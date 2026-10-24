Царукян ва Чимаев рақибларини “ер тишлатди”, Барроуз сенсацион тарзда мағлуб бўлди
АҚШнинг Невада штати Лас-Вегас шаҳрида эркин кураш ва грепплинг ихлосмандлари интиқлик билан кутган RAF 14 турнири бўлиб ўтди.
Оқшом доирасида ММА юлдузлари Арман Царукян ва Хамзат Чимаев ўзига хос кураш бўйича маҳорат дарси ўтиб берган бўлса, тажрибали фахрийлар Александр Шлеменко ҳамда афсонавий Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз кутилмаган мағлубиятлар билан мухлисларни ҳайратда қолдирди.
Царукян Дэннисга имкон қолдирмади: 10:0 ҳисоби ва гиламдаги босим
Турнирнинг марказий беллашувида UFC юлдузи Арман Царукян ҳамда жанжаллари билан танилган америкалик грепплер Диллон Дэннис гиламга чиқди:
Жисмоний устунлик ёрдам бермади: Вазн ва гавда жиҳатидан сезиларли даражада катта бўлишига қарамай, Дэннис Царукяннинг шиддатли ҳужумлари ва тезлиги олдида ожиз қолди;
Мутлақ устунлик: Арман рақибига бирорта ҳам очко бермай, баҳсни 10:0 ҳисобидаги яққол техник ғалаба билан якунлади ва ўрта вазн тоифасида RAF кроссовери камарини қўлга киритди;
Жанжалнинг олди олинди: Беллашув тугаши билан Арман бир кун олдин матбуот анжуманида муштлашув чиқарган Дэнниснинг устига чиқиб, намойишкорона босим ўтказди. Хавфсизлик хизмати вақтида аралашиб, низони бартараф этди ва жангчилар якунда бир-бирларининг қўлини сиқиб хайрлашди.
Чимаевдан 11:0 ва кутилмаган сенсациялар
Мусобақанинг қолган баҳслари ҳам ёрқин натижаларга бой бўлди:
Хамзат Чимаев — Робби Лоулер (11:0): UFC юлдузи Чимаев собиқ чемпион Робби Лоулерга қарши баҳсда ўзини худди машғулотдагидек эркин ҳис қилди ва 11 очколик фарқ эвазига муддатидан аввал техник ғалабани расмийлаштирди;
Шлеменконинг мағлубияти: Bellator собиқ чемпиони Александр Шлеменко UFC жангчиси Брендан Алленга қарши тўқнашувда кутилмаганда 0:10 ҳисобида ютқазиб қўйди;
Барроузнинг йиқилиши: Олимпиада ғолиби ва олти карра жаҳон чемпиони бўлган афсонавий Жордан Барроуз ёш ватандоши Майкл Калиендога 5:7 ҳисобида имкониятни бой бериб, оқшомнинг энг катта сенсациясига сабабчи бўлди.
RAF 14 турнирининг тўлиқ қайдномаси:
Арман Царукян — Диллон Дэнис: 10:0 (техник устунлик)
Хамзат Чимаев — Робби Лоулер: 11:0 (техник устунлик)
Майкл Калиендо — Жордан Барроуз: 7:5
Брендан Аллен — Александр Шлеменко: 10:0 (техник устунлик)
Пэт Дауни — Магомед Магомедкеримов: туше (муддатидан аввал ғалаба)
Лусия Йепес — Сара Хильдебрандт: 8:7
Себастьян Ривера — Вито Аруджау: 11:11 (қўшимча кўрсаткичлар бўйича)
Риж Ловетт — Жордан Оливера: 13:2 (техник устунлик)
Йонгер Бастида — Зак Элам: 9:1
Ахмед Гаджимагомедов — Мехи Льюис: 5:4
Белла Мир — Хоуп Чейз: 10:0 (техник устунлик)
Дилан Рагусин — Хуан Арчулета: 10:0 (техник устунлик)
Изоҳлар 0
…