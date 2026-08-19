«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди

·29·Спорт
«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди
Қисқача

Хамзат Чимаев навбатдаги жанги эълон қилинмаётганидан норози бўлиб, UFC президенти Дана Уайтга «Мен жанг қилмоқчиман!» дея мурожаат қилди. У 2026 йил май ойида Шон Стриклендга ҳакамларнинг баҳсли қарори билан ютқазган ва реванш талаб қилган. Бироқ Стрикленд елка жароҳати сабаб декабргача жанг қила олмайди. Чимаев эса 5 сентябр куни Москва шаҳрида RAF турнири доирасида Тайрон Вудлига қарши эркин кураш қоидалари бўйича баҳс ўтказади.

UFC ўрта вазн тоифасининг энг шов-шувли юлдузларидан бири бўлган Хамзат Чимаев ташкилот раҳбариятига қарши кутилмаган норозилик билан чиқди. Май ойида чемпионлик камаридан маҳрум бўлган «Борз»нинг навбатдаги жанги ҳалигача эълон қилинмаётгани уни ғазабга келтирди. Чимаевни октагондан нима тўсиб турибди ва у нима учун Дана Уайтга очиқчасига босим ўтказмоқда?

Дана Уайтга тўғридан-тўғри мурожаат: Чимаевнинг сабри тугади

Жангсиз қолишни истамаётган чеченистонлик жангчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифаси орқали тўғридан-тўғри UFC президенти Дана Уайтга ҳайрат ва талаб тўла савол билан юзланди:

"Нимани кутяпмиз? Мен жанг қилмоқчиман, Дана Уайт!", - деди Хамзат Чимаев.

Чимаев мағлубиятдан сўнг зудлик билан октагонга қайтиб, ўзининг аввалги мавқейини тиклашга тайёр эканини шу тариқа кўрсатиб қўйди.

Хамзат Чимаев ва чемпионлик камари атрофидаги ҳолат

Кўрсаткич

Ҳолат ва муҳим фактлар

Спортчи

Хамзат Чимаев («Борз»)

Сўнгги жанг

2026 йил май ойида Шон Стриклендга қарши (баҳсли қарор билан ютқазган)

Чемпионлик мақоми

Ўрта вазннинг собиқ чемпиони

Реванш тўсиғи

Стрикленд елка жароҳати сабаб декабргача жанг қилолмайди

Кейинги беллашув

5 сентябрь, Москва (RAF турнири) — эркин кураш бўйича Тайрон Вудлига қарши

Стрикленднинг жароҳати ва Москвадаги кураш баҳси

Жорий йилнинг май ойида Хамзат фаолиятидаги илк мағлубиятни қабул қилиб, Шон Стриклендга ҳакамларнинг тортишувли қарори билан ютқазиб қўйган эди. Чимаев дарҳол реванш талаб қилган бўлса-да, амалдаги чемпион Стрикленд елкасидаги жиддий жароҳат туфайли камида декабрь ойигача октагонга чиқа олмаслигини маълум қилди.

Бироқ Хамзат спорт формасини сақлаб қолиш учун вақтни бекор ўтказмоқчи эмас: у 5 сентябрь куни Москва шаҳрида бўлиб ўтадиган RAF турнирининг бош жангида UFC собиқ чемпиони Тайрон Вудлига қарши эркин кураш қоидалари бўйича гиламга чиқади.

Сизнингча, агар Шон Стрикленд билан реванш жанги ташкил этилса, Хамзат Чимаев чемпионлик камарини қайтариб ола биладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу қайноқ янгиликни дарҳол улашинг!

Хамзат ЧимаевДана УайтЮФСШон СтриклендМосква
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартЮвентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартБугун, 15:16«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқдиБугун, 15:13Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиАср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 15:02ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиБугун, 14:59Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Бугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди