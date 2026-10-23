Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урди

·54·Спорт
Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • УЕФА Конференсиялар лигаси умумий босқичининг 2-турида Швейсариянинг «Лугано» клуби Испанияда «Хетафе» устидан 5:2 ҳисобида йирик ғалабани қўлга киритди.
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов 75-дақиқада захирадан майдонга тушиб, жамоасининг тарихий ғалабасига ўз ҳиссасини қўшди.
  • Ушбу муваффақиятдан сўнг 6 очкога эга бўлган «Лугано» турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди.

УЕФА Конференциялар лигаси умумий босқичининг 2-турида Европа майдонларидаги ҳафтанинг энг йирик сенсацияларидан бири қайд этилди. Швейцариянинг «Лугано» клуби Испания сафарида Ла Лиганинг жиддий вакили «Хетафе» меҳмони бўлиб, кутилмаганда рақибини 5:2 ҳисобида тор-мор этди.

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун эътиборли жиҳати — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Беҳруз Каримов ушбу тарихий ғалабада бевосита иштирок этди.

Тезкор гол, камбэк ва биринчи бўлимдаги шиддат

Мадрид яқинида кечган беллашув кутилмаган темп ва дақиқалар ичида алмашаверган ҳисоб билан бошланди:

  • Испанларнинг илк зарбаси: Учрашувнинг 2-дақиқасидаёқ Иван Асон «Хетафе»ни олдинга олиб чиқди;

  • «Лугано»дан жавоб зарбалари: Мезбонлар гол қувончини ҳис қилиб улгурмай, Албиан Аети 3-дақиқадаёқ мувозанатни тиклади. Орадан 4 дақиқа ўтиб, 7-дақиқада Янис Симиняни меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса, 26-дақиқада Аети дублини нишонлаб, швейцарияликларнинг танаффусга 3:1 ҳисобидаги устунлик билан чиқиб кетишини таъминлади.

5:2 ва Беҳруз Каримовнинг майдонга тушиши

Иккинчи бўлимда ҳам «Лугано» босимни сусайтирмади:

  • Ғалабани мустаҳкамлаган тўплар: 50-дақиқада Уран Бислими ҳисобни 4:1 кўринишига келтирди. 74-дақиқада мезбонлар ҳужумчиси Борха Майорал ҳисобни қисқартиришга эришди (2:4);

  • Легионеримиз ҳаракати: «Хетафе»нинг голидан сўнг, 75-дақиқада Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов ҳимояни мустаҳкамлаш мақсадида захирадан майдонга туширилди ва ўйин якунига қадар ишончли ҳаракат қилди;

  • Сўнгги нуқта: Қўшиб берилган 90+2-дақиқада Кевин Беренс учрашувга якуний нуқтани қўйди — 5:2.

«Хетафе» — «Лугано» 2:5 (Ўйин баёни)

  • Мусобақа: УЕФА Конференциялар лигаси, умумий босқич, 2-тур;

  • Голлар: Иван Асон (2), Борха Майорал (74) — Албиан Аети (3, 26 дубль), Янис Симиняни (7), Уран Бислими (50), Кевин Беренс (90+2).

Испания сафаридаги йирик ва ишончли ғалабадан сўнг, очколарини 6 тага етказиб олган «Лугано» Конференциялар лигаси умумий турнир жадвалида тўғридан-тўғри 2-ўринга кўтарилиб олди.

УЕФА Конференциялар лигасиБеҳруз КаримовЛуганоХетафе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?16 октябр 07:00Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгди18 октябр 20:13Хетафе — Лугано: таркиблар ва жонли матнХетафе — Лугано: таркиблар ва жонли матнКеча 20:57«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари15 октябр 23:59«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади22 сентябр 06:40«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)20 сентябр 22:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди