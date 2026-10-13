Нодирбек Абдусатторов бўлажак турмуш ўртоғи билан қандай танишиб қолгани ҳақида сўзлаб берди (видео)
Ўзбекистонлик таниқли шахматчи Нодирбек Абдусатторов бўлажак турмуш ўртоғи билан қандай танишиб қолгани ҳақида сўзлаб берди. Уларнинг илк учрашуви Наврўз байрами муносабати билан Янги Ўзбекистон боғида ташкил этилган концертда бўлиб ўтган.
Шахматчининг айтишича, тадбирга у спортчи сифатида таклиф қилинган. Шу тадбирда кимё фани бўйича яна бир ўқувчи, бўлажак турмуш ўртоғи ва бошқа бир қиз ҳам иштирок этган.
Қизиқ томони, тадбирдан кейин эрталаб уларни ҳокимиятга олиб кетишаётганида телефон рақам бериш керак бўлган. Абдусатторов эса бўлажак турмуш ўртоғининг рақамини олишнинг ҳам бир амаллаб уддасидан чиққанини кулиб эслайди.
Шу тариқа Наврўз концертида бошланган танишув кейинчалик жиддий муносабатга айланган.
Изоҳлар 0
…