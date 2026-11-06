Еврокубокда ўзбек футболи овози: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида ассист қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Конференсиялар лигасининг 3-турида «Лугано» клуби сафида ҳаракат қилаётган ўзбекистонлик Беҳруз Каримов «Кауно Жалгирис» дарвозасига киритилган голлардан бирига ассистентлик қилди.
- Швейсария жамоаси ўз майдонида литвалик рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалида 9 очко билан яккапешқадамга айланди.
- Учрашувдаги барча голлар биринчи бўлимнинг 32 дақиқаси ичида Янис Чиминяни, Эзжон Алиоски ва Даниел дос Сантос томонидан киритилди.
УЕФА Конференциялар лигасининг 3-тури доирасида Швейцариянинг «Лугано» клуби ўз майдонида Литванинг «Кауно Жалгирис» жамоасини қабул қилиб, йирик 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди.
Ушбу учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун алоҳида аҳамият касб этди: «Лугано» сафида тўп сураётган ҳамюртимиз Беҳруз Каримов еврокубок баҳсида ажойиб ҳаракатлари билан ажралиб туриб, голли узатма (ассист) муаллифига айланди.
Биринчи бўлимдаги «блицкриг»: Барча голлар 32 дақиқа ичида
Швейцарияликлар баҳснинг илк дақиқалариданоқ ташаббусни тўлиқ қўлга олди ва ўйин тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал қилди:
Тезкор голлар: Мезбонлар 11-дақиқадаёқ Янис Чиминянининг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди. Орадан 13 дақиқа ўтиб, 24-дақиқада тажрибали Эзжон Алиоски ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (2:0);
Каримовдан ҳал қилувчи пас: Учрашувнинг 32-дақиқасида Беҳруз Каримов ажойиб ҳужумни голли узатма билан давом эттирди ва унинг узатмасидан сўнг Даниэл дос Сантос рақиб дарвозасини ишғол этиб, ҳисобни йирик 3:0 кўринишига етказди;
Ишончли якун: Биринчи бўлимдаёқ барча саволларга жавоб берган «Лугано» иккинчи бўлимда ҳам устунликни тўлиқ сақлаб қолди.
«Лугано» турнир жадвалининг мутлақ пешқадами
Қўлга киритилган ушбу йирик ғалаба Швейцария клубини умумий жадвал чўққисига олиб чиқди:
100 фоизлик натижа: «Лугано» Конференциялар лигаси умумий босқичидаги дастлабки 3 та учрашувнинг барчасида зафар қучиб, максимал 9 очко жамғарди;
1-ўрин ва барқарорлик: Барқарор ўйин кўрсатаётган жамоа умумий турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб турибди.
Ўйин қайдномаси: УЕФА Конференциялар лигаси, 3-тур
«Лугано» (Швейцария) – «Кауно Жалгирис» (Литва) 3:0 (3:0)
Голлар: Янис Чиминяни (11), Эзжон Алиоски (24), Даниэл дос Сантос (32).
Голли узатма: Беҳруз Каримов (32).
Ўзбекистонлик ёш истеъдодларнинг Европа майдонларидаги мана шундай ишончли қадамлари миллий футболимиз ривожи учун янги уфқларни очмоқда.
Изоҳлар 0
…