«Енгил вазн камари меники, мен бошқа кутмайман»: Царукян Гейжига ультиматум қўйди
UFC енгил вазн тоифаси (70,3 кг) рейтинги етакчиси, арманистонлик аралаш яккакураш устаси Арман Царукян чемпионлик камари учун навбатдаги жангни айнан у ўтказиши шартлигини маълум қилди. У амалдаги чемпион Жастин Гейжи ва ярим енгил вазн чемпиони Александр Волкановски ўртасидаги эҳтимолий тўқнашув ҳақидаги миш-мишларга кескин муносабат билдирди.
«Камарни ўртага қўймасдан жанг қилишсин»
Царукяннинг таъкидлашича, UFC раҳбарияти унга навбатдаги чемпионлик имкониятини ваъда қилган ва у биринчи рақамли даъвогар сифатида бошқа кутиб ўтириш ниятида эмас:
«UFC чемпионлик камари учун навбатдаги жангни мен ўтказаман. Агар Гейжи Волкановски билан жанг қилмоқчи бўлса, чемпионлик камарини бўшатиши керак.
Улар у ерда нима қилишаётганини билмайман, аммо мен биринчи рақамли даъвогарман ва бу имкониятга муносибман.
Агар улар ушбу жангни ташкил этмоқчи бўлишса, чемпионлик камарини ўртага қўймасдан ўтказишсин. Енгил вазнда UFC чемпионлик камари меники ва мен бошқа кутиб ўтирмоқчи эмасман», — деди Арман Царукян.
Вазн тоифасидаги сўнгги вазият
Эслатиб ўтамиз, Арман Царукян (24-3) UFC доирасидаги сўнгги жангини UFC 331 турнирида ўтказиб, бразилиялик Маурисио Руффини нокаутга учратган эди. У ўзининг чемпионлик жанги 2027 йилнинг март ёки апрель ойларида ўтказилишини кутмоқда.
Амалдаги чемпион Жастин Гейжи (28-5) эса 2026 йил июнь ойида Илия Топурияни мағлуб этиб, енгил вазннинг мутлақ чемпионига айланганди. Ҳозирда 38 ёшли америкалик жангчи карьерасини якунлаш ёки фаолиятини давом эттириш борасида якуний қарорга келмаган. Ўз навбатида, Александр Волкановски ҳам икки вазн чемпиони бўлиш мақсадида ярим енгил вазн камарини бўшатиб, енгил вазнга кўтарилиш истагини билдирган.
UFC енгил вазн тоифасидаги чемпионлик пойгаси
Жангчи
Мақоми ва рекорди
Сўнгги натижаси ва режалари
Жастин Гейжи (АҚШ)
Амалдаги чемпион (28-5)
Илия Топурия устидан ғалаба қозонди (июнь, 2026); келажаги борасида қарор кутилмоқда
Арман Царукян (Арманистон)
1-рақамли даъвогар (24-3)
UFC 331 да Маурисио Руффини нокаут қилди; 2027 йил баҳорида камар учун жанг қилмоқчи
Александр Волкановски (Австралия)
Ярим енгил вазн чемпиони (29-4)
UFC 333 да Мовсар Евлоевни мағлуб этди; енгил вазн камарига даъвогарлик қилмоқда
Сизнингча, UFC раҳбарияти енгил вазн камари учун навбатдаги жангни биринчи рақамли даъвогар Арман Царукянга бериши керакми ёки Жастин Гейжи — Александр Волкановски супержангини ташкил этгани маъқулми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC оламидаги энг қайноқ баҳс-мунозараларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…