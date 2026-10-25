Беҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозонди

·0·Спорт
Беҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозонди

Швейцария чемпионатининг 11-тури доирасида сафарда баҳс олиб борган «Лугано» клуби «Тун» жамоасига қарши ҳақиқий голлар шоусини намойиш этиб, 3:2 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов учрашувнинг илк дақиқаларидан бошлаб майдонга тушди ва 90 дақиқа давомида тўлиқ ҳаракат қилиб, жамоасининг муваффақиятига муносиб ҳисса қўшди.

Бешта гол ва сўнгги сонияларгача кечган интрига

Учрашув томонларнинг муросасиз ҳужумлари ва тезкор темпда ўтди:

  • 34-дақиқа: Монкада ҳисобни очди: Мезбонлар ҳимоясини ёриб ўтган «Лугано» Монкаданинг аниқ зарбаси эвазига олдинга чиқиб олди (0:1);

  • 37-дақиқа: Мезбонларнинг жавоби: «Тун» футболчиси Зукит орадан уч дақиқа ўтиб мувозанатни тиклади (1:1);

  • 49 ва 76-дақиқалар: «Лугано»нинг устунлиги: Иккинчи бўлимда фаолликни оширган меҳмонлар сафида аввалига Бислими, кейинроқ эса захирадан майдонга тушган Аэти гол уриб, ҳисобни 1:3 кўринишига келтирди;

  • 88-дақиқа: Пенальти ва кескин якун: Ўйин якунига яқин мезбонлар ҳужумчиси Браски 11 метрлик жарима тўпини аниқ амалга ошириб, орадаги фарқни қисқартирди (2:3), бироқ Беҳруз Каримов ва унинг шериклари мудофаани мустаҳкам ушлаб, ғалабани сақлаб қолди.

Турнир жадвали: 31 очко ва якка пешқадамлик

Қўлга киритилган ушбу уч очко «Лугано»ни чемпионлик пойгасида янада қулай позицияга олиб чиқди:

  • Турнир жадвалида 1-ўрин: Ушбу зафардан кейин «Лугано» ўз очколари сонини 31 тага етказиб, Швейцария биринчилигида мутлақ пешқадамликни сақлаб қолди;

  • Легионеримизнинг ишончли ҳаракати: Ҳимоячи Беҳруз Каримовнинг асосий таркибдаги барқарор ўйинлари клуб мудофаа чизиғи учун ҳал қилувчи омиллардан бирига айланиб бормоқда.

Ўйин қайдномаси:

Швейцария чемпионати. 11-тур

«Тун» — «Лугано» 2:3

  • Голлар: Зукит 37, Браски 88 (пен.) — Монкада 34, Бислими 49, Аэти 76.

  • «Тун»: Стеффен, Фер, Пассавант (Кайт, 46), Бюрги, Страннегард, Райхмут (Илич, 81), Рот, Зукит, Маер (Кристал, 74), Дурсун (Кристофферссон, 65), Лабо (Браски, 81).

  • «Лугано»: фон Баллмоос, Келвин (Доц.Сантос, 46), Май, Делкруа, Беҳруз Каримов, Чиминяни, Гргич, Пилстром (Занотти, 46), Бислими (Кендучи, 84), Беренс (Аэти, 73), Монкада (Маркес, 60).

Беҳруз КаримовЛуганоШвейцария чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)23 октябр 17:39Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урди23 октябр 07:55Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгди18 октябр 20:13Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?16 октябр 07:00«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари15 октябр 23:59«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади22 сентябр 06:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди