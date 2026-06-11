Россияда iPhone 17 нархи рекорд даражада пасайди
Россия бозорида 256 GB хотирага эга асосий iPhone 17 моделининг нархи рекорд даражадаги энг паст кўрсаткичга тушиб, 55 минг рубл чегарасидан ўтди. Бу ҳақда Ҳи-Теч Маил портали хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таққослаш учун, жорий йилнинг бошида ушбу қурилманинг минимал нархи 75 минг рублни ташкил этган эди. Шундай қилиб, ярим йил ичида гаджет ўртача 25 фоизга арзонлашди. Нархларнинг энг сезиларли пасайиши интернет-дўконларда кузатилиб, у ерда қиймат 62 мингдан 58 минг рублгача тушган.
Ҳозирда йирик маркетплейсларда ушбу аппарат 59 минг рублдан таклиф этилмоқда. Кичик ритейлерларда эса iPhone 17 моделини 55 минг рублдан ҳам арзонроқ нархда топиш имконияти мавжуд. Нархлар динамикаси 2025-йил сентябрь ойидаги савдолар бошланганидан буён пасайиш тенденциясини кўрсатмоқда.
Техник жиҳатдан смартфон 6,3 дюймли, 120 Гс мослашувчан янгиланиш частотасига эга бўлган ОЛEД-дисплей билан жиҳозланган. Қурилма А19 чипи асосида ишлайди ва унда “Алвайс Он Дисплай” режими мавжуд.
…