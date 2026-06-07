К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топди

·32·Техно
К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топди

Франциянинг К12 компанияси квант процессорларини саноат миқёсида ишлаб чиқариш йўлида муҳим қадам ташлаганини эълон қилди. Стартап Piкк & Пласе технологиясини ишлаб чиқди, у алоҳида углеродли нанотрубкаларни юқори аниқлик ва сифат назорати билан квант чипларига ўтказиш имконини беради. Бу ёндашув ярим ўтказгичли микросхемаларни қадоқлашнинг замонавий усулларига ўхшайди, бироқ К12 муҳандислари ушбу тамойилни квант битлари жойлашган нанометрли ўлчамдаги нанотрубкалар билан ишлашга мослаштиришга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг квант процессорлари ўта тоза углерод-12 изотопидан тайёрланган нанотрубкалар ичига жойлаштирилган спин кубитларидан фойдаланади. Квант саноатидаги асосий муаммолардан бири кубитларнинг бир хил эмаслигидир. Материалдаги кичик нуқсонлар ҳам шовқин келтириб чиқаради, бу эса ҳисоблаш хатоларига сабаб бўлади. Янги технология ушбу муаммони оралиқ йиғиш босқичи орқали ҳал қилади: чипга ўрнатишдан олдин ҳар бир нанотрубка электр синовидан ўтказилади, бу эса фақат нуқсонсиз элементлардан фойдаланишни таъминлайди.

Углеродли нанотрубкалар паст шовқинли "тоза" квант муҳитини яратиши билан ишлаб чиқувчиларни ўзига жалб қилмоқда. Бундан ташқари, улар мавжуд ярим ўтказгич ишлаб чиқариш технологиялари билан мос келади, бу эса квант чипларини оммавий ишлаб чиқаришга ўтишни осонлаштиради. Яна бир афзаллик — кубитлар ўртасида алоқа канали бўлган ўта ўтказувчан квант шинасини яратиш имкониятидир.

Ҳозирда К12 битта чипда 17 та квант қурилмасини ўз ичига олган юқори зичликдаги процессорни намойиш этди. Тажриба нанотрубкаларни интеграция қилиш нафақат аниқ, балки такрорланувчан эканлигини тасдиқлади. Компания 2027-йилда Аïдос тизимини, 2033-йилга келиб эса 800 та мантиқий кубит билан ишлай оладиган Панопеиа платформасини чиқаришни режалаштирган.

К12Квант КомпьютериНанотехнологияЧипСпин Кубит
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53Эски Core i7-6700К процессори 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс гача тезлаштирилдиЭски Core i7-6700К процессори 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс гача тезлаштирилдиБугун, 14:512026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Маълумотлар ўғирланиши ва хавф-хатарлар2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Маълумотлар ўғирланиши ва хавф-хатарларБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус