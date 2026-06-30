Ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратилади

·9·Жамият
Ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратилади

Президент ёшлар учун яратилаётган имкониятлардан ҳеч бир ўғил-қиз четда қолмаслиги кераклигини таъкидлади.

Ёшлар ишлари агентлиги ва Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига жорий йилда «Ватан меҳри — ижтимоий ташаббуслар» танловини ўтказиш топширилди.

Танлов доирасида аҳоли муаммоларига энг яхши ечим таклиф қилган волонтёрлар ва 50 та ижтимоий лойиҳа муаллифи тақдирланади.

Шунингдек, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, Ички ишлар вазирлиги, Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Ёшлар ишлари агентлиги ҳамкорлигида «Қанот» лойиҳаси ишга туширилади.

Лойиҳа ижтимоий хавф гуруҳидаги болаларни қўллаб-қувватлашга қаратилган. Улар ижтимоий хизматлар, таълим, спорт, мусиқа ва санъат йўналишларига жалб этилади.

Бу орқали ёшларнинг қайта ҳуқуқбузарлик содир этишининг олдини олиш мақсад қилинган.

Июнь ойида ўтказилган «Ёшлар ташаббуслари марафони»да йигит-қизлар илм-фан, маданият, бизнес, стартап ва сунъий интеллект йўналишларида минглаб таклифларни илгари сурган.

Ёшлар ишлари агентлигига «Ташаббуслар офиси»ни ташкил этиш вазифаси қўйилди. Ушбу тузилма ёшлар ғояларини амалий лойиҳа, маҳсулот ва хизматга айлантириш билан шуғулланади.

Бу ишлар учун 50 миллиард сўм маблағ ажратилади.

Ёшлар ишлари агентлигиИжтимоий ҳимоя миллий агентлигиҚанотВатан меҳриТашаббуслар офисиЁшлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиТошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиБугун, 13:53Хоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолдиХоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолдиБугун, 12:49 7 ёшли бола Howo юк машинасини бошқаргани маълум бўлди 7 ёшли бола Howo юк машинасини бошқаргани маълум бўлдиБугун, 12:44Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетдиТошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетдиБугун, 12:38Тошкентда пиёдалар ўтиш жойи учун янги тизим ишга тушдиТошкентда пиёдалар ўтиш жойи учун янги тизим ишга тушдиБугун, 11:3230 июнь — Ёшлар куни муборак бўлсин!30 июнь — Ёшлар куни муборак бўлсин!Бугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди