Apple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқда
Apple компаниясининг узоқ кутилган буклама iPhone смартфони жорий йилнинг кузида тақдим этилиши мумкин. Тадқиқотчи @М1Astra томонидан iOS 27 дастурчилар учун бета-версиясида топилган махфий файллар шундан далолат бермоқда. Бу шуни англатадики, Apple сентябрь ойида ўзининг янги қурилмаларини намойиш этганида, биз ниҳоят бренднинг илк буклама смартфонини кўришимиз мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирча Apple арсеналида буклама телефонлар мавжуд бўлмаса-да, iOS 27 кодларида “фолдСтате”, “мечаникалАнглеДегреэс”, “англеДегреэс” ва “МГГетЛогикалДевисеДисплайКоунт” каби қатор терминлар пайдо бўлган. Ушбу буйруқлар дастурий таъминот телефоннинг букланган ҳолатини, очилиш бурчагини ва қурилма нечта дисплейдан фойдаланаётганини аниқлай олишини кўрсатади. Демак, бўлажак буклама қурилма душанба кунги WWDC тадбирида эълон қилинган iOS 27 тизимида ишлайди.
Samsung ва Huawei каби компаниялар беш йилдан ортиқ вақтдан бери буклама смартфонлар ишлаб чиқараётган бўлса-да, Apple'нинг илк уринишига нисбатан талаблар жуда юқори. Истеъмолчилар учун бундай қурилмаларнинг қалинлиги муҳим аҳамиятга эга. Иккинчи экраннинг мавжудлиги телефонни чўнтакка солишдаги қулайликдан устун бўлмаслиги мумкин, бироқ Apple iPhone корпусини максимал даражада ихчамлаштириш борасида катта тажрибага эга.
Ўтган йили компания қалинлиги бор-йўғи 5,6 миллиметр бўлган iPhone Air моделини тақдим этган эди. Агар буклама қурилма иккита iPhone Air экрани асосида яратилса, унинг қалинлиги тахминан 11,2 миллиметрни ташкил қилади. Бу эса Samsung'нинг энг янги Galaxy Z Фолд7 моделидан ташқари барча буклама смартфонларидан юпқароқ деганидир.
…