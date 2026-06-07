К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топди
Франциянинг К12 компанияси квант процессорларини саноат миқёсида ишлаб чиқариш йўлида муҳим қадам ташлаганини эълон қилди. Стартап Piкк & Пласе технологиясини ишлаб чиқди, у алоҳида углеродли нанотрубкаларни юқори аниқлик ва сифат назорати билан квант чипларига ўтказиш имконини беради. Бу ёндашув ярим ўтказгичли микросхемаларни қадоқлашнинг замонавий усулларига ўхшайди, бироқ К12 муҳандислари ушбу тамойилни квант битлари жойлашган нанометрли ўлчамдаги нанотрубкалар билан ишлашга мослаштиришга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг квант процессорлари ўта тоза углерод-12 изотопидан тайёрланган нанотрубкалар ичига жойлаштирилган спин кубитларидан фойдаланади. Квант саноатидаги асосий муаммолардан бири кубитларнинг бир хил эмаслигидир. Материалдаги кичик нуқсонлар ҳам шовқин келтириб чиқаради, бу эса ҳисоблаш хатоларига сабаб бўлади. Янги технология ушбу муаммони оралиқ йиғиш босқичи орқали ҳал қилади: чипга ўрнатишдан олдин ҳар бир нанотрубка электр синовидан ўтказилади, бу эса фақат нуқсонсиз элементлардан фойдаланишни таъминлайди.
Углеродли нанотрубкалар паст шовқинли "тоза" квант муҳитини яратиши билан ишлаб чиқувчиларни ўзига жалб қилмоқда. Бундан ташқари, улар мавжуд ярим ўтказгич ишлаб чиқариш технологиялари билан мос келади, бу эса квант чипларини оммавий ишлаб чиқаришга ўтишни осонлаштиради. Яна бир афзаллик — кубитлар ўртасида алоқа канали бўлган ўта ўтказувчан квант шинасини яратиш имкониятидир.
Ҳозирда К12 битта чипда 17 та квант қурилмасини ўз ичига олган юқори зичликдаги процессорни намойиш этди. Тажриба нанотрубкаларни интеграция қилиш нафақат аниқ, балки такрорланувчан эканлигини тасдиқлади. Компания 2027-йилда Аïдос тизимини, 2033-йилга келиб эса 800 та мантиқий кубит билан ишлай оладиган Панопеиа платформасини чиқаришни режалаштирган.
…