Бирлашган Араб Амирликларида дунёдаги илк суд сунъий интеллекти ишга туширилади
Абу-Даби Адлия вазирлиги сунъий интеллект технологияларига асосланган дунёдаги илк махсус суд платформасини жорий этишга ҳойирлик кўрмоқда. Бирлашган Араб Амирликларининг ВАМ расмий ахборот агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, мазкур инновацион тизим ҳуқуқий жараёнларни тубдан янгилаш ва суд ишларини юритиш тезлигини кескин оширишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги платформа қонунчилик ва суд тизимида инсон омилини бутунлай четлаб ўтмайди. Аксинча, ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, барча қарорлар ва жараёнлар малакали мутахассисларнинг «тўлиқ назорати ва текшируви» остида амалга оширилади. Бу эса сунъий интеллект қарорларининг адолатлилиги ва холисоналигини таъминлайди.
Босқичма-босқич жорий этиш режалариАбу-Даби ҳукумати ушбу технологияни амалиётга татбиқ этиш бўйича аниқ муддатларни белгилаган. Режага мувофиқ, платформа келгуси 18 ой давомида босқичма-босқич ишга туширилади. Лойиҳанинг илк босқичи келаси йилнинг сентябрь ойига мўлжалланган бўлиб, айнан шу муддатдан бошлаб тизим синов тариқасида қўлланила бошлайди.
Абу-Даби Суд департаменти янги технология орқали суд тизимидаги мавжуд механизмларни модернизация қилишни мақсад қилган. Сунъий интеллект суд иш юритувининг турли босқичларида бюрократик тўсиқларни камайтириб, мураккаб процедураларни сезиларли даражада соддалаштиради.
Суд қарорлари сифати ва тезлигиҲокимият вакилларининг кутилмаларига кўра, сунъий интеллектни қўллаш нафақат жараёнларни тезлаштиради, балки чиқариладиган қарорларнинг аниқлиги ва изчиллигини ҳам кафолатлайди. Суд ишларини таҳлил қилишда замонавий алгоритмлардан фойдаланиш хатоликлар эҳтимолини камайтириб, умумий иш унумдорлигини оширади.
Мазкур ташаббус Бирлашган Араб Амирликларининг давлат бошқаруви ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига илғор рақамли технологияларни жорий этиш бўйича кенг кўламли стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Дунёда илк бор қўлланилаётган бу тажриба келгусида бошқа давлатлар учун ҳам намуна бўлиши мумкин.
…