Беҳруз Каримов “Базел”га қарши баҳсда майдонга тушди: “Лугано” муҳим ғалаба қозонди

·16·Спорт
Беҳруз Каримов “Базел”га қарши баҳсда майдонга тушди: “Лугано” муҳим ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Швейсария Суперлигасининг 12-турида «Лугано» клуби ўз майдонида «Базел»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалидаги пешқадамлик мавқеини мустаҳкамлади.
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов 73-дақиқада захирадан майдонга тушиб, жамоасининг ғалабали ҳисобни сақлаб қолишига ҳисса қўшди.
  • Мезбонлар сафида дос Сантос ва Чиминяни гол муаллифлари бўлишган бўлса, меҳмонлардан Отеле битта гол билан жавоб қайтарди.

Швейцария Суперлигасининг 12-турида мусобақа пешқадами «Лугано» ўз майдонида мамлакатнинг энг номдор клубларидан бири «Базел»ни қабул қилиб, 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштирди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов мазкур муҳим баҳсда захирадан майдонга туширилиб, жамоасининг ғалабали ҳисобни сақлаб қолишига ўз ҳиссасини қўшди.

Биринчи бўлимдаги шиддат: 3 та гол ва ҳал қилувчи дақиқалар

«AIL arena» стадионида кечган баҳс юқори суръатда старт олди:

  • Тезкор голлар (10 ва 27-дақиқалар): Мезбонлар учрашувни фаол бошлаб, 10-дақиқадаёқ дос Сантоснинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди. 27-дақиқада эса Чиминяни орадаги фарқни иккитага оширди — 2:0;

  • «Базел»нинг жавоби (37-дақиқа): Меҳмонлар таслим бўлишни истамай, 37-дақиқада Отеленинг голи билан ҳисобни қисқартиришга эришди — 2:1;

  • Каримовнинг баҳсга қўшилиши (73-дақиқа): Иккинчи бўлимда ҳимояни мустаҳкамлаш ва босимни қайтариш мақсадида мураббийлар штаби 73-дақиқада ҳамюртимиз Беҳруз Каримовни майдонга туширди. Ҳимоячи қолган вақт давомида ишончли ҳаракат қилиб, ғалабани таъминлашда иштирок этди.

Турнир жадвалидаги 9 очколик фарқ

Мазкур муваффақият «Лугано»нинг чемпионлик сари йўлини янада ойдинлаштирди:

  • «Лугано»: Ўз очколари сонини 34 тага етказган мезбонлар 1-ўриндаги мавқеини мустаҳкамлади ва энг яқин таъқибчиси «Янг Бойз» клубини нақд 9 очкога ортда қолдирмоқда;

  • «Базел»: 14 очкога эга меҳмонлар мағлубиятдан сўнг мусобақа жадвалининг 7-поғонасига тушиб кетди.

Ўйин қайдномаси:

  • Швейцария Суперлигаси. 12-тур

  • «Лугано» — «Базел» 2:1

  • Сана ва майдон: 1 ноябрь, «AIL arena»

  • Голлар: дос Сантос 10, Чиминяни 27 — Отеле 37.

«Лугано» таркиби:

фон Баллмос, Пападопулос, Маи, Делкруа (Бисшел, 51), Гргич, Занотти, Бислими, дос Сантос (Пилстром, 75), Чиминяни, Монкада (Кастро 21, КАРИМОВ 73), Беренс (Айети, 73).

Беҳруз КаримовЛуганоБазелШвейцария Суперлигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Занотти билан дўстмиз, лекин рақобат бор”: Беҳруз Каримов “Лугано” ва Каннаваро ҳақида“Занотти билан дўстмиз, лекин рақобат бор”: Беҳруз Каримов “Лугано” ва Каннаваро ҳақида30 сентябр 21:15Беҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозондиБеҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозонди25 октябр 20:34Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)23 октябр 17:39Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урди23 октябр 07:55Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгди18 октябр 20:13Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?16 октябр 07:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози