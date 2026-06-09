Эвгений Касперский бузиб бўлмайдиган смартфон ҳақида маълумот берди

·0·Техно
Эвгений Касперский бузиб бўлмайдиган смартфон ҳақида маълумот берди

“Касперский лабораторияси” раҳбари Эвгений Касперский КасперскЁС операцион тизимида ишловчи корпоратив ҳимояланган смартфон устидаги ишлар давом этаётганини, бироқ қурилма ҳали бозорга чиқишга тайёр эмаслигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, асосий функциялар тўплами аллақачон ишламоқда: смартфон қўнғироқлар ва СМС-хабарларни қўллаб-қувватлайди, шунингдек, соат, календар, калькулятор ва мессенжер билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилмага Google Chrome браузери ўрнатилган бўлиб, ўйинлардан ҳозирча фақат классик “Сапер” мавжуд. Ҳужжатлар билан ишлаш учун эса “МоЁфис” компаниясининг дастурий таъминотидан фойдаланилади. Касперский лойиҳанинг энг асосий қийинчиликларидан бири сифатида аппарат қисмини хусусий операцион тизимга мослаштириш эканини таъкидлади.

Смартфон Android базасида яратилмагани сабабли, қурилма компонентлари учун жуда кўп миқдордаги драйверларни мустақил равишда ишлаб чиқиш ва қўллаб-қувватлаш талаб этилади. Бу эса смартфонни яратиш жараёнини сезиларли даражада мураккаблаштиради ва муддатини узайтиради.

“Бир йил аввал камера умуман ишламас эди, ҳозир эса ишлаяпти. Аввалига ишлади, лекин автофокус йўқ эди. Видео ҳозирча ишламаяпти”, — деди Эвгений Касперский. Аввалроқ у бузиб киришнинг имкони бўлмаган, хавфсиз операцион тизимга эга смартфон яратилиши ҳақида эълон қилган эди.

КасперскйСмартфонКасперскЁСТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиYandex қидирув тизимида «пухосослар» ҳақида мини-ўйин пайдо бўлдиБугун, 13:59Сандстоне стартапи ички юридик жамоалар учун 30 миллион доллар жалб қилдиСандстоне стартапи ички юридик жамоалар учун 30 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:51Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиБугун, 13:26Ҳоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиҲоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиБугун, 13:26Lovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилдиLovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилдиБугун, 13:23Beeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишBeeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус