Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилди

·15·Спорт
Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мёнхенгладбахнинг "Боруссия" клуби бош мураббийи Ойген Полански "Фрайбург"дан учралган 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди.
  • Бу 2026/2027 йилги Бундеслигада бош мураббийнинг илк истеъфоси бўлди.
  • Клуб янги мавсумда ҳали очко ололмаган ва турнир жадвалининг энг қуйи поғонасида бормоқда.
  • Полански жамоани сақлаб қола олмади ва унинг ўрнига вақтинчалик мураббий тайинланиши кутилмоқда.

Германия Бундеслигасининг 2026/2027 йилги янги мавсумида дастлабки мураббий истеъфоси расман қайд этилди ва бу воқелик немис футболи ихлосмандлари диққат марказига чиқди. Мёнхенгладбахнинг «Боруссия» клуби раҳбарияти кутилмаган кескин қарор қабул қилиб, Ойген Полански эндиликда жамоа бош мураббийи лавозимида фаолият юритмаслигини эълон қилди.

Ушбу қатъий қарорга жамоанинг охирги турда «Фрайбург» майдонида учраган 0:5 ҳисобидаги оғир ва шармандали тор-мор этилиши ҳамда мавсум стартининг буткул барбод бўлгани асосий сабаб бўлди. Янги мавсумда ҳали бирорта ҳам очко қўлга кирита олмаган ва турнир жадвалининг энг қуйи поғонасига михланиб қолган гладбахликлар чуқур инқироз кўчасига кириб қолган.

Хўш, ёшлар жамоасидан асосий таркиб бошқарувигача кўтарилган Полански нима сабабдан жамоани сақлаб қола олмади, «Фрайбург» билан ўйиндаги ҳалокат клуб режаларини қандай ўзгартирди ва 19 сентябрдаги «Майнц»га қарши ўйин олдидан «Боруссия»ни ким қутқаради?

«Фрайбург»дан 0:5 ва бир сутка ичида чиқарилган ҳукм

Мёнхенгладбах клуби раҳбариятининг сабри «Фрайбург» майдонидаги даҳшатли ўйиндан кейин тугади:

  • Майдондаги ҳалокат: «Боруссия М» меҳмонда «Фрайбург»га қарши баҳсда ўз дарвозасидан жавобсиз 5 та тўп олиб чиқиб, мухлисларнинг кескин ғазабига учради;

  • Зудлик билан қабул қилинган қарор: Шармандали мағлубиятдан бор-йўғи бир кун ўтиб клуб раҳбарияти фавқулодда йиғилиш ўтказди ва Полански билан шартномани бекор қилди;

  • Мавсумдаги биринчи қурбон: 2026/2027 йилги мавсумда Бундеслигада бош мураббийини истеъфога чиқарган илк клуб айнан Мёнхенгладбах жамоаси бўлди.

Нол очко ва жадвалнинг энг туби: Инқироз кўлами

Гладбахликларнинг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари чинакам халокатли тус олган:

  • Бирорта ҳам ғалаба ёки дуранг йўқ: Клуб янги мавсум бошланганидан буён ўтказилган барча учрашувларда мағлубиятга учраб, ҳисобида 0 очко билан қолмоқда;

  • Сўнгги ўрин хавфи: «Боруссия» айни пайтда Бундеслига жадвалининг энг охирги поғонасида турибди ва қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида қолмоқда;

  • Ҳимоя ва ҳужумдаги парокандалик: 0:5 ҳисоби жамоанинг нафақат ҳужум чизиғи, балки мудофаа ва тактик интизоми ҳам бутунлай издан чиққанини кўрсатиб берди.

Академиядан бош мураббийликкача: Ойген Поланскининг тугаган даври

38 ёшли мутахассиснинг жамоа бошқарувидаги йўли мураккаб кечган эди:

  • Клуб ичидаги ўсиш: Полански узоқ вақт клубнинг ўсмирлар ва ёшлар жамоаларини муваффақиятли бошқариб, маҳаллий кадр сифатида ном қозонган;

  • Вақтинчаликдан бош мураббийликка: Аввалига вақтинчалик бош мураббий сифатида ишлаб, ўтган йилнинг ноябрь ойида клуб билан расман тўлақонли бош мураббий сифатида битим тузганди;

  • Навбатдаги синов — «Майнц»: «Боруссия М» навбатдаги масъулиятли учрашувини 19 сентябрь куни ўз уйида «Майнц»га қарши ўтказади ва ушбу баҳсга жамоани вақтинчалик янги штаб тайёрлаши кутилмоқда.

Мёнхенгладбахнинг «Боруссия» клубидаги ушбу шошилинч ўзгариш немис футболида рақобат қанчалик шафқатсиз эканини ва юқори дивизионда хатолар кечирилмаслигини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, Ойген Поланскининг 0:5 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг дарҳол истеъфога чиқарилиши тўғри қарор бўлдими ёки унга жамоани ўнглаш учун яна вақт берилиши керакмиди? Мёнхенгладбах клубини қуйи лигага тушиб кетиш хавфидан қайси номдор мураббий қутқариб қола олади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Бундеслигадаги ушбу қайноқ хабар таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Боруссия МёнхенгладбахОйген ПоланскиФрайбургБундеслига 2026/27
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиСаудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиБугун, 21:00Леванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирладиЛеванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирладиБугун, 20:13Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Бугун, 17:49Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!Бугун, 17:43Мессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугалиМессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугалиБугун, 09:37«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуринью «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнг«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуринью «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнгБугун, 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?