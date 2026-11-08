Швейцарияда шок: “Лугано” “Санкт-Галлен” майдонида жавобсиз 5 та гол ўтказиб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Швейсария чемпионатининг 13-турида турнир жадвали пешқадами «Лугано» сафарда «Санкт-Галлен» клубига 0:5 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
- Учрашувнинг 11-дақиқасида ҳужумчи Албиан Аетининг қизил карточка олиб майдонни тарк этиши меҳмонлар учун жорий мавсумдаги илк мағлубиятга сабаб бўлди.
- Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Беҳруз Каримов 65-дақиқада захирадан майдонга тушиб, «Лугано» сафида ҳаракат қилди.
Швейцария чемпионатининг 13-турида мавсумнинг энг кутилмаган ва шов-шувли натижаси қайд этилди. Турнир жадвалида ишончли тарзда яккапешқадамлик қилиб келаётган «Лугано» клуби сафарда «Санкт-Галлен» меҳмони бўлиб, 0:5 ҳисобидаги йирик мағлубиятни қабул қилиб олди.
Мазкур баҳс «Лугано» учун жорий мавсумдаги илк мағлубият сифатида қайд этилди. Учрашув тақдири 11-дақиқадаёқ меҳмонлар ҳужумчисининг майдондан четлатилиши сабабли кескин ўзгариб кетди.
Ўйин фожиаси: 11-дақиқадаги четлатиш ва 5 та жавобсиз гол
«Кибун-Парк» стадионида бўлиб ўтган беллашувда меҳмонлар учун барчаси жуда эрта чиппакка чиқди:
Айетининг четлатилиши: Учрашувнинг бор-йўғи 11-дақиқасида «Лугано» ҳужумчиси Албиан Айети қўполлиги сабабли тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, жамоасини 10 киши бўлиб қолишига сабабчи бўлди;
Биринчи бўлимдаги тор-мор: Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган мезбонлар босимни кучайтириб, танаффусга қадар учта тўп киритди — Окорожи (33), Гунцикер (35) ҳамда қўшиб берилган дақиқаларда Гал (45+2) ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди;
Иккинчи бўлимдаги якун: 66-дақиқада Гунцикер дублини расмийлаштирган бўлса, 84-дақиқада Фрокай бешинчи голни уриб, пешқадамни мутлақ таслим этди — 5:0.
Беҳруз Каримов захирадан баҳсга қўшилди
Ўзбекистон миллий жамоасининг яқинда эълон қилинган ноябрь йиғинига жалб этилган иқтидорли ёш ҳимоячиси Беҳруз Каримов мазкур баҳсда ўз жамоасига ёрдам бериш учун майдонга туширилди:
Мураббийлар штаби ҳимоя чизиғидаги бўшлиқларни тўлдириш мақсадида 65-дақиқада Занотти ўрнига ўзбекистонлик легионерни захирадан ўйинга қўшди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Швейцария чемпионати. 13-тур
«Санкт-Галлен» — «Лугано» 5:0
8 ноябрь, «Кибун-Парк» стадиони
Голлар: Окорожи (33), Гунцикер (35, 66), Гал (45+2), Фрокай (84).
Четлатиш: Айети (11, «Лугано»).
«Лугано»: фон Баллмос (Гебҳардт, 26), Пападопулос, Маи, Бичсел, Занотти (КАРИМОВ, 65), Чиминяни, Гргич, Бислими (Штеффен, 80), Маркес (Алиоски, 65), дос Сантос (Беренс, 46), Айети.
Турнир жадвалидаги ҳолат: Пешқадамлик ҳамон сақланиб турибди
Йирик ва оғриқли мағлубиятга қарамай, «Лугано» мавсум бошида тўплаган мустаҳкам захираси эвазига чўққида қолди:
«Лугано» — 32 очко: Жамоа 1-ўринни сақлаб турибди ва энг яқин таъқибчиси «Янг Бойз» клубини ҳамон 6 очкога ортда қолдирмоқда;
«Санкт-Галлен» — 22 очко: Пешқадамни тор-мор этган мезбонлар эса ўз очколари сонини 22 тага етказиб, турнир жадвалида 4-поғонага кўтарилиб олди.
Изоҳлар 0
…