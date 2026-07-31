ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқда

·27·Техно
ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқда
Қисқача

Сунъий интеллект соҳасидаги ChatGPT платформаси ҳафталик фаол фойдаланувчилар сони бўйича 1 миллиардлик тарихий маррага жуда яқин келди. Те Информатион нашрининг OpenAI ички маълумотларига таяниб хабар беришича, компания ҳозирча бу рақамни расман тасдиқламаган. Еслатиб ўтамиз, 2026-йилнинг феврал ойида OpenAI раҳбари Сем Алтман хизматдан ҳар ҳафта 900 миллиондан ортиқ киши фойдаланиши ва пуллик обуналар сони 50 миллиондан ошганини маълум қилган еди.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи платформалардан бири бўлган ChatGPT ҳафталик фаол фойдаланувчилар сони бўйича тарихий маррага — 1 миллиардлик кўрсаткичга жуда яқин келди. Те Информатион нашрининг OpenAI ички маълумотларига таяниб хабар беришича, дунёга машҳур чат-бот ушбу улкан натижани қайд этиш арафасида турибди, гарчи компания ҳозирча бу рақамни расман тасдиқламаган бўлса-да. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, OpenAI томонидан охирги марта эълон қилинган оммавий статистик маълумотлар 2026-йилнинг феврал ойига тўғри келади. Ўшанда компания раҳбари Сем Алтман ChatGPT хизматидан ҳар ҳафта 900 миллиондан ортиқ киши фойдаланишини, пуллик обуналар сони эса 50 миллиондан ошганини маълум қилган эди. Агар янги ички баҳолар ўз тасдиғини топса, хизмат ярим йилдан камроқ вақт ичида ўз аудиториясини яна 100 миллионга кўпайтиргани маълум бўлади.

Ривожланиш суръатлари ва кутилган муддатлар

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, OpenAI ушбу кўрсаткичга эришишни аслида режалаштирилган муддатдан қарийб 7 ой олдинроқ бажариши мумкин эди. Бироқ, компания ҳозирча янги расмий ҳисоботларни эълон қилмагани сабабли, келтирилган рақамлар мустақил манбалар томонидан тўлиқ тасдиқланмаган. Шунга қарамай, мазкур динамика сунъий интеллект технологияларининг глобал миқёсда қанчалик тез оммалашиб бораётганини яққол кўрсатиб турибди.

Агар 1 миллиардлик марра расман тасдиқланса, ChatGPT дунёдаги энг оммавий рақамли хизматлар қаторидан жой олади. Ушбу кўрсаткич платформанинг нақадар улкан масштабга эга эканини кўрсатса-да, мутахассислар унинг баъзи чекловларига ҳам эътибор қаратишмоқда. Хусусан, ҳафталик фаол фойдаланувчилар сони хизматнинг қамровини кўрсатса-да, фойдаланувчиларнинг ҳақиқий фаоллиги, бизнеснинг рентабеллиги ёки корпоратив секторда сунъий интеллектни жорий этиш даражасини тўлиқ очиб бермайди.

ChatGPTOpenAIСунъий интеллектТехнологияСем Алтман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиЁлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиБугун, 00:53Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58Google сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиGoogle сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиКеча, 23:53LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиLinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиКеча, 23:27Космосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКосмосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКеча, 23:26Сунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиСунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди