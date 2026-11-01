Беҳруз Каримов “Базел”га қарши баҳсда майдонга тушди: “Лугано” муҳим ғалаба қозонди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Швейсария Суперлигасининг 12-турида «Лугано» клуби ўз майдонида «Базел»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалидаги пешқадамлик мавқеини мустаҳкамлади.
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов 73-дақиқада захирадан майдонга тушиб, жамоасининг ғалабали ҳисобни сақлаб қолишига ҳисса қўшди.
- Мезбонлар сафида дос Сантос ва Чиминяни гол муаллифлари бўлишган бўлса, меҳмонлардан Отеле битта гол билан жавоб қайтарди.
Швейцария Суперлигасининг 12-турида мусобақа пешқадами «Лугано» ўз майдонида мамлакатнинг энг номдор клубларидан бири «Базел»ни қабул қилиб, 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштирди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов мазкур муҳим баҳсда захирадан майдонга туширилиб, жамоасининг ғалабали ҳисобни сақлаб қолишига ўз ҳиссасини қўшди.
Биринчи бўлимдаги шиддат: 3 та гол ва ҳал қилувчи дақиқалар
«AIL arena» стадионида кечган баҳс юқори суръатда старт олди:
Тезкор голлар (10 ва 27-дақиқалар): Мезбонлар учрашувни фаол бошлаб, 10-дақиқадаёқ дос Сантоснинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди. 27-дақиқада эса Чиминяни орадаги фарқни иккитага оширди — 2:0;
«Базел»нинг жавоби (37-дақиқа): Меҳмонлар таслим бўлишни истамай, 37-дақиқада Отеленинг голи билан ҳисобни қисқартиришга эришди — 2:1;
Каримовнинг баҳсга қўшилиши (73-дақиқа): Иккинчи бўлимда ҳимояни мустаҳкамлаш ва босимни қайтариш мақсадида мураббийлар штаби 73-дақиқада ҳамюртимиз Беҳруз Каримовни майдонга туширди. Ҳимоячи қолган вақт давомида ишончли ҳаракат қилиб, ғалабани таъминлашда иштирок этди.
Турнир жадвалидаги 9 очколик фарқ
Мазкур муваффақият «Лугано»нинг чемпионлик сари йўлини янада ойдинлаштирди:
«Лугано»: Ўз очколари сонини 34 тага етказган мезбонлар 1-ўриндаги мавқеини мустаҳкамлади ва энг яқин таъқибчиси «Янг Бойз» клубини нақд 9 очкога ортда қолдирмоқда;
«Базел»: 14 очкога эга меҳмонлар мағлубиятдан сўнг мусобақа жадвалининг 7-поғонасига тушиб кетди.
Ўйин қайдномаси:
Швейцария Суперлигаси. 12-тур
«Лугано» — «Базел» 2:1
Сана ва майдон: 1 ноябрь, «AIL arena»
Голлар: дос Сантос 10, Чиминяни 27 — Отеле 37.
«Лугано» таркиби:
фон Баллмос, Пападопулос, Маи, Делкруа (Бисшел, 51), Гргич, Занотти, Бислими, дос Сантос (Пилстром, 75), Чиминяни, Монкада (Кастро 21, КАРИМОВ 73), Беренс (Айети, 73).
Изоҳлар 0
…