83-дақиқада ғалаба голи: «Лугано» Беҳруз Каримовсиз ўтган баҳсда қандай зафар қучди?
Швейцария чемпионатининг 14-турида турнир пешқадами «Лугано» ўз майдонида — «AIL Arena» стадионида «Грассхоппер» устидан қийин ғалабага эришди — 2:1.
Учрашувнинг иккинчи бўлимида голлар шиддати кузатилди: 51-дақиқада дос Сантос мезбонларни олдинга олиб чиқди. 71-дақиқада Бетткобер ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, 83-дақиқада Кастронинг аниқ ҳаракати «Лугано»га муҳим уч очкони тақдим этди.
Беҳруз Каримов ва турнир жадвалидаги ҳолат
Мезбонлар таркибида Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов сариқ карточкалари сони сабаб дисквалификация туфайли ушбу беллашувни ўтказиб юборди.
Мазкур ғалабадан сўнг «Лугано» очколарини 37 тага етказиб, чемпионатда пешқадамликни мустаҳкамлади ва 2-ўриндаги «Янг Бойз»ни 6 очкога ортда қолдирмоқда. «Грассхоппер» эса 11 очко билан 10-поғонада қолди.
Кўрсаткичлар
«Лугано»
«Грассхоппер»
Якуний ҳисоб
2
1
Голлар
дос Сантос (51'), Кастро (83')
Бетткобер (71')
Турнирдаги ўрни / Очко
1-ўрин (37 очко)
10-ўрин (11 очко)
Учрашув маълумотлари
Швейцария Суперлигаси. 14-тур
«Лугано» — «Грассхоппер» 2:1
21 ноябрь, «AIL Arena»
Голлар: дос Сантос (51), Кастро (83) — Бетткобер (71).
Сизнингча, Беҳруз Каримовнинг сафга қайтиши «Лугано»нинг чемпионлик йўлидаги кейинги баҳсларида ҳимоя чизиғи ишончлилигини янада оширадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…