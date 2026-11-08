Швейцарияда шок: “Лугано” “Санкт-Галлен” майдонида жавобсиз 5 та гол ўтказиб юборди

·53·Спорт
Швейцарияда шок: “Лугано” “Санкт-Галлен” майдонида жавобсиз 5 та гол ўтказиб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Швейсария чемпионатининг 13-турида турнир жадвали пешқадами «Лугано» сафарда «Санкт-Галлен» клубига 0:5 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
  • Учрашувнинг 11-дақиқасида ҳужумчи Албиан Аетининг қизил карточка олиб майдонни тарк этиши меҳмонлар учун жорий мавсумдаги илк мағлубиятга сабаб бўлди.
  • Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Беҳруз Каримов 65-дақиқада захирадан майдонга тушиб, «Лугано» сафида ҳаракат қилди.

Швейцария чемпионатининг 13-турида мавсумнинг энг кутилмаган ва шов-шувли натижаси қайд этилди. Турнир жадвалида ишончли тарзда яккапешқадамлик қилиб келаётган «Лугано» клуби сафарда «Санкт-Галлен» меҳмони бўлиб, 0:5 ҳисобидаги йирик мағлубиятни қабул қилиб олди.

Мазкур баҳс «Лугано» учун жорий мавсумдаги илк мағлубият сифатида қайд этилди. Учрашув тақдири 11-дақиқадаёқ меҳмонлар ҳужумчисининг майдондан четлатилиши сабабли кескин ўзгариб кетди.

Ўйин фожиаси: 11-дақиқадаги четлатиш ва 5 та жавобсиз гол

«Кибун-Парк» стадионида бўлиб ўтган беллашувда меҳмонлар учун барчаси жуда эрта чиппакка чиқди:

  • Айетининг четлатилиши: Учрашувнинг бор-йўғи 11-дақиқасида «Лугано» ҳужумчиси Албиан Айети қўполлиги сабабли тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, жамоасини 10 киши бўлиб қолишига сабабчи бўлди;

  • Биринчи бўлимдаги тор-мор: Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган мезбонлар босимни кучайтириб, танаффусга қадар учта тўп киритди — Окорожи (33), Гунцикер (35) ҳамда қўшиб берилган дақиқаларда Гал (45+2) ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди;

  • Иккинчи бўлимдаги якун: 66-дақиқада Гунцикер дублини расмийлаштирган бўлса, 84-дақиқада Фрокай бешинчи голни уриб, пешқадамни мутлақ таслим этди — 5:0.

Беҳруз Каримов захирадан баҳсга қўшилди

Ўзбекистон миллий жамоасининг яқинда эълон қилинган ноябрь йиғинига жалб этилган иқтидорли ёш ҳимоячиси Беҳруз Каримов мазкур баҳсда ўз жамоасига ёрдам бериш учун майдонга туширилди:

  • Мураббийлар штаби ҳимоя чизиғидаги бўшлиқларни тўлдириш мақсадида 65-дақиқада Занотти ўрнига ўзбекистонлик легионерни захирадан ўйинга қўшди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Швейцария чемпионати. 13-тур

    «Санкт-Галлен» — «Лугано» 5:0

    8 ноябрь, «Кибун-Парк» стадиони

    Голлар: Окорожи (33), Гунцикер (35, 66), Гал (45+2), Фрокай (84).

    Четлатиш: Айети (11, «Лугано»).

  • «Лугано»: фон Баллмос (Гебҳардт, 26), Пападопулос, Маи, Бичсел, Занотти (КАРИМОВ, 65), Чиминяни, Гргич, Бислими (Штеффен, 80), Маркес (Алиоски, 65), дос Сантос (Беренс, 46), Айети.

Турнир жадвалидаги ҳолат: Пешқадамлик ҳамон сақланиб турибди

Йирик ва оғриқли мағлубиятга қарамай, «Лугано» мавсум бошида тўплаган мустаҳкам захираси эвазига чўққида қолди:

  • «Лугано» — 32 очко: Жамоа 1-ўринни сақлаб турибди ва энг яқин таъқибчиси «Янг Бойз» клубини ҳамон 6 очкога ортда қолдирмоқда;

  • «Санкт-Галлен» — 22 очко: Пешқадамни тор-мор этган мезбонлар эса ўз очколари сонини 22 тага етказиб, турнир жадвалида 4-поғонага кўтарилиб олди.

Беҳруз КаримовЛуганоСанкт-ГалленШвейцария чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозондиБеҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозонди25 октябр 20:34Еврокубокда ўзбек футболи овози: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида ассист қайд этдиЕврокубокда ўзбек футболи овози: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида ассист қайд этди6 ноябр 09:02Беҳруз Каримов “Базел”га қарши баҳсда майдонга тушди: “Лугано” муҳим ғалаба қозондиБеҳруз Каримов “Базел”га қарши баҳсда майдонга тушди: “Лугано” муҳим ғалаба қозонди1 ноябр 23:03Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)23 октябр 17:39Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урди23 октябр 07:55Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгди18 октябр 20:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди