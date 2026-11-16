Хамзат Чимаев собиқ UFC чемпионини мағлуб этди: Крис Уайдманга қарши беллашувда нима бўлди?
Хамзат Чимаев яна бир бор ўзининг курашдаги устунлигини намойиш қилди. UFC’нинг собиқ чемпиони Абу-Дабида ташкил этилган RAF турнирида яна бир собиқ чемпион — америкалик Крис Уайдманга қарши беллашув ўтказиб, рақибини техник устунлик билан мағлуб этди. Эътиборлиси, бу учрашув дастлаб бошқа рақибга қарши режалаштирилган эди.
Чимаевнинг рақиби охирги дақиқада ўзгарди
14 ноябрь куни БААнинг Абу-Даби шаҳридаги Etihad Arena аренасида Real American Freestyle (RAF) ташкилотининг навбатдаги турнири бўлиб ўтди. Оқшомнинг марказий беллашувида Хамзат Чимаев америкалик Крис Уайдманга қарши кураш олиб борди.
Аслида, Чимаевнинг рақиби Колби Ковингтон бўлиши керак эди. Бироқ америкалик спортчи жароҳат сабабли беллашувдан чиқди. Ташкилот унинг ўрнига UFC собиқ чемпиони Крис Уайдманни таклиф қилди.
Шу тариқа, икки собиқ UFC чемпиони ўртасидаги тўқнашув турнирнинг асосий воқеасига айланди. Беллашув RAF ташкилотининг ярим оғир вазндаги кроссовер чемпионлик камари учун ўтказилди.
Хамзат рақибига имконият қолдирмади
Беллашувда Чимаев ўзининг курашдаги юқори савиясини яна бир бор кўрсатди. У америкалик рақибига жиддий қаршилик кўрсатиш имконини бермади ва техник устунлик билан ғалаба қозонди.
MMA Fighting маълумотига кўра, Чимаев Уайдманни техник устунлик асосида мағлуб этган. Arab News нашри эса ҳамюртимизга айланган спортчи ғалабани икки дақиқадан кам вақт ичида расмийлаштирганини ёзди.
Бу натижа Чимаевнинг RAF мусобақаларидаги муваффақиятли иштирокини давом эттирди. У аввал ҳам бир қатор таниқли ММА жангчиларига қарши кураш беллашувларида ғалаба қозонган эди.
Крис Уайдман ҳам оддий рақиб эмас
Крис Уайдман UFC тарихидаги энг машҳур ўрта вазн чемпионларидан бири ҳисобланади. У 2013 йилда бразилиялик афсона Андерсон Силвани мағлуб этиб, унинг узоқ давом этган чемпионлик ҳукмронлигига нуқта қўйган.
Америкалик жангчи кейинчалик чемпионлик камарини уч марта муваффақиятли ҳимоя қилган. У нафақат ММА, балки эркин курашда ҳам жиддий тажрибага эга. У NCAA мусобақаларида икки марта умумамерика мақомига эришган.
Уайдман профессионал ММА фаолиятини 2025 йил январь ойида якунлаган бўлса-да, кураш ва грэпплинг мусобақаларида иштирок этишда давом этмоқда. Шу сабабли Чимаевга қарши беллашув унинг учун ҳам муҳим синов бўлди.
Чимаевнинг курашдаги ғалабалари давом этмоқда
Хамзат Чимаев ММАдаги фаолияти билан бир қаторда кураш мусобақаларида ҳам ўзини кўрсатмоқда. Унинг кучли жиҳатларидан бири — рақибни тезда партерга ўтказиш, назорат қилиш ва ҳужумкор ҳаракатларни амалга ошириш қобилиятидир.
Абу-Дабидаги ғалабаси эса унинг кураш йўналишидаги имкониятлари ҳам юқори эканини яна бир бор намоён қилди.
Чимаевнинг ўзи ҳам аввалроқ кураш ва грэпплинг беллашувларида қатнашишга қизиқишини билдирган. У учун бундай мусобақалар нафақат жисмоний тайёргарликни сақлаш, балки ўзини бошқа йўналишда ҳам синаб кўриш имкониятидир.
Шундай қилиб, Крис Уайдманга қарши беллашув Чимаевнинг навбатдаги ишончли ғалабаси билан якунланди. Энди мухлисларни унинг кейинги рақиби ва кураш майдонидаги янги режалари қизиқтирмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…