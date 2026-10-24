Царукян ва Чимаев рақибларини “ер тишлатди”, Барроуз сенсацион тарзда мағлуб бўлди

·22·Спорт
Царукян ва Чимаев рақибларини “ер тишлатди”, Барроуз сенсацион тарзда мағлуб бўлди

АҚШнинг Невада штати Лас-Вегас шаҳрида эркин кураш ва грепплинг ихлосмандлари интиқлик билан кутган RAF 14 турнири бўлиб ўтди.

Оқшом доирасида ММА юлдузлари Арман Царукян ва Хамзат Чимаев ўзига хос кураш бўйича маҳорат дарси ўтиб берган бўлса, тажрибали фахрийлар Александр Шлеменко ҳамда афсонавий Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз кутилмаган мағлубиятлар билан мухлисларни ҳайратда қолдирди.

Царукян Дэннисга имкон қолдирмади: 10:0 ҳисоби ва гиламдаги босим

Турнирнинг марказий беллашувида UFC юлдузи Арман Царукян ҳамда жанжаллари билан танилган америкалик грепплер Диллон Дэннис гиламга чиқди:

  • Жисмоний устунлик ёрдам бермади: Вазн ва гавда жиҳатидан сезиларли даражада катта бўлишига қарамай, Дэннис Царукяннинг шиддатли ҳужумлари ва тезлиги олдида ожиз қолди;

  • Мутлақ устунлик: Арман рақибига бирорта ҳам очко бермай, баҳсни 10:0 ҳисобидаги яққол техник ғалаба билан якунлади ва ўрта вазн тоифасида RAF кроссовери камарини қўлга киритди;

  • Жанжалнинг олди олинди: Беллашув тугаши билан Арман бир кун олдин матбуот анжуманида муштлашув чиқарган Дэнниснинг устига чиқиб, намойишкорона босим ўтказди. Хавфсизлик хизмати вақтида аралашиб, низони бартараф этди ва жангчилар якунда бир-бирларининг қўлини сиқиб хайрлашди.

Чимаевдан 11:0 ва кутилмаган сенсациялар

Мусобақанинг қолган баҳслари ҳам ёрқин натижаларга бой бўлди:

  • Хамзат Чимаев — Робби Лоулер (11:0): UFC юлдузи Чимаев собиқ чемпион Робби Лоулерга қарши баҳсда ўзини худди машғулотдагидек эркин ҳис қилди ва 11 очколик фарқ эвазига муддатидан аввал техник ғалабани расмийлаштирди;

  • Шлеменконинг мағлубияти: Bellator собиқ чемпиони Александр Шлеменко UFC жангчиси Брендан Алленга қарши тўқнашувда кутилмаганда 0:10 ҳисобида ютқазиб қўйди;

  • Барроузнинг йиқилиши: Олимпиада ғолиби ва олти карра жаҳон чемпиони бўлган афсонавий Жордан Барроуз ёш ватандоши Майкл Калиендога 5:7 ҳисобида имкониятни бой бериб, оқшомнинг энг катта сенсациясига сабабчи бўлди.

RAF 14 турнирининг тўлиқ қайдномаси:

  • Арман Царукян — Диллон Дэнис: 10:0 (техник устунлик)

  • Хамзат Чимаев — Робби Лоулер: 11:0 (техник устунлик)

  • Майкл Калиендо — Жордан Барроуз: 7:5

  • Брендан Аллен — Александр Шлеменко: 10:0 (техник устунлик)

  • Пэт Дауни — Магомед Магомедкеримов: туше (муддатидан аввал ғалаба)

  • Лусия Йепес — Сара Хильдебрандт: 8:7

  • Себастьян Ривера — Вито Аруджау: 11:11 (қўшимча кўрсаткичлар бўйича)

  • Риж Ловетт — Жордан Оливера: 13:2 (техник устунлик)

  • Йонгер Бастида — Зак Элам: 9:1

  • Ахмед Гаджимагомедов — Мехи Льюис: 5:4

  • Белла Мир — Хоуп Чейз: 10:0 (техник устунлик)

  • Дилан Рагусин — Хуан Арчулета: 10:0 (техник устунлик)

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилдиХамзат Чимаев Шон Стриклендга реванш учун 1 миллион доллар таклиф қилди6 октябр 22:47Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...15 сентябр 08:23«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорлади«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорлади21 сентябр 19:20UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келди19 сентябр 11:53Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!26 август 11:46Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирди5 сентябр 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди