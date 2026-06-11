Россияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайди

·26·Техно
Россияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайди

Россия бозорида 256 GB хотирага эга асосий iPhone 17 моделининг нархи рекорд даражадаги энг паст кўрсаткичга тушиб, 55 минг рубл чегарасидан ўтди. Бу ҳақда Ҳи-Теч Маил портали хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таққослаш учун, жорий йилнинг бошида ушбу қурилманинг минимал нархи 75 минг рублни ташкил этган эди. Шундай қилиб, ярим йил ичида гаджет ўртача 25 фоизга арзонлашди. Нархларнинг энг сезиларли пасайиши интернет-дўконларда кузатилиб, у ерда қиймат 62 мингдан 58 минг рублгача тушган.

Ҳозирда йирик маркетплейсларда ушбу аппарат 59 минг рублдан таклиф этилмоқда. Кичик ритейлерларда эса iPhone 17 моделини 55 минг рублдан ҳам арзонроқ нархда топиш имконияти мавжуд. Нархлар динамикаси 2025-йил сентябрь ойидаги савдолар бошланганидан буён пасайиш тенденциясини кўрсатмоқда.

Техник жиҳатдан смартфон 6,3 дюймли, 120 Гс мослашувчан янгиланиш частотасига эга бўлган ОЛEД-дисплей билан жиҳозланган. Қурилма А19 чипи асосида ишлайди ва унда “Алвайс Он Дисплай” режими мавжуд.

AppleИПҳонеСмартфонТехнологияНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБолалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБугун, 16:25Ваймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилдиВаймо роботакси хизмати учун пуллик Ваймо Премиер обунасини эълон қилдиБугун, 16:24Трампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиТрампнинг смартфони ҲТК У24 Pro моделининг клони бўлиб чиқдиБугун, 15:58Россияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилдиРоссияда сунъий интеллектли ўйинчоқлар учун илк стандарт жорий этилдиБугун, 15:56Поол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиПоол иловаси скриншотларни фойдали маълумотларга айлантирадиБугун, 15:51Microsoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиMicrosoft Ҳиндистоннинг Алт Карбон стартапи билан шартнома имзоладиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус