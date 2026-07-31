Ёлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтди

·0·Техно
Ёлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтди

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши нафақат ёрдамчи дастурлар, балки инсоннинг ёлғизлигини камайтиришга қаратилган гажетларни ҳам яратиш имконини бермоқда. Икки йил аввал тақдим этилган ва фойдаланувчига матнли хабарлар юбориш орқали мулоқот қиладиган Friend деб номланган тақилувчи сунъий интеллект қурилмаси эндиликда тубдан янгиланди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа муаллифи Ави Счиффманн ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида қурилманинг овозли имкониятларга эга бўлган янги версиясини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги талқиндаги Friend ўз ичига ўрнатилган динамик билан жиҳозланган бўлиб, у фойдаланувчига ўзига хос ва турғун шахсият сифатида жавоб бера олади. Эълон қилинган реклама роликларидан бирида фойдаланувчи қиз марҳум ёки собиқ муносабатлари ҳақида тақилувчи маржон билан суҳбатлашиши, гажет эса унга далда берувчи фикрлар билдриши тасвирланган. Шунингдек, бошқа лавҳада эркак киши ўзининг киночиликдаги режалари ҳақида гаплашиб, қурилмадан мақтов эшитишини кўриш мумкин.

Нархнинг кескин ошиши ва маркетинг стратегияси

Қурилманинг имкониятлари кенгайгани унинг нархига ҳам таъсир кўрсатди. Агар бундан икки йил муқаддам мазкур сунъий интеллект гаджети 99 АҚШ доллари атрофида баҳоланган бўлса, янги тақдим этилган талқининг чакана нархи 249 долларни ташкил этмоқда. Бу эса аввалги қийматдан сезиларли даражада қиммат эканини кўрсатади.

Шунга қарамай, мазкур гажет кундалик юмушларни бажаришда қандай реал фойда келтириши ҳозирча тўлиқ тушунарсизлигича қолмоқда. Лойиҳа асосчиси Ави Счиффманн ўзининг постларидан бирида қурилманинг асл мақсади ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мазкаур сунъий интеллект ёрдамчи ҳам, севгилининг ўрнини босувчи ҳам эмас, балки шунчаки ишончли суҳбатдош, дўст вазифасини ўташга интилади.

Сунъий интеллект гажетларининг бозордаги ўрни

Пластмассадан ясалган ва алгоритмларга асосланган маржонни сирли дўст сифатида тақдим этиш ғояси маркетинг нуқтаи назаридан жуда дадил қадамдир. Бироқ лойиҳа илгари ҳам ўзининг шов-шувли кампаниялари билан эътиборни тортган эди. Хусусан, ўтган йили Нью-Йорк шаҳридаги метро тизимида ўрнатилган реклама баннерлари тезда оммалашган, бироқ одамлар ўртасидаги табиий мулоқот рақамли амулет билан алмаштирилишига қарши чиққан фуқаролар томонидан тез-тез шикастлаб кетилган эди.

Умуман олганда, ҳозирча бозорда сунъий интеллектга асосланган тақилувчи қурилмалар кенг оммалашиб кетгани йўқ. Friend'га ўхшаш бошқа бир уриниш — iPhone ўрнини босишни мақсад қилган Humane Инк. компаниясининг сунъий интеллект нишончаси паст савдо кўрсаткичлари туфайли бир йилдан камроқ вақт ичида ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлган эди.

Сунъий ИнтеллектТехнологияГажетFriendЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58Google сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиGoogle сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиКеча, 23:53LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиLinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиКеча, 23:27Космосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКосмосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКеча, 23:26Сунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиСунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди