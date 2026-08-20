Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?
UFC раҳбари Дана Уайт Хамзат Чимаевнинг навбатдаги жанги учун аниқ сана ва рақибни маълум қилмади. Чимаевнинг номи 24 октябр куни Абу-Дабида ўтказиладиган UFC 333 турнири учун муҳокама қилинмоқда, аммо унинг ушбу карддаги иштироки расман тасдиқланмаган. Чимаев май ойида UFC 328 турнирида Шон Стриклендга ҳакамларнинг айри қарори билан ютқазган ва чемпионлик камаридан маҳрум бўлган.
UFC раҳбари Дана Уайт Хамзат Чимаевнинг навбатдаги жанги қачон бўлиши ҳақидаги саволга аниқ сана айтмади. Унинг сўзларига қараганда, Чимаевнинг номи бўлажак жанглар муҳокамасида доим кўриб чиқилади, аммо ҳозирча унинг кейинги рақиби ёки қайтиш санаси расман маълум қилинмаган.
Хамзат Чимаевнинг қайтиши яна ноаниқ қолди
Дана Уайт Хамзат Чимаевнинг навбатдаги жанги бўйича аниқлик киритишдан қочди. UFC раҳбари собиқ чемпионнинг номи UFC 333 учун муҳокама қилинаётганини тасдиқлади, аммо ҳозирча на рақиб, на жанг расман белгиланган.
Чимаев эса жангга тайёр эканини очиқ билдириб, Дана Уайтга мурожаат қилди. У май ойида UFC 328 турнирида Шон Стриклендга яқин кечган жангда ҳакамларнинг айри қарори билан ютқазиб, ўрта вазн чемпионлик камаридан маҳрум бўлган эди.
Чимаев октябрда октагонга чиқадими?
Ҳозирча энг кўп муҳокама қилинаётган вариант — 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнири. Бироқ Уайтнинг баёнотидан келиб чиқсак, Чимаевнинг ушбу кардда қатнашиши ҳали кафолатланмаган.
«Мен буни кўрмадим. Ҳа, албатта, жанглар ҳақида гап кетганда, унинг номзоди доимо муҳокама қилинади. Худди бутун рўйхатдаги жангчилар каби. Идеал дунёда ҳар бир жангчи йилига учта жанг ўтказиши керак».
UFC 333 24 октябрь куни Абу-Дабидаги Etihad Arena'да ўтказилиши расман белгиланган. Турнирнинг асосий қисмида Александр Волкановски — Мовсар Евлоев ҳамда Петр Ян — Мераб Двалишвили чемпионлик баҳслари эълон қилинган.
Стрикленд билан реванш масаласи очиқ
Чимаев чемпионлик камарини қайтариб олиш учун Шон Стрикленд билан реванш ўтказиш истагини билдирган. Аммо амалдаги чемпионнинг тикланиш жараёни ва UFC 333 дастурининг шаклланаётганини ҳисобга олсак, октябрь ойидаги турнирда айнан шу реванш бўлиши ҳозирча тасдиқланмаган.
Шунинг учун Чимаев мухлислари ҳали кутишга мажбур: у Абу-Дабида октагонга қайтиши мумкин, аммо Дана Уайт ҳозирча бу борада расмий ваъда бермади.
Масала
Ҳозирги ҳолат
Чимаевнинг навбатдаги жанги
Расман эълон қилинмаган
UFC 333
24 октябрь, Абу-Даби
Эҳтимолий иштирок
Муҳокама қилинмоқда
Реванш истаги
Шон Стриклендга қарши
Дана Уайтнинг жавоби
Аниқ сана ва рақиб айтилмади
Энди асосий савол — Чимаев кимга қарши қайтиши мумкин?
Чимаев жанг қилиш истагини яширмаяпти, UFC раҳбарияти эса унинг номзодини кўриб чиқмоқда. Аммо ҳозирча барча саволларга жавоб берилмаган.
Агар UFC 333 учун Чимаевга жанг белгиланса, бу октябрь ойидаги Абу-Даби турнирининг энг катта воқеаларидан бирига айланиши мумкин.
Сизнингча, Хамзат Чимаевга дарҳол Шон Стрикленд билан реванш бериш керакми ёки аввал бошқа рақиб билан жанг ўтказиши лозимми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда UFC мухлислари билан улашинг.
…