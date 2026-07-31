ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқда
Сунъий интеллект соҳасидаги ChatGPT платформаси ҳафталик фаол фойдаланувчилар сони бўйича 1 миллиардлик тарихий маррага жуда яқин келди. Те Информатион нашрининг OpenAI ички маълумотларига таяниб хабар беришича, компания ҳозирча бу рақамни расман тасдиқламаган. Еслатиб ўтамиз, 2026-йилнинг феврал ойида OpenAI раҳбари Сем Алтман хизматдан ҳар ҳафта 900 миллиондан ортиқ киши фойдаланиши ва пуллик обуналар сони 50 миллиондан ошганини маълум қилган еди.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи платформалардан бири бўлган ChatGPT ҳафталик фаол фойдаланувчилар сони бўйича тарихий маррага — 1 миллиардлик кўрсаткичга жуда яқин келди. Те Информатион нашрининг OpenAI ички маълумотларига таяниб хабар беришича, дунёга машҳур чат-бот ушбу улкан натижани қайд этиш арафасида турибди, гарчи компания ҳозирча бу рақамни расман тасдиқламаган бўлса-да. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, OpenAI томонидан охирги марта эълон қилинган оммавий статистик маълумотлар 2026-йилнинг феврал ойига тўғри келади. Ўшанда компания раҳбари Сем Алтман ChatGPT хизматидан ҳар ҳафта 900 миллиондан ортиқ киши фойдаланишини, пуллик обуналар сони эса 50 миллиондан ошганини маълум қилган эди. Агар янги ички баҳолар ўз тасдиғини топса, хизмат ярим йилдан камроқ вақт ичида ўз аудиториясини яна 100 миллионга кўпайтиргани маълум бўлади.
Ривожланиш суръатлари ва кутилган муддатларТаҳлилчиларнинг таъкидлашича, OpenAI ушбу кўрсаткичга эришишни аслида режалаштирилган муддатдан қарийб 7 ой олдинроқ бажариши мумкин эди. Бироқ, компания ҳозирча янги расмий ҳисоботларни эълон қилмагани сабабли, келтирилган рақамлар мустақил манбалар томонидан тўлиқ тасдиқланмаган. Шунга қарамай, мазкур динамика сунъий интеллект технологияларининг глобал миқёсда қанчалик тез оммалашиб бораётганини яққол кўрсатиб турибди.
Агар 1 миллиардлик марра расман тасдиқланса, ChatGPT дунёдаги энг оммавий рақамли хизматлар қаторидан жой олади. Ушбу кўрсаткич платформанинг нақадар улкан масштабга эга эканини кўрсатса-да, мутахассислар унинг баъзи чекловларига ҳам эътибор қаратишмоқда. Хусусан, ҳафталик фаол фойдаланувчилар сони хизматнинг қамровини кўрсатса-да, фойдаланувчиларнинг ҳақиқий фаоллиги, бизнеснинг рентабеллиги ёки корпоратив секторда сунъий интеллектни жорий этиш даражасини тўлиқ очиб бермайди.
…