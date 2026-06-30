Ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратилади
Президент ёшлар учун яратилаётган имкониятлардан ҳеч бир ўғил-қиз четда қолмаслиги кераклигини таъкидлади.
Ёшлар ишлари агентлиги ва Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига жорий йилда «Ватан меҳри — ижтимоий ташаббуслар» танловини ўтказиш топширилди.
Танлов доирасида аҳоли муаммоларига энг яхши ечим таклиф қилган волонтёрлар ва 50 та ижтимоий лойиҳа муаллифи тақдирланади.
Шунингдек, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, Ички ишлар вазирлиги, Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Ёшлар ишлари агентлиги ҳамкорлигида «Қанот» лойиҳаси ишга туширилади.
Лойиҳа ижтимоий хавф гуруҳидаги болаларни қўллаб-қувватлашга қаратилган. Улар ижтимоий хизматлар, таълим, спорт, мусиқа ва санъат йўналишларига жалб этилади.
Бу орқали ёшларнинг қайта ҳуқуқбузарлик содир этишининг олдини олиш мақсад қилинган.
Июнь ойида ўтказилган «Ёшлар ташаббуслари марафони»да йигит-қизлар илм-фан, маданият, бизнес, стартап ва сунъий интеллект йўналишларида минглаб таклифларни илгари сурган.
Ёшлар ишлари агентлигига «Ташаббуслар офиси»ни ташкил этиш вазифаси қўйилди. Ушбу тузилма ёшлар ғояларини амалий лойиҳа, маҳсулот ва хизматга айлантириш билан шуғулланади.
Бу ишлар учун 50 миллиард сўм маблағ ажратилади.
…