Эмеридан чемпионлик дарси: “Астон Вилла” қандай қилиб “Манчестер Сити”ни таслим этди?
Англия Премьер-лигасининг 8-турида тур сенсациясига муаллифлик қилган «Астон Вилла» бош мураббийи Унаи Эмери амалдаги пешқадам «Манчестер Сити» устидан қозонилган ёрқин ғалаба (2:1) тафсилотлари ва жамоаси кўрсатган юқори даражадаги футбол ҳақида тўхталиб ўтди.
«Вилла Парк»да кечган шиддатли тўқнашувда бирмингҳемликлар Николас Жексоннинг дубли эвазига «шаҳарликлар»ни енгиб, мухлисларга ҳақиқий байрам тақдим этди.
«Ҳимоя учун кўп нарсадан воз кечдик»: Эмерининг баҳоси
Испаниялик тажрибали мутахассис ўз шогирдлари майдонда кўрсатган фидойилик ва интизомни алоҳида эътироф этди:
Олий даражадаги футбол: «Қандай ажойиб ўйин! Бу чинакам футболнинг энг юқори чўққиси бўлди. Бугунги баҳс биз учун жуда катта ва жиддий синов эди;
Мудофаа ва дарвозабон омили: Ғалабага эришиш учун бизга ҳимоядаги мутлақ ишонч ҳамда дарвозабонимизнинг беқиёс ёрдами сув ва ҳаводек зарур эди. Мана шундай гранд жамоадан ҳимояланиш учун жуда кўп жиҳатлардан воз кечишимизга тўғри келди;
Ўсишда давом этамиз: Кундан-кунга, ўйиндан-ўйинга тобора яхшиланиб боряпмиз ва бу мени қувонтиради», — деди мураббий.
«Бу жамоамиз учун намуна бўлиши шарт»
Унаи Эмери мазкур ғалаба билангина чекланиб қолмаслик ва барқарорликни ушлаб қолиш лозимлигини таъкидлади:
Энг олий мақсад: «Бугун шунчаки фантастик ўйин кўрсатдик. Биз айнан мана шундай даражага кўтарилишни ва уни узоқ муддат сақлаб қолишни мақсад қилганмиз;
Олдинда катта меҳнат бор: Жуда ҳам хурсандман, аммо хотиржамликка берилишга ҳаққимиз йўқ — олдинда ҳали улкан ишлар турибди. Бугунгидек кунлар ва ғалабалар бизнинг жамоамиз қандай кучга эга бўлиши кераклигини кўрсатувчи бош мезонга айланишини истайман», — дея сўзларини якунлади мутахассис.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу ғалабадан сўнг «Астон Вилла» ўз очколари сонини 11 тага етказиб, АПЛ турнир жадвалида 6-ўринга кўтарилиб олди ва еврокубоклар учун курашда муҳим қадам ташлади.
Изоҳлар 0
…