Хитой ўзининг биринчи қайта фойдаланиладиган Лиҳонг-2 коинот кемасини синовдан ўтказади
Хитойнинг КАС Спасе аэрокосмик компанияси ва Хитой Фанлар академияси Механика институти кўп марталик ракеталар ва космик кема технологияларини ривожлантиришда муҳим босқичга қадам қўйди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги яратилган Пекин асосий муҳандислик механикаси ва бошқарув тизимлари лабораторияси келгусида тўлиқ қайта фойдаланиладиган ташувчиларни яратиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини бошлаб юборган. Мазкур ташаббус мамлакатнинг тижорат космик лойиҳаларини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги илмий марказлар ва тўлиқ сиклдаги ишларҚўшма тузилмалар қаторига қўшимча равишда КАС Спасе Инновацион тадқиқотлар институтини ҳам очди. Ушбу марказ истиқболли технологияларни ишлаб чиқиш, замонавий муҳандислик ечимларини синовдан ўтказиш ва тижорат космик лойиҳаларини жадаллаштириш учун масъул этиб белгиланди. Компания мутахассисларининг фикрича, иккала тузилманинг фаолияти фундаментал тадқиқотлардан тортиб ер усти синовлари ҳамда парвозолди тайёргарликларигача бўлган тўлиқ сиклни таъминлайди.
Ҳозирги кунда дастлабки синовлар лаборатория босқичидан ўтиб, амалий парвозларга тайёргарлик кўрилмоқда. Асосий эътибор қайтариш ва қайта фойдаланиш технологияларини ўз ичига олган ҳамда микрогравитация шароитида илмий тажрибалар ўтказишга мўлжалланган Лиҳонг-2 демонстраторига қаратилган. Лойиҳанинг конструкторлик ишлари якунланиб, ҳозирда кенг кўламли ер усти синовлари ўтказилмоқда.
Лиҳонг-2 коинот камерасининг техник хусусиятлариҚурилманинг илк дебют парвози 100 километрлик баландликка кўтарилиб, ундан сўнг вертикал қўнишни амалга оширишни кўзда тутади. Расмий маълумотларга кўра, Лиҳонг-2 қуйидаги техник параметрларга эга:
- Узунлиги 18 метрни ташкил этади;
- Диаметри 3,35 метрга тенг;
- Бошланғич массаси қарийб 60 тоннани ташкил қилади;
- Етти нафаргача йўловчи ёки уч тоннагача фойдали юкни таши олади;
- Космосдаги вазнсизлик ҳолати уч дақиқа давом этади.
Парвознинг асосий вазифаси мустақил равишда Ерга қайтиш, навигацияни бажариш ҳамда фаол қисм тугагандан сўнг аниқ қўнишни амалга ошириш қобилиятини синашдан иборат. Шундан сўнг, дастурнинг мантиқий давоми сифатида узоқ муддатли орбитал миссиялар учун мўлжалланган тўлақонли кўп марталик Лиҳонг-3 аппаратини 2028-йилда синовдан ўтказиш режалаштирилган.
…