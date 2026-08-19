«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди
Хамзат Чимаев навбатдаги жанги эълон қилинмаётганидан норози бўлиб, UFC президенти Дана Уайтга «Мен жанг қилмоқчиман!» дея мурожаат қилди. У 2026 йил май ойида Шон Стриклендга ҳакамларнинг баҳсли қарори билан ютқазган ва реванш талаб қилган. Бироқ Стрикленд елка жароҳати сабаб декабргача жанг қила олмайди. Чимаев эса 5 сентябр куни Москва шаҳрида RAF турнири доирасида Тайрон Вудлига қарши эркин кураш қоидалари бўйича баҳс ўтказади.
UFC ўрта вазн тоифасининг энг шов-шувли юлдузларидан бири бўлган Хамзат Чимаев ташкилот раҳбариятига қарши кутилмаган норозилик билан чиқди. Май ойида чемпионлик камаридан маҳрум бўлган «Борз»нинг навбатдаги жанги ҳалигача эълон қилинмаётгани уни ғазабга келтирди. Чимаевни октагондан нима тўсиб турибди ва у нима учун Дана Уайтга очиқчасига босим ўтказмоқда?
Дана Уайтга тўғридан-тўғри мурожаат: Чимаевнинг сабри тугади
Жангсиз қолишни истамаётган чеченистонлик жангчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифаси орқали тўғридан-тўғри UFC президенти Дана Уайтга ҳайрат ва талаб тўла савол билан юзланди:
"Нимани кутяпмиз? Мен жанг қилмоқчиман, Дана Уайт!", - деди Хамзат Чимаев.
Чимаев мағлубиятдан сўнг зудлик билан октагонга қайтиб, ўзининг аввалги мавқейини тиклашга тайёр эканини шу тариқа кўрсатиб қўйди.
Хамзат Чимаев ва чемпионлик камари атрофидаги ҳолат
Кўрсаткич
Ҳолат ва муҳим фактлар
Спортчи
Хамзат Чимаев («Борз»)
Сўнгги жанг
2026 йил май ойида Шон Стриклендга қарши (баҳсли қарор билан ютқазган)
Чемпионлик мақоми
Ўрта вазннинг собиқ чемпиони
Реванш тўсиғи
Стрикленд елка жароҳати сабаб декабргача жанг қилолмайди
Кейинги беллашув
5 сентябрь, Москва (RAF турнири) — эркин кураш бўйича Тайрон Вудлига қарши
Стрикленднинг жароҳати ва Москвадаги кураш баҳси
Жорий йилнинг май ойида Хамзат фаолиятидаги илк мағлубиятни қабул қилиб, Шон Стриклендга ҳакамларнинг тортишувли қарори билан ютқазиб қўйган эди. Чимаев дарҳол реванш талаб қилган бўлса-да, амалдаги чемпион Стрикленд елкасидаги жиддий жароҳат туфайли камида декабрь ойигача октагонга чиқа олмаслигини маълум қилди.
Бироқ Хамзат спорт формасини сақлаб қолиш учун вақтни бекор ўтказмоқчи эмас: у 5 сентябрь куни Москва шаҳрида бўлиб ўтадиган RAF турнирининг бош жангида UFC собиқ чемпиони Тайрон Вудлига қарши эркин кураш қоидалари бўйича гиламга чиқади.
Сизнингча, агар Шон Стрикленд билан реванш жанги ташкил этилса, Хамзат Чимаев чемпионлик камарини қайтариб ола биладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу қайноқ янгиликни дарҳол улашинг!
…