Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?

·5·Спорт
Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?
Қисқача

UFC раҳбари Дана Уайт Хамзат Чимаевнинг навбатдаги жанги учун аниқ сана ва рақибни маълум қилмади. Чимаевнинг номи 24 октябр куни Абу-Дабида ўтказиладиган UFC 333 турнири учун муҳокама қилинмоқда, аммо унинг ушбу карддаги иштироки расман тасдиқланмаган. Чимаев май ойида UFC 328 турнирида Шон Стриклендга ҳакамларнинг айри қарори билан ютқазган ва чемпионлик камаридан маҳрум бўлган.

UFC раҳбари Дана Уайт Хамзат Чимаевнинг навбатдаги жанги қачон бўлиши ҳақидаги саволга аниқ сана айтмади. Унинг сўзларига қараганда, Чимаевнинг номи бўлажак жанглар муҳокамасида доим кўриб чиқилади, аммо ҳозирча унинг кейинги рақиби ёки қайтиш санаси расман маълум қилинмаган.

Хамзат Чимаевнинг қайтиши яна ноаниқ қолди

Дана Уайт Хамзат Чимаевнинг навбатдаги жанги бўйича аниқлик киритишдан қочди. UFC раҳбари собиқ чемпионнинг номи UFC 333 учун муҳокама қилинаётганини тасдиқлади, аммо ҳозирча на рақиб, на жанг расман белгиланган.

Чимаев эса жангга тайёр эканини очиқ билдириб, Дана Уайтга мурожаат қилди. У май ойида UFC 328 турнирида Шон Стриклендга яқин кечган жангда ҳакамларнинг айри қарори билан ютқазиб, ўрта вазн чемпионлик камаридан маҳрум бўлган эди.

Чимаев октябрда октагонга чиқадими?

Ҳозирча энг кўп муҳокама қилинаётган вариант — 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнири. Бироқ Уайтнинг баёнотидан келиб чиқсак, Чимаевнинг ушбу кардда қатнашиши ҳали кафолатланмаган.

«Мен буни кўрмадим. Ҳа, албатта, жанглар ҳақида гап кетганда, унинг номзоди доимо муҳокама қилинади. Худди бутун рўйхатдаги жангчилар каби. Идеал дунёда ҳар бир жангчи йилига учта жанг ўтказиши керак».

UFC 333 24 октябрь куни Абу-Дабидаги Etihad Arena'да ўтказилиши расман белгиланган. Турнирнинг асосий қисмида Александр Волкановски — Мовсар Евлоев ҳамда Петр Ян — Мераб Двалишвили чемпионлик баҳслари эълон қилинган.

Стрикленд билан реванш масаласи очиқ

Чимаев чемпионлик камарини қайтариб олиш учун Шон Стрикленд билан реванш ўтказиш истагини билдирган. Аммо амалдаги чемпионнинг тикланиш жараёни ва UFC 333 дастурининг шаклланаётганини ҳисобга олсак, октябрь ойидаги турнирда айнан шу реванш бўлиши ҳозирча тасдиқланмаган.

Шунинг учун Чимаев мухлислари ҳали кутишга мажбур: у Абу-Дабида октагонга қайтиши мумкин, аммо Дана Уайт ҳозирча бу борада расмий ваъда бермади.

Масала

Ҳозирги ҳолат

Чимаевнинг навбатдаги жанги

Расман эълон қилинмаган

UFC 333

24 октябрь, Абу-Даби

Эҳтимолий иштирок

Муҳокама қилинмоқда

Реванш истаги

Шон Стриклендга қарши

Дана Уайтнинг жавоби

Аниқ сана ва рақиб айтилмади

Энди асосий савол — Чимаев кимга қарши қайтиши мумкин?

Чимаев жанг қилиш истагини яширмаяпти, UFC раҳбарияти эса унинг номзодини кўриб чиқмоқда. Аммо ҳозирча барча саволларга жавоб берилмаган.

Агар UFC 333 учун Чимаевга жанг белгиланса, бу октябрь ойидаги Абу-Даби турнирининг энг катта воқеаларидан бирига айланиши мумкин.

Сизнингча, Хамзат Чимаевга дарҳол Шон Стрикленд билан реванш бериш керакми ёки аввал бошқа рақиб билан жанг ўтказиши лозимми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда UFC мухлислари билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Махачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиМахачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиБугун, 10:07«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олдиБугун, 09:56Сергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиСергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиБугун, 06:34Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Бугун, 06:27Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиБугун, 06:22Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиХолдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 06:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди