Рекурсиве Суперинтеллигенсе Amazon билан 410 миллион долларлик шартнома имзолади
Сунъий интеллект соҳасида фаолият юритувчи Рекурсиве Суперинтеллигенсе компанияси Amazon Веб Сервисес (AWS) билан 410 миллион долларлик ҳисоблаш қувватларини етказиб бериш бўйича кўп йиллик йирик шартнома имзолади. Жорий йилнинг май ойида 650 миллион доллар маблағ жалб қилган ҳолда яширин режимдан чиққан мазкур стартап учун бу қадам ўзининг ўзи такомиллашиб борувчи очиқ тизимларини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрига берган интервюсида компания раҳбарияти бу маблағ ҳозирча уларнинг илк молиявий ютуқларининг асосий қисмини ташкил этишини, бироқ келгусида бу каби келишувлар янада кўпайишини таъкидлади. Имзоланган битим келгуси йилларда тузиладиган шартномалар орасида энг кичикларидан бири бўлиши кутилмоқда. Компания ўз ресурсларини анъанавий тарзда ходимлар сонини оширишга эмас, балки тўғридан-тўғри ҳисоблаш қувватларига йўналтиришни маъқул кўрмоқда.
Мустақил ривожланувчи тизимлар ва инфратузилмаРекурсиве ўзининг маҳсулотларни ишлаб чиқиш жараёнини автоматлаштиришга интилмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, улар учун анъанавий ходимлар сонидан кўра сунъий интеллект агентлари сони муҳимроқдир. Ушбу ҳамкорликда Amazon томонидан молиявий инвестиция киритилмагани эътиборга молик, бироқ AWS мазкур стартапнинг ўзига хос эҳтиёжларини қондириш учун катта ресурсларни сафарбар этишга тайёр.
AWS стартаплар ва венчур капитали йўналиши вице-президенти Жасон Беннетнинг сўзларига кўра, мазкур келишувнинг муҳим қисми айнан шу турдаги компаниялар учун махсус мўлжалланган инфратузилмани биргаликда ишлаб чиқишдан иборат. Бу эса келгусида бошқа асосий даражадаги сунъий интеллект компанияларини ҳам ўзига жалб қилиши мумкин.
Сунъий интеллектнинг ўзи такомиллашиши ва янги маҳсулотларРекурсив ўз-ўзини такомиллаштириш технологияси инсон аралашувисиз тараққиёт портлашига олиб келиши мумкин бўлган соҳа сифатида узоқ вақтдан бери муҳокама қилиниб келинмоқда. Бироқ Рекурсиве бу имкониятлардан амалий маҳсулотлар яратиш йўлида фойдаланишни режалаштирган.
Компания раҳбариятининг маълум қилишича, дастлабки амалий ва фойдали маҳсулотларни узоқ ойлар ёки йиллар кутиш талаб этилмайди. Жорий йилнинг куз ойларидаёқ фойдаланувчилар синаб кўриши мумкин бўлган дастлабки реал ишланмалар тақдим этилиши кутилмоқда.
…