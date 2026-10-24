Эмеридан чемпионлик дарси: “Астон Вилла” қандай қилиб “Манчестер Сити”ни таслим этди?

·23·Спорт
Эмеридан чемпионлик дарси: “Астон Вилла” қандай қилиб “Манчестер Сити”ни таслим этди?

Англия Премьер-лигасининг 8-турида тур сенсациясига муаллифлик қилган «Астон Вилла» бош мураббийи Унаи Эмери амалдаги пешқадам «Манчестер Сити» устидан қозонилган ёрқин ғалаба (2:1) тафсилотлари ва жамоаси кўрсатган юқори даражадаги футбол ҳақида тўхталиб ўтди.

«Вилла Парк»да кечган шиддатли тўқнашувда бирмингҳемликлар Николас Жексоннинг дубли эвазига «шаҳарликлар»ни енгиб, мухлисларга ҳақиқий байрам тақдим этди.

«Ҳимоя учун кўп нарсадан воз кечдик»: Эмерининг баҳоси

Испаниялик тажрибали мутахассис ўз шогирдлари майдонда кўрсатган фидойилик ва интизомни алоҳида эътироф этди:

  • Олий даражадаги футбол: «Қандай ажойиб ўйин! Бу чинакам футболнинг энг юқори чўққиси бўлди. Бугунги баҳс биз учун жуда катта ва жиддий синов эди;

  • Мудофаа ва дарвозабон омили: Ғалабага эришиш учун бизга ҳимоядаги мутлақ ишонч ҳамда дарвозабонимизнинг беқиёс ёрдами сув ва ҳаводек зарур эди. Мана шундай гранд жамоадан ҳимояланиш учун жуда кўп жиҳатлардан воз кечишимизга тўғри келди;

  • Ўсишда давом этамиз: Кундан-кунга, ўйиндан-ўйинга тобора яхшиланиб боряпмиз ва бу мени қувонтиради», — деди мураббий.

«Бу жамоамиз учун намуна бўлиши шарт»

Унаи Эмери мазкур ғалаба билангина чекланиб қолмаслик ва барқарорликни ушлаб қолиш лозимлигини таъкидлади:

  • Энг олий мақсад: «Бугун шунчаки фантастик ўйин кўрсатдик. Биз айнан мана шундай даражага кўтарилишни ва уни узоқ муддат сақлаб қолишни мақсад қилганмиз;

  • Олдинда катта меҳнат бор: Жуда ҳам хурсандман, аммо хотиржамликка берилишга ҳаққимиз йўқ — олдинда ҳали улкан ишлар турибди. Бугунгидек кунлар ва ғалабалар бизнинг жамоамиз қандай кучга эга бўлиши кераклигини кўрсатувчи бош мезонга айланишини истайман», — дея сўзларини якунлади мутахассис.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу ғалабадан сўнг «Астон Вилла» ўз очколари сонини 11 тага етказиб, АПЛ турнир жадвалида 6-ўринга кўтарилиб олди ва еврокубоклар учун курашда муҳим қадам ташлади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»23 июл 20:08Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?10 июл 13:51Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқда21 август 14:13АПЛда "совуқ душ": «Брайтон» 1-турдаёқ «Астон Вилла»ни янчиб ташлади!АПЛда "совуқ душ": «Брайтон» 1-турдаёқ «Астон Вилла»ни янчиб ташлади!23 август 20:40Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиЭмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйди14 июл 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди