам учрайдиган тарихий муваффақиятдир;

  • Атиги 14 нафар шахматчи: Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) расмий рейтингни жорий этганидан буён бутун дунё бўйича атиги 14 нафар шахматчигина ушбу сийрак ва ўтиб бўлмас чегарани енгишга муваффақ бўлган;

  • Афсоналар давраси: Ушбу тарихий 14 талик рўйхатда Магнус Карлсен ва Гарри Каспаров каби буюк шахмат қироллари етакчилик қилади.

Агар Накамуранинг башорати амалга ошиб, Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров ушбу тарихий 2800 Эло довонини забт эта олишса, бу Ўзбекистон шахматини жаҳонда тенгсиз ва мисли кўрилмаган энг юқори чўққига олиб чиқади.

Хикару НакамураНодирбек АбдусатторовЖавоҳир СиндаровШахмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяптиЖаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти23 октябр 16:12Жаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингдаЖаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингда23 октябр 09:25Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирда дунё юлдузларини тиз чўктириб, чемпион бўлди!Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирда дунё юлдузларини тиз чўктириб, чемпион бўлди!Бугун 06:56Жавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқдаЖавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқдаБугун 00:04Жаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошладиЖаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошлади28 октябр 22:34Жавоҳир Синдаров Накамурага ғалаба келтириши мумкин бўлган юришни кўрсатиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)Жавоҳир Синдаров Накамурага ғалаба келтириши мумкин бўлган юришни кўрсатиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)28 октябр 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди