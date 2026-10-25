Беҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозонди
Швейцария чемпионатининг 11-тури доирасида сафарда баҳс олиб борган «Лугано» клуби «Тун» жамоасига қарши ҳақиқий голлар шоусини намойиш этиб, 3:2 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов учрашувнинг илк дақиқаларидан бошлаб майдонга тушди ва 90 дақиқа давомида тўлиқ ҳаракат қилиб, жамоасининг муваффақиятига муносиб ҳисса қўшди.
Бешта гол ва сўнгги сонияларгача кечган интрига
Учрашув томонларнинг муросасиз ҳужумлари ва тезкор темпда ўтди:
34-дақиқа: Монкада ҳисобни очди: Мезбонлар ҳимоясини ёриб ўтган «Лугано» Монкаданинг аниқ зарбаси эвазига олдинга чиқиб олди (0:1);
37-дақиқа: Мезбонларнинг жавоби: «Тун» футболчиси Зукит орадан уч дақиқа ўтиб мувозанатни тиклади (1:1);
49 ва 76-дақиқалар: «Лугано»нинг устунлиги: Иккинчи бўлимда фаолликни оширган меҳмонлар сафида аввалига Бислими, кейинроқ эса захирадан майдонга тушган Аэти гол уриб, ҳисобни 1:3 кўринишига келтирди;
88-дақиқа: Пенальти ва кескин якун: Ўйин якунига яқин мезбонлар ҳужумчиси Браски 11 метрлик жарима тўпини аниқ амалга ошириб, орадаги фарқни қисқартирди (2:3), бироқ Беҳруз Каримов ва унинг шериклари мудофаани мустаҳкам ушлаб, ғалабани сақлаб қолди.
Турнир жадвали: 31 очко ва якка пешқадамлик
Қўлга киритилган ушбу уч очко «Лугано»ни чемпионлик пойгасида янада қулай позицияга олиб чиқди:
Турнир жадвалида 1-ўрин: Ушбу зафардан кейин «Лугано» ўз очколари сонини 31 тага етказиб, Швейцария биринчилигида мутлақ пешқадамликни сақлаб қолди;
Легионеримизнинг ишончли ҳаракати: Ҳимоячи Беҳруз Каримовнинг асосий таркибдаги барқарор ўйинлари клуб мудофаа чизиғи учун ҳал қилувчи омиллардан бирига айланиб бормоқда.
Ўйин қайдномаси:
Швейцария чемпионати. 11-тур
«Тун» — «Лугано» 2:3
Голлар: Зукит 37, Браски 88 (пен.) — Монкада 34, Бислими 49, Аэти 76.
«Тун»: Стеффен, Фер, Пассавант (Кайт, 46), Бюрги, Страннегард, Райхмут (Илич, 81), Рот, Зукит, Маер (Кристал, 74), Дурсун (Кристофферссон, 65), Лабо (Браски, 81).
«Лугано»: фон Баллмоос, Келвин (Доц.Сантос, 46), Май, Делкруа, Беҳруз Каримов, Чиминяни, Гргич, Пилстром (Занотти, 46), Бислими (Кендучи, 84), Беренс (Аэти, 73), Монкада (Маркес, 60).
Изоҳлар 0
…