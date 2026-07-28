Бирлашган Араб Амирликларида дунёдаги илк суд сунъий интеллекти ишга туширилади

·28·Техно
Бирлашган Араб Амирликларида дунёдаги илк суд сунъий интеллекти ишга туширилади

Абу-Даби Адлия вазирлиги сунъий интеллект технологияларига асосланган дунёдаги илк махсус суд платформасини жорий этишга ҳойирлик кўрмоқда. Бирлашган Араб Амирликларининг ВАМ расмий ахборот агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, мазкур инновацион тизим ҳуқуқий жараёнларни тубдан янгилаш ва суд ишларини юритиш тезлигини кескин оширишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги платформа қонунчилик ва суд тизимида инсон омилини бутунлай четлаб ўтмайди. Аксинча, ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, барча қарорлар ва жараёнлар малакали мутахассисларнинг «тўлиқ назорати ва текшируви» остида амалга оширилади. Бу эса сунъий интеллект қарорларининг адолатлилиги ва холисоналигини таъминлайди.

Босқичма-босқич жорий этиш режалари

Абу-Даби ҳукумати ушбу технологияни амалиётга татбиқ этиш бўйича аниқ муддатларни белгилаган. Режага мувофиқ, платформа келгуси 18 ой давомида босқичма-босқич ишга туширилади. Лойиҳанинг илк босқичи келаси йилнинг сентябрь ойига мўлжалланган бўлиб, айнан шу муддатдан бошлаб тизим синов тариқасида қўлланила бошлайди.

Абу-Даби Суд департаменти янги технология орқали суд тизимидаги мавжуд механизмларни модернизация қилишни мақсад қилган. Сунъий интеллект суд иш юритувининг турли босқичларида бюрократик тўсиқларни камайтириб, мураккаб процедураларни сезиларли даражада соддалаштиради.

Суд қарорлари сифати ва тезлиги

Ҳокимият вакилларининг кутилмаларига кўра, сунъий интеллектни қўллаш нафақат жараёнларни тезлаштиради, балки чиқариладиган қарорларнинг аниқлиги ва изчиллигини ҳам кафолатлайди. Суд ишларини таҳлил қилишда замонавий алгоритмлардан фойдаланиш хатоликлар эҳтимолини камайтириб, умумий иш унумдорлигини оширади.

Мазкур ташаббус Бирлашган Араб Амирликларининг давлат бошқаруви ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига илғор рақамли технологияларни жорий этиш бўйича кенг кўламли стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Дунёда илк бор қўлланилаётган бу тажриба келгусида бошқа давлатлар учун ҳам намуна бўлиши мумкин.

Сунъий интеллектБАААбу-ДабиСуд тизимиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиАирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб