Эвгений Касперский бузиб бўлмайдиган смартфон ҳақида маълумот берди
“Касперский лабораторияси” раҳбари Эвгений Касперский КасперскЁС операцион тизимида ишловчи корпоратив ҳимояланган смартфон устидаги ишлар давом этаётганини, бироқ қурилма ҳали бозорга чиқишга тайёр эмаслигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, асосий функциялар тўплами аллақачон ишламоқда: смартфон қўнғироқлар ва СМС-хабарларни қўллаб-қувватлайди, шунингдек, соат, календар, калькулятор ва мессенжер билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилмага Google Chrome браузери ўрнатилган бўлиб, ўйинлардан ҳозирча фақат классик “Сапер” мавжуд. Ҳужжатлар билан ишлаш учун эса “МоЁфис” компаниясининг дастурий таъминотидан фойдаланилади. Касперский лойиҳанинг энг асосий қийинчиликларидан бири сифатида аппарат қисмини хусусий операцион тизимга мослаштириш эканини таъкидлади.
Смартфон Android базасида яратилмагани сабабли, қурилма компонентлари учун жуда кўп миқдордаги драйверларни мустақил равишда ишлаб чиқиш ва қўллаб-қувватлаш талаб этилади. Бу эса смартфонни яратиш жараёнини сезиларли даражада мураккаблаштиради ва муддатини узайтиради.
“Бир йил аввал камера умуман ишламас эди, ҳозир эса ишлаяпти. Аввалига ишлади, лекин автофокус йўқ эди. Видео ҳозирча ишламаяпти”, — деди Эвгений Касперский. Аввалроқ у бузиб киришнинг имкони бўлмаган, хавфсиз операцион тизимга эга смартфон яратилиши ҳақида эълон қилган эди.
…