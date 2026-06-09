Apple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқда

·0·Техно
Apple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқда

Apple компаниясининг узоқ кутилган буклама iPhone смартфони жорий йилнинг кузида тақдим этилиши мумкин. Тадқиқотчи @М1Astra томонидан iOS 27 дастурчилар учун бета-версиясида топилган махфий файллар шундан далолат бермоқда. Бу шуни англатадики, Apple сентябрь ойида ўзининг янги қурилмаларини намойиш этганида, биз ниҳоят бренднинг илк буклама смартфонини кўришимиз мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирча Apple арсеналида буклама телефонлар мавжуд бўлмаса-да, iOS 27 кодларида “фолдСтате”, “мечаникалАнглеДегреэс”, “англеДегреэс” ва “МГГетЛогикалДевисеДисплайКоунт” каби қатор терминлар пайдо бўлган. Ушбу буйруқлар дастурий таъминот телефоннинг букланган ҳолатини, очилиш бурчагини ва қурилма нечта дисплейдан фойдаланаётганини аниқлай олишини кўрсатади. Демак, бўлажак буклама қурилма душанба кунги WWDC тадбирида эълон қилинган iOS 27 тизимида ишлайди.

Samsung ва Huawei каби компаниялар беш йилдан ортиқ вақтдан бери буклама смартфонлар ишлаб чиқараётган бўлса-да, Apple'нинг илк уринишига нисбатан талаблар жуда юқори. Истеъмолчилар учун бундай қурилмаларнинг қалинлиги муҳим аҳамиятга эга. Иккинчи экраннинг мавжудлиги телефонни чўнтакка солишдаги қулайликдан устун бўлмаслиги мумкин, бироқ Apple iPhone корпусини максимал даражада ихчамлаштириш борасида катта тажрибага эга.

Ўтган йили компания қалинлиги бор-йўғи 5,6 миллиметр бўлган iPhone Air моделини тақдим этган эди. Агар буклама қурилма иккита iPhone Air экрани асосида яратилса, унинг қалинлиги тахминан 11,2 миллиметрни ташкил қилади. Бу эса Samsung'нинг энг янги Galaxy Z Фолд7 моделидан ташқари барча буклама смартфонларидан юпқароқ деганидир.

AppleiPhoneiOS 27ТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқарадиФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқарадиБугун, 16:27Фойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетдиФойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетдиБугун, 16:21iPhone Ultra букланиш бурчагини аниқлаб, интерфейс ва овозни мослаштирадиiPhone Ultra букланиш бурчагини аниқлаб, интерфейс ва овозни мослаштирадиБугун, 16:21Аисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмадиАисуру ва Кимвольф ботнетларининг йўқ қилиниши ДДоС-ҳужумларни тўхтата олмадиБугун, 15:53100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқди100 минг сиклли «инқилобий» қаттиқ жисмли аккумулятор фейк бўлиб чиқдиБугун, 15:50Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиApple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус