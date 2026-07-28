Рекурсиве Суперинтеллигенсе Amazon билан 410 миллион долларлик шартнома имзолади

·40·Техно
Рекурсиве Суперинтеллигенсе Amazon билан 410 миллион долларлик шартнома имзолади

Сунъий интеллект соҳасида фаолият юритувчи Рекурсиве Суперинтеллигенсе компанияси Amazon Веб Сервисес (AWS) билан 410 миллион долларлик ҳисоблаш қувватларини етказиб бериш бўйича кўп йиллик йирик шартнома имзолади. Жорий йилнинг май ойида 650 миллион доллар маблағ жалб қилган ҳолда яширин режимдан чиққан мазкур стартап учун бу қадам ўзининг ўзи такомиллашиб борувчи очиқ тизимларини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрига берган интервюсида компания раҳбарияти бу маблағ ҳозирча уларнинг илк молиявий ютуқларининг асосий қисмини ташкил этишини, бироқ келгусида бу каби келишувлар янада кўпайишини таъкидлади. Имзоланган битим келгуси йилларда тузиладиган шартномалар орасида энг кичикларидан бири бўлиши кутилмоқда. Компания ўз ресурсларини анъанавий тарзда ходимлар сонини оширишга эмас, балки тўғридан-тўғри ҳисоблаш қувватларига йўналтиришни маъқул кўрмоқда.

Мустақил ривожланувчи тизимлар ва инфратузилма

Рекурсиве ўзининг маҳсулотларни ишлаб чиқиш жараёнини автоматлаштиришга интилмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, улар учун анъанавий ходимлар сонидан кўра сунъий интеллект агентлари сони муҳимроқдир. Ушбу ҳамкорликда Amazon томонидан молиявий инвестиция киритилмагани эътиборга молик, бироқ AWS мазкур стартапнинг ўзига хос эҳтиёжларини қондириш учун катта ресурсларни сафарбар этишга тайёр.

AWS стартаплар ва венчур капитали йўналиши вице-президенти Жасон Беннетнинг сўзларига кўра, мазкур келишувнинг муҳим қисми айнан шу турдаги компаниялар учун махсус мўлжалланган инфратузилмани биргаликда ишлаб чиқишдан иборат. Бу эса келгусида бошқа асосий даражадаги сунъий интеллект компанияларини ҳам ўзига жалб қилиши мумкин.

Сунъий интеллектнинг ўзи такомиллашиши ва янги маҳсулотлар

Рекурсив ўз-ўзини такомиллаштириш технологияси инсон аралашувисиз тараққиёт портлашига олиб келиши мумкин бўлган соҳа сифатида узоқ вақтдан бери муҳокама қилиниб келинмоқда. Бироқ Рекурсиве бу имкониятлардан амалий маҳсулотлар яратиш йўлида фойдаланишни режалаштирган.

Компания раҳбариятининг маълум қилишича, дастлабки амалий ва фойдали маҳсулотларни узоқ ойлар ёки йиллар кутиш талаб этилмайди. Жорий йилнинг куз ойларидаёқ фойдаланувчилар синаб кўриши мумкин бўлган дастлабки реал ишланмалар тақдим этилиши кутилмоқда.

Рекурсиве СуперинтеллигенсеAmazonСунъий интеллектAWSТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб