Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқда

·4·Спорт
Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқда

Англиянинг Астон Вилла клуби ҳимоя чизиғини тубдан янгилаш мақсадида Лондоннинг Челси жамоаси вакили Тосин Адарабиоёни ўз сафига қўшиб олиш учун курашга киришди. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур трансфер ҳаракати жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бири Эзри Консанинг Арсеналга ўтиши кутилаётгани фонида долзарб аҳамият касб этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Астон Вилла бош мураббийи Унаи Эмери ёзги трансферлар давридаги йирик йўқотишлардан сўнг таркибни қайта шакллантириш учун вақт билан пойга ўйнамоқда. Клуб паркидан кетаётган футболчилар орасида энг оғир йўқотиш бу — Англия терма жамоаси аъзоси Эзри Консанинг трансфери бўлиб, у Микел Артета бошчилигидаги Арсенал билан 4 йиллик шартнома имзолагани хабар қилинмоқда.

Ҳимоя чизиғидаги ўзгаришлар ва Тосиннинг ҳолати

28 ёшли марказий ҳимоячи Тосин Адарабиоё 2024-йилда Фулҳем клубидан эркин агент сифатида келиб қўшилганидан буён Стамфорд Бридгеда қийин даврни бошдан кечирмоқда. Манчестер Сити академияси тарбияланувчиси бўлишига қарамай, у Лондондаги ўзгарувчан мураббийлар қўл остида асосий таркибдан барқарор ўрин эгаллай олмади. Ҳатто унинг рақами янги футболчига берилиб, 38-рақамга ўтказилгани ҳам унинг клубдаги келажаги сўроқ остида эканидан далолат беради.

Маълум бўлишича, Тосин Челмининг Реал Соседадга қарши сўнгги ўртоқлик ўйини қайдномасига ҳам киритилмаган эди. Унга Франциянинг Марсель, Испаниянинг Севиля ва собиқ устози Марко Силва бошқарадиган Португалиянинг Бенфика клублари қизиқиш билдираётган бўлса-да, Англия Премер-лигасида қолиш имконияти футболчи учун ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин.

Арсеналнинг режалари ва муқобил вариантлар

Арсенал учун Эзри Консанинг трансфери Микел Артета бошчилигидаги жамоа учун катта ютуқ бўлди. Вилям Салиба ва Юрри Тимбернинг жароҳатларидан сўнг ҳимояни кучайтиришга интилган Артета кўп қиррали футболчининг хизматидан фойдаланишни режалаштирган. Астон Вилла сафида 286 та ўйин ўтказган Консанинг амалдаги чемпион сафига йўл олиши унинг фаолиятидаги муҳим қадамга айланди.

Goal.com хабарига кўра, Астон Вилла раҳбарияти фақат Тосин билан чекланиб қолмаяпти. Клуб ҳимояни мустаҳкамлаш учун Италиянинг Милан клуби юлдузи Фикаё Томорини ҳам муқобил вариант сифатида кўриб чиқмоқда. Англия терма жамоаси аъзоси бўлган Томори ҳам бошқа даъвогарлар орасидан айнан Астон Вилла вариантини маъқул кўраётгани ва томонлар ўртасида дастлабки музокаралар бошлангани айтилмоқда.

Астон ВиллаЧелсиАрсеналТосин АдарабиоёЭзри Конса
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаБугун, 14:17Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш бердиБугун, 13:58Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 13:54Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?Бугун, 13:19Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакФабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакБугун, 13:00Тоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиТоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиБугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)