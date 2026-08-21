Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқда
Англиянинг Астон Вилла клуби ҳимоя чизиғини тубдан янгилаш мақсадида Лондоннинг Челси жамоаси вакили Тосин Адарабиоёни ўз сафига қўшиб олиш учун курашга киришди. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур трансфер ҳаракати жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бири Эзри Консанинг Арсеналга ўтиши кутилаётгани фонида долзарб аҳамият касб этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Астон Вилла бош мураббийи Унаи Эмери ёзги трансферлар давридаги йирик йўқотишлардан сўнг таркибни қайта шакллантириш учун вақт билан пойга ўйнамоқда. Клуб паркидан кетаётган футболчилар орасида энг оғир йўқотиш бу — Англия терма жамоаси аъзоси Эзри Консанинг трансфери бўлиб, у Микел Артета бошчилигидаги Арсенал билан 4 йиллик шартнома имзолагани хабар қилинмоқда.
Ҳимоя чизиғидаги ўзгаришлар ва Тосиннинг ҳолати28 ёшли марказий ҳимоячи Тосин Адарабиоё 2024-йилда Фулҳем клубидан эркин агент сифатида келиб қўшилганидан буён Стамфорд Бридгеда қийин даврни бошдан кечирмоқда. Манчестер Сити академияси тарбияланувчиси бўлишига қарамай, у Лондондаги ўзгарувчан мураббийлар қўл остида асосий таркибдан барқарор ўрин эгаллай олмади. Ҳатто унинг рақами янги футболчига берилиб, 38-рақамга ўтказилгани ҳам унинг клубдаги келажаги сўроқ остида эканидан далолат беради.
Маълум бўлишича, Тосин Челмининг Реал Соседадга қарши сўнгги ўртоқлик ўйини қайдномасига ҳам киритилмаган эди. Унга Франциянинг Марсель, Испаниянинг Севиля ва собиқ устози Марко Силва бошқарадиган Португалиянинг Бенфика клублари қизиқиш билдираётган бўлса-да, Англия Премер-лигасида қолиш имконияти футболчи учун ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин.
Арсеналнинг режалари ва муқобил вариантларАрсенал учун Эзри Консанинг трансфери Микел Артета бошчилигидаги жамоа учун катта ютуқ бўлди. Вилям Салиба ва Юрри Тимбернинг жароҳатларидан сўнг ҳимояни кучайтиришга интилган Артета кўп қиррали футболчининг хизматидан фойдаланишни режалаштирган. Астон Вилла сафида 286 та ўйин ўтказган Консанинг амалдаги чемпион сафига йўл олиши унинг фаолиятидаги муҳим қадамга айланди.
Goal.com хабарига кўра, Астон Вилла раҳбарияти фақат Тосин билан чекланиб қолмаяпти. Клуб ҳимояни мустаҳкамлаш учун Италиянинг Милан клуби юлдузи Фикаё Томорини ҳам муқобил вариант сифатида кўриб чиқмоқда. Англия терма жамоаси аъзоси бўлган Томори ҳам бошқа даъвогарлар орасидан айнан Астон Вилла вариантини маъқул кўраётгани ва томонлар ўртасида дастлабки музокаралар бошлангани айтилмоқда.
…