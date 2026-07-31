Ёлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтди
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши нафақат ёрдамчи дастурлар, балки инсоннинг ёлғизлигини камайтиришга қаратилган гажетларни ҳам яратиш имконини бермоқда. Икки йил аввал тақдим этилган ва фойдаланувчига матнли хабарлар юбориш орқали мулоқот қиладиган Friend деб номланган тақилувчи сунъий интеллект қурилмаси эндиликда тубдан янгиланди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа муаллифи Ави Счиффманн ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида қурилманинг овозли имкониятларга эга бўлган янги версиясини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги талқиндаги Friend ўз ичига ўрнатилган динамик билан жиҳозланган бўлиб, у фойдаланувчига ўзига хос ва турғун шахсият сифатида жавоб бера олади. Эълон қилинган реклама роликларидан бирида фойдаланувчи қиз марҳум ёки собиқ муносабатлари ҳақида тақилувчи маржон билан суҳбатлашиши, гажет эса унга далда берувчи фикрлар билдриши тасвирланган. Шунингдек, бошқа лавҳада эркак киши ўзининг киночиликдаги режалари ҳақида гаплашиб, қурилмадан мақтов эшитишини кўриш мумкин.
Нархнинг кескин ошиши ва маркетинг стратегиясиҚурилманинг имкониятлари кенгайгани унинг нархига ҳам таъсир кўрсатди. Агар бундан икки йил муқаддам мазкур сунъий интеллект гаджети 99 АҚШ доллари атрофида баҳоланган бўлса, янги тақдим этилган талқининг чакана нархи 249 долларни ташкил этмоқда. Бу эса аввалги қийматдан сезиларли даражада қиммат эканини кўрсатади.
Шунга қарамай, мазкур гажет кундалик юмушларни бажаришда қандай реал фойда келтириши ҳозирча тўлиқ тушунарсизлигича қолмоқда. Лойиҳа асосчиси Ави Счиффманн ўзининг постларидан бирида қурилманинг асл мақсади ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мазкаур сунъий интеллект ёрдамчи ҳам, севгилининг ўрнини босувчи ҳам эмас, балки шунчаки ишончли суҳбатдош, дўст вазифасини ўташга интилади.
Сунъий интеллект гажетларининг бозордаги ўрниПластмассадан ясалган ва алгоритмларга асосланган маржонни сирли дўст сифатида тақдим этиш ғояси маркетинг нуқтаи назаридан жуда дадил қадамдир. Бироқ лойиҳа илгари ҳам ўзининг шов-шувли кампаниялари билан эътиборни тортган эди. Хусусан, ўтган йили Нью-Йорк шаҳридаги метро тизимида ўрнатилган реклама баннерлари тезда оммалашган, бироқ одамлар ўртасидаги табиий мулоқот рақамли амулет билан алмаштирилишига қарши чиққан фуқаролар томонидан тез-тез шикастлаб кетилган эди.
Умуман олганда, ҳозирча бозорда сунъий интеллектга асосланган тақилувчи қурилмалар кенг оммалашиб кетгани йўқ. Friend'га ўхшаш бошқа бир уриниш — iPhone ўрнини босишни мақсад қилган Humane Инк. компаниясининг сунъий интеллект нишончаси паст савдо кўрсаткичлари туфайли бир йилдан камроқ вақт ичида ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлган эди.
…