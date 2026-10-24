Германияда 7-тур драматик бошланди: Гладбахликлар ирода кўрсатиб, 3 очкони илиб кетди

·58·Спорт
Германияда 7-тур драматик бошланди: Гладбахликлар ирода кўрсатиб, 3 очкони илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия Бундеслигасининг 7-тури доирасида Менхенгладбахнинг «Боруссия» клуби сафарда «Штутгарт» устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Мезбонлар сафида Эрмедин Демирович дубл қайд этган бўлса, меҳмонларга ғалаба келтирган голларга Жо Скалли, Матино ва Моҳия муаллифлик қилди.

Германия Бундеслигасининг 7-тури кутилмаган ва голларга бой драматик баҳс билан старт олди. Мусобақанинг очилиш учрашувида «Штутгарт» ўз майдонида Менхенгладбахнинг «Боруссия» клубини қабул қилди.

Мухлислар учун ҳақиқий голлар шоусига айланган беллашувда меҳмонлар 3:2 ҳисобидаги иродавий ва муҳим ғалабани расмийлаштириб, ўзларининг жорий мавсумдаги биринчи ғалабасини тантана қилди.

Демировичдан тезкор гол ва меҳмонларнинг кучли жавоби

Учрашув мезбонларнинг кескин ҳужумлари билан бошланган бўлса-да, ўйин тизгини меҳмонлар фойдасига оғиб кетди:

  • Тезкор ҳисоб очилиши: 5-дақиқадаёқ Эрмедин Демирович рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Штутгарт»ни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Танаффусгача мувозанат: 38-дақиқада Жо Скалли мувозанатни тиклаб, жамоаларни танаффусга тенг ҳисоб билан олиб чиқди (1:1);

  • «Боруссия»нинг шиддатли иккинчи бўлими: 51-дақиқада Матино меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса (1:2), 66-дақиқада Моҳия орадаги фарқни иккитага оширди (1:3);

  • Интилиш ва Демировичнинг дубли: 83-дақиқада Демирович яна бир бор гол уриб, ҳисобни қисқартирди (2:3), бироқ мезбонлар қолган дақиқаларда мувозанатни тиклашга улгурмади.

Турнир жадвалидаги вазият

Қўлга киритилган натижа жамоаларнинг турнир жадвалидаги ҳолатига қуйидагича таъсир кўрсатди:

  • «Штутгарт»: Ўз уйидаги мағлубиятдан сўнг 6 очко билан 14-поғонада қолиб кетди;

  • «Боруссия М»: Жорий мавсумдаги илк 3 очкосини қўлга киритиб, жадвалнинг 18-ўрнида бораётган бўлса-да, мураккаб вазиятдан чиқиш сари илк қадамини ташлади.

Ўйин қайдномаси:

Бундеслига. 7-тур

«Штутгарт» — «Боруссия М» 2:3

  • Голлар: Эрмедин Демирович 5, 83 — Жо Скалли 38, Матино 51, Моҳия 66.

  • «Штутгарт»: Сеймее, Ассинион (Билол, 55), Миттелштедт, Элч (Шабо, 90), Хендрикс, Сауэр (Левелинг, 55), Каразор (Гриша, 64), Фюрих, Демирович, Стиллер, Пейчинович (Ундав, 55).

  • «Боруссия М»: Николас, Зандер, Кяродия, Хасиока, Зенито, Скалли (Конопля, 70), Нойхаус, Улрих, Мохия (Хак, 70), Болин, Матино (Швеерс, 84).

БундеслигаШтутгартБоруссия МенхенгладбахЭрмедин Демирович
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилди13 сентябр 21:32Штутгарт — Б. Мёнхенгладбах: таркиблар ва жонли матнШтутгарт — Б. Мёнхенгладбах: таркиблар ва жонли матнКеча 22:28«Рубин» аввал рад этилган эди: Ўрозов энди асосий таркиб учун курашади«Рубин» аввал рад этилган эди: Ўрозов энди асосий таркиб учун курашади6 август 17:49Штутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матнШтутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн20 октябр 23:03Хамбургер СВ — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнХамбургер СВ — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:40Слован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнСлован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди