Америкалик афсона Абдусатторов ва Синдаровнинг шахматдаги келажагини башорат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Америкалик гроссмейстер Хикару Накамура ўзбекистонлик шахматчилар Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаровнинг келажакда 2800 Эло рейтинг чегарасини забт этишига ишонч билдирди.
- Накамура бу икки ёш иқтидор эгасини юқори даражадаги шахматчилар деб атаб, уларнинг салоҳиятига юксак баҳо берди.
- Шахмат тарихида атиги 14 нафар гроссмейстер эришган ушбу кўрсаткичга чиқиш ўзбек шахматини жаҳон миқёсида янги чўққига олиб чиқиши мумкин.
Америкалик машҳур гроссмейстер ва дунёнинг энг оммабоп шахмат стримерларидан бири Хикару Накамура ўзининг YouTube-каналидаги навбатдаги чиқишида ўзбекистонлик ёш юлдузлар — Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаровнинг келажакдаги имкониятлари ҳақида тўхталиб, уларга юксак баҳо берди.
Сўнгги йилларда халқаро ареналарда йирик ғалабаларни қўлга киритиб, шахмат оламини ҳайратга солаётган ўзбек гроссмейстерларининг ўйини Накамура томонидан энг юқори баҳога лойиқ кўрилди.
«Бу икки йигит — ҳақиқий топ-даража»: Накамуранинг фикрлари
Америкалик гроссмейстер ўзбек шахматчиларининг салоҳиятига шубҳа қилмаслигини ва улар тез орада шахмат тарихидаги энг оғир тўсиқлардан бирини енгиб ўтиши мумкинлигини таъкидлади:
Инсайдер баҳоси: «Мен Нодирбек ва Жавоҳир — энг юқори даражадаги шахматчилар эканига чин дилдан ишонаман. Буни аввал ҳам айтганман, яна такрорлайман: ўйлайманки, иккаласи ҳам маълум бир пайтда рейтингда 2800 чегарасини бузиб ўтиш имкониятига эга бўлади», — деди Накамура;
Ўсиш тенденцияси: Охирги турнирлардаги шиддатли баҳслар ва уларнинг жаҳон элитасига қарши кўрсатаётган муросасиз ўйинлари бу фикрлар бежиз эмаслигини кўрсатмоқда;
Ўзаро тўқнашувлар тажрибаси: Шахсан Накамуранинг ўзи ҳам халқаро мусобақаларда Абдусатторов ва Синдаровнинг даҳшатли тактик зарбалари ҳамда юқори босимига бир неча бор дуч келган ва уларнинг ўйин услубини яхши билади.
2800 Эло рейтинги: Нега бу чегара жуда муҳим?
Шахмат оламида Эло рейтингининг 2800 поғонаси шунчаки рақам эмас, у дунё шахматининг «космос» даражаси ҳисобланади:
«Супергроссмейстер»ларнинг норасмий чегараси: 2800 Эло балига етиш шахмат тарихидаги энг мураккаб ва камдан-кам учрайдиган тарихий муваффақиятдир;
Атиги 14 нафар шахматчи: Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) расмий рейтингни жорий этганидан буён бутун дунё бўйича атиги 14 нафар шахматчигина ушбу сийрак ва ўтиб бўлмас чегарани енгишга муваффақ бўлган;
Афсоналар давраси: Ушбу тарихий 14 талик рўйхатда Магнус Карлсен ва Гарри Каспаров каби буюк шахмат қироллари етакчилик қилади.
Агар Накамуранинг башорати амалга ошиб, Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаров ушбу тарихий 2800 Эло довонини забт эта олишса, бу Ўзбекистон шахматини жаҳонда тенгсиз ва мисли кўрилмаган энг юқори чўққига олиб чиқади.
Изоҳлар 0
…