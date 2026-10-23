Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Конференсиялар лигаси умумий босқичининг 2-турида Швейсариянинг «Лугано» клуби Испанияда «Хетафе» устидан 5:2 ҳисобида йирик ғалабани қўлга киритди.
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов 75-дақиқада захирадан майдонга тушиб, жамоасининг тарихий ғалабасига ўз ҳиссасини қўшди.
- Ушбу муваффақиятдан сўнг 6 очкога эга бўлган «Лугано» турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди.
УЕФА Конференциялар лигаси умумий босқичининг 2-турида Европа майдонларидаги ҳафтанинг энг йирик сенсацияларидан бири қайд этилди. Швейцариянинг «Лугано» клуби Испания сафарида Ла Лиганинг жиддий вакили «Хетафе» меҳмони бўлиб, кутилмаганда рақибини 5:2 ҳисобида тор-мор этди.
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун эътиборли жиҳати — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Беҳруз Каримов ушбу тарихий ғалабада бевосита иштирок этди.
Тезкор гол, камбэк ва биринчи бўлимдаги шиддат
Мадрид яқинида кечган беллашув кутилмаган темп ва дақиқалар ичида алмашаверган ҳисоб билан бошланди:
Испанларнинг илк зарбаси: Учрашувнинг 2-дақиқасидаёқ Иван Асон «Хетафе»ни олдинга олиб чиқди;
«Лугано»дан жавоб зарбалари: Мезбонлар гол қувончини ҳис қилиб улгурмай, Албиан Аети 3-дақиқадаёқ мувозанатни тиклади. Орадан 4 дақиқа ўтиб, 7-дақиқада Янис Симиняни меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса, 26-дақиқада Аети дублини нишонлаб, швейцарияликларнинг танаффусга 3:1 ҳисобидаги устунлик билан чиқиб кетишини таъминлади.
5:2 ва Беҳруз Каримовнинг майдонга тушиши
Иккинчи бўлимда ҳам «Лугано» босимни сусайтирмади:
Ғалабани мустаҳкамлаган тўплар: 50-дақиқада Уран Бислими ҳисобни 4:1 кўринишига келтирди. 74-дақиқада мезбонлар ҳужумчиси Борха Майорал ҳисобни қисқартиришга эришди (2:4);
Легионеримиз ҳаракати: «Хетафе»нинг голидан сўнг, 75-дақиқада Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов ҳимояни мустаҳкамлаш мақсадида захирадан майдонга туширилди ва ўйин якунига қадар ишончли ҳаракат қилди;
Сўнгги нуқта: Қўшиб берилган 90+2-дақиқада Кевин Беренс учрашувга якуний нуқтани қўйди — 5:2.
«Хетафе» — «Лугано» 2:5 (Ўйин баёни)
Мусобақа: УЕФА Конференциялар лигаси, умумий босқич, 2-тур;
Голлар: Иван Асон (2), Борха Майорал (74) — Албиан Аети (3, 26 дубль), Янис Симиняни (7), Уран Бислими (50), Кевин Беренс (90+2).
Испания сафаридаги йирик ва ишончли ғалабадан сўнг, очколарини 6 тага етказиб олган «Лугано» Конференциялар лигаси умумий турнир жадвалида тўғридан-тўғри 2-ўринга кўтарилиб олди.
Изоҳлар 0
…