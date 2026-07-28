Хитой ўзининг биринчи қайта фойдаланиладиган Лиҳонг-2 коинот кемасини синовдан ўтказади

·33·Техно
Хитой ўзининг биринчи қайта фойдаланиладиган Лиҳонг-2 коинот кемасини синовдан ўтказади

Хитойнинг КАС Спасе аэрокосмик компанияси ва Хитой Фанлар академияси Механика институти кўп марталик ракеталар ва космик кема технологияларини ривожлантиришда муҳим босқичга қадам қўйди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги яратилган Пекин асосий муҳандислик механикаси ва бошқарув тизимлари лабораторияси келгусида тўлиқ қайта фойдаланиладиган ташувчиларни яратиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини бошлаб юборган. Мазкур ташаббус мамлакатнинг тижорат космик лойиҳаларини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги илмий марказлар ва тўлиқ сиклдаги ишлар

Қўшма тузилмалар қаторига қўшимча равишда КАС Спасе Инновацион тадқиқотлар институтини ҳам очди. Ушбу марказ истиқболли технологияларни ишлаб чиқиш, замонавий муҳандислик ечимларини синовдан ўтказиш ва тижорат космик лойиҳаларини жадаллаштириш учун масъул этиб белгиланди. Компания мутахассисларининг фикрича, иккала тузилманинг фаолияти фундаментал тадқиқотлардан тортиб ер усти синовлари ҳамда парвозолди тайёргарликларигача бўлган тўлиқ сиклни таъминлайди.

Ҳозирги кунда дастлабки синовлар лаборатория босқичидан ўтиб, амалий парвозларга тайёргарлик кўрилмоқда. Асосий эътибор қайтариш ва қайта фойдаланиш технологияларини ўз ичига олган ҳамда микрогравитация шароитида илмий тажрибалар ўтказишга мўлжалланган Лиҳонг-2 демонстраторига қаратилган. Лойиҳанинг конструкторлик ишлари якунланиб, ҳозирда кенг кўламли ер усти синовлари ўтказилмоқда.

Лиҳонг-2 коинот камерасининг техник хусусиятлари

Қурилманинг илк дебют парвози 100 километрлик баландликка кўтарилиб, ундан сўнг вертикал қўнишни амалга оширишни кўзда тутади. Расмий маълумотларга кўра, Лиҳонг-2 қуйидаги техник параметрларга эга:

  • Узунлиги 18 метрни ташкил этади;
  • Диаметри 3,35 метрга тенг;
  • Бошланғич массаси қарийб 60 тоннани ташкил қилади;
  • Етти нафаргача йўловчи ёки уч тоннагача фойдали юкни таши олади;
  • Космосдаги вазнсизлик ҳолати уч дақиқа давом этади.
Илк миссия давомида бир нечта экспериментал фойдали юклар, жумладан, оқсил кристалларини ўстиришга мўлжалланган автоматик қурилма фазога чиқарилади. Олимлар ушбу намуналар орқали онкологик ҳамда юрак-қон томир касалликларига қарши янги дори воситаларини яратиш тадқиқотларини олиб боришни режалаштирган. Шунингдек, бортга космик шароитдаги ишларни текширувчи автоном робот ва бўлажак сайёҳлик парвозлари учун йўловчилар ҳолатини кузатувчи махсус тизим жойлаштирилади.

Парвознинг асосий вазифаси мустақил равишда Ерга қайтиш, навигацияни бажариш ҳамда фаол қисм тугагандан сўнг аниқ қўнишни амалга ошириш қобилиятини синашдан иборат. Шундан сўнг, дастурнинг мантиқий давоми сифатида узоқ муддатли орбитал миссиялар учун мўлжалланган тўлақонли кўп марталик Лиҳонг-3 аппаратини 2028-йилда синовдан ўтказиш режалаштирилган.

ХитойКоинотРакетаТехнологияКосмик кема
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиАирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб