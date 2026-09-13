Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мёнхенгладбахнинг "Боруссия" клуби бош мураббийи Ойген Полански "Фрайбург"дан учралган 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди.
- Бу 2026/2027 йилги Бундеслигада бош мураббийнинг илк истеъфоси бўлди.
- Клуб янги мавсумда ҳали очко ололмаган ва турнир жадвалининг энг қуйи поғонасида бормоқда.
- Полански жамоани сақлаб қола олмади ва унинг ўрнига вақтинчалик мураббий тайинланиши кутилмоқда.
Германия Бундеслигасининг 2026/2027 йилги янги мавсумида дастлабки мураббий истеъфоси расман қайд этилди ва бу воқелик немис футболи ихлосмандлари диққат марказига чиқди. Мёнхенгладбахнинг «Боруссия» клуби раҳбарияти кутилмаган кескин қарор қабул қилиб, Ойген Полански эндиликда жамоа бош мураббийи лавозимида фаолият юритмаслигини эълон қилди.
Ушбу қатъий қарорга жамоанинг охирги турда «Фрайбург» майдонида учраган 0:5 ҳисобидаги оғир ва шармандали тор-мор этилиши ҳамда мавсум стартининг буткул барбод бўлгани асосий сабаб бўлди. Янги мавсумда ҳали бирорта ҳам очко қўлга кирита олмаган ва турнир жадвалининг энг қуйи поғонасига михланиб қолган гладбахликлар чуқур инқироз кўчасига кириб қолган.
Хўш, ёшлар жамоасидан асосий таркиб бошқарувигача кўтарилган Полански нима сабабдан жамоани сақлаб қола олмади, «Фрайбург» билан ўйиндаги ҳалокат клуб режаларини қандай ўзгартирди ва 19 сентябрдаги «Майнц»га қарши ўйин олдидан «Боруссия»ни ким қутқаради?
«Фрайбург»дан 0:5 ва бир сутка ичида чиқарилган ҳукм
Мёнхенгладбах клуби раҳбариятининг сабри «Фрайбург» майдонидаги даҳшатли ўйиндан кейин тугади:
Майдондаги ҳалокат: «Боруссия М» меҳмонда «Фрайбург»га қарши баҳсда ўз дарвозасидан жавобсиз 5 та тўп олиб чиқиб, мухлисларнинг кескин ғазабига учради;
Зудлик билан қабул қилинган қарор: Шармандали мағлубиятдан бор-йўғи бир кун ўтиб клуб раҳбарияти фавқулодда йиғилиш ўтказди ва Полански билан шартномани бекор қилди;
Мавсумдаги биринчи қурбон: 2026/2027 йилги мавсумда Бундеслигада бош мураббийини истеъфога чиқарган илк клуб айнан Мёнхенгладбах жамоаси бўлди.
Нол очко ва жадвалнинг энг туби: Инқироз кўлами
Гладбахликларнинг жорий мавсумдаги кўрсаткичлари чинакам халокатли тус олган:
Бирорта ҳам ғалаба ёки дуранг йўқ: Клуб янги мавсум бошланганидан буён ўтказилган барча учрашувларда мағлубиятга учраб, ҳисобида 0 очко билан қолмоқда;
Сўнгги ўрин хавфи: «Боруссия» айни пайтда Бундеслига жадвалининг энг охирги поғонасида турибди ва қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида қолмоқда;
Ҳимоя ва ҳужумдаги парокандалик: 0:5 ҳисоби жамоанинг нафақат ҳужум чизиғи, балки мудофаа ва тактик интизоми ҳам бутунлай издан чиққанини кўрсатиб берди.
Академиядан бош мураббийликкача: Ойген Поланскининг тугаган даври
38 ёшли мутахассиснинг жамоа бошқарувидаги йўли мураккаб кечган эди:
Клуб ичидаги ўсиш: Полански узоқ вақт клубнинг ўсмирлар ва ёшлар жамоаларини муваффақиятли бошқариб, маҳаллий кадр сифатида ном қозонган;
Вақтинчаликдан бош мураббийликка: Аввалига вақтинчалик бош мураббий сифатида ишлаб, ўтган йилнинг ноябрь ойида клуб билан расман тўлақонли бош мураббий сифатида битим тузганди;
Навбатдаги синов — «Майнц»: «Боруссия М» навбатдаги масъулиятли учрашувини 19 сентябрь куни ўз уйида «Майнц»га қарши ўтказади ва ушбу баҳсга жамоани вақтинчалик янги штаб тайёрлаши кутилмоқда.
Мёнхенгладбахнинг «Боруссия» клубидаги ушбу шошилинч ўзгариш немис футболида рақобат қанчалик шафқатсиз эканини ва юқори дивизионда хатолар кечирилмаслигини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, Ойген Поланскининг 0:5 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг дарҳол истеъфога чиқарилиши тўғри қарор бўлдими ёки унга жамоани ўнглаш учун яна вақт берилиши керакмиди? Мёнхенгладбах клубини қуйи лигага тушиб кетиш хавфидан қайси номдор мураббий қутқариб қола олади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Бундеслигадаги ушбу қайноқ хабар таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…