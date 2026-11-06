Еврокубокда ўзбек футболи овози: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида ассист қайд этди

·71·Спорт
Еврокубокда ўзбек футболи овози: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида ассист қайд этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • УЕФА Конференсиялар лигасининг 3-турида «Лугано» клуби сафида ҳаракат қилаётган ўзбекистонлик Беҳруз Каримов «Кауно Жалгирис» дарвозасига киритилган голлардан бирига ассистентлик қилди.
  • Швейсария жамоаси ўз майдонида литвалик рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалида 9 очко билан яккапешқадамга айланди.
  • Учрашувдаги барча голлар биринчи бўлимнинг 32 дақиқаси ичида Янис Чиминяни, Эзжон Алиоски ва Даниел дос Сантос томонидан киритилди.

УЕФА Конференциялар лигасининг 3-тури доирасида Швейцариянинг «Лугано» клуби ўз майдонида Литванинг «Кауно Жалгирис» жамоасини қабул қилиб, йирик 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди.

Ушбу учрашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун алоҳида аҳамият касб этди: «Лугано» сафида тўп сураётган ҳамюртимиз Беҳруз Каримов еврокубок баҳсида ажойиб ҳаракатлари билан ажралиб туриб, голли узатма (ассист) муаллифига айланди.

Биринчи бўлимдаги «блицкриг»: Барча голлар 32 дақиқа ичида

Швейцарияликлар баҳснинг илк дақиқалариданоқ ташаббусни тўлиқ қўлга олди ва ўйин тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал қилди:

  • Тезкор голлар: Мезбонлар 11-дақиқадаёқ Янис Чиминянининг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди. Орадан 13 дақиқа ўтиб, 24-дақиқада тажрибали Эзжон Алиоски ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (2:0);

  • Каримовдан ҳал қилувчи пас: Учрашувнинг 32-дақиқасида Беҳруз Каримов ажойиб ҳужумни голли узатма билан давом эттирди ва унинг узатмасидан сўнг Даниэл дос Сантос рақиб дарвозасини ишғол этиб, ҳисобни йирик 3:0 кўринишига етказди;

  • Ишончли якун: Биринчи бўлимдаёқ барча саволларга жавоб берган «Лугано» иккинчи бўлимда ҳам устунликни тўлиқ сақлаб қолди.

«Лугано» турнир жадвалининг мутлақ пешқадами

Қўлга киритилган ушбу йирик ғалаба Швейцария клубини умумий жадвал чўққисига олиб чиқди:

  • 100 фоизлик натижа: «Лугано» Конференциялар лигаси умумий босқичидаги дастлабки 3 та учрашувнинг барчасида зафар қучиб, максимал 9 очко жамғарди;

  • 1-ўрин ва барқарорлик: Барқарор ўйин кўрсатаётган жамоа умумий турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб турибди.

Ўйин қайдномаси: УЕФА Конференциялар лигаси, 3-тур

«Лугано» (Швейцария) – «Кауно Жалгирис» (Литва) 3:0 (3:0)

  • Голлар: Янис Чиминяни (11), Эзжон Алиоски (24), Даниэл дос Сантос (32).

  • Голли узатма: Беҳруз Каримов (32).

Ўзбекистонлик ёш истеъдодларнинг Европа майдонларидаги мана шундай ишончли қадамлари миллий футболимиз ривожи учун янги уфқларни очмоқда.

Беҳруз КаримовУЕФА Конференциялар лигасиЛугано
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урди23 октябр 07:55Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?16 октябр 07:00Беҳруз Каримов “Базел”га қарши баҳсда майдонга тушди: “Лугано” муҳим ғалаба қозондиБеҳруз Каримов “Базел”га қарши баҳсда майдонга тушди: “Лугано” муҳим ғалаба қозонди1 ноябр 23:03Беҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозондиБеҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозонди25 октябр 20:34Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)23 октябр 17:39Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгди18 октябр 20:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози