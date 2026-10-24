Германияда 7-тур драматик бошланди: Гладбахликлар ирода кўрсатиб, 3 очкони илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия Бундеслигасининг 7-тури доирасида Менхенгладбахнинг «Боруссия» клуби сафарда «Штутгарт» устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Мезбонлар сафида Эрмедин Демирович дубл қайд этган бўлса, меҳмонларга ғалаба келтирган голларга Жо Скалли, Матино ва Моҳия муаллифлик қилди.
Германия Бундеслигасининг 7-тури кутилмаган ва голларга бой драматик баҳс билан старт олди. Мусобақанинг очилиш учрашувида «Штутгарт» ўз майдонида Менхенгладбахнинг «Боруссия» клубини қабул қилди.
Мухлислар учун ҳақиқий голлар шоусига айланган беллашувда меҳмонлар 3:2 ҳисобидаги иродавий ва муҳим ғалабани расмийлаштириб, ўзларининг жорий мавсумдаги биринчи ғалабасини тантана қилди.
Демировичдан тезкор гол ва меҳмонларнинг кучли жавоби
Учрашув мезбонларнинг кескин ҳужумлари билан бошланган бўлса-да, ўйин тизгини меҳмонлар фойдасига оғиб кетди:
Тезкор ҳисоб очилиши: 5-дақиқадаёқ Эрмедин Демирович рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Штутгарт»ни олдинга олиб чиқди (1:0);
Танаффусгача мувозанат: 38-дақиқада Жо Скалли мувозанатни тиклаб, жамоаларни танаффусга тенг ҳисоб билан олиб чиқди (1:1);
«Боруссия»нинг шиддатли иккинчи бўлими: 51-дақиқада Матино меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса (1:2), 66-дақиқада Моҳия орадаги фарқни иккитага оширди (1:3);
Интилиш ва Демировичнинг дубли: 83-дақиқада Демирович яна бир бор гол уриб, ҳисобни қисқартирди (2:3), бироқ мезбонлар қолган дақиқаларда мувозанатни тиклашга улгурмади.
Турнир жадвалидаги вазият
Қўлга киритилган натижа жамоаларнинг турнир жадвалидаги ҳолатига қуйидагича таъсир кўрсатди:
«Штутгарт»: Ўз уйидаги мағлубиятдан сўнг 6 очко билан 14-поғонада қолиб кетди;
«Боруссия М»: Жорий мавсумдаги илк 3 очкосини қўлга киритиб, жадвалнинг 18-ўрнида бораётган бўлса-да, мураккаб вазиятдан чиқиш сари илк қадамини ташлади.
Ўйин қайдномаси:
Бундеслига. 7-тур
«Штутгарт» — «Боруссия М» 2:3
Голлар: Эрмедин Демирович 5, 83 — Жо Скалли 38, Матино 51, Моҳия 66.
«Штутгарт»: Сеймее, Ассинион (Билол, 55), Миттелштедт, Элч (Шабо, 90), Хендрикс, Сауэр (Левелинг, 55), Каразор (Гриша, 64), Фюрих, Демирович, Стиллер, Пейчинович (Ундав, 55).
«Боруссия М»: Николас, Зандер, Кяродия, Хасиока, Зенито, Скалли (Конопля, 70), Нойхаус, Улрих, Мохия (Хак, 70), Болин, Матино (Швеерс, 84).
Изоҳлар 0
…