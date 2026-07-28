Starlink роутерларини АҚШга импорт қилишга истисно тариқасида рухсат берилди

·46·Техно
Starlink роутерларини АҚШга импорт қилишга истисно тариқасида рухсат берилди

Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси АҚШда тармоқ ускуналарини импорт қилишга қўйилган янги чекловларни четлаб ўтишга муваффақ бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, компания мамлакат ташқарисида Starlink йўриқнома (роутер)ларини ишлаб чиқариш ва етказиб беришни давом эттириш имконини берувчи махсус истиснога эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) Starlink'ка импорт қилинадиган Wi-Fi роутерлардан фойдаланиш учун 2028-йил 1-февралгача бўлган муддатга вақтинчалик рухсатнома тақдим этди. Ушбу истисно мумкин бўлган энг узоқ муддат — 18 ойга берилган бўлиб, ҳозирда ишлаб чиқариши Ветнамда йўлга қўйилган ускуналарга нисбатан татбиқ этилади.

Хавфсизлик чоралари ва янги чекловлар фонидаги истисно

АҚШ маъмуриятининг айрим роутерлар импортига тақиқи киберхавфсизлик билан боғлиқ хавотирлар сабабли жорий этилган эди. Мазкур тақиқ биринчи навбатда янги моделларга тааллуқли бўлиб, ҳозирда чиқарилаётган Starlink Роутер 3 ва Роутер Mini қурилмаларини чет элда ишлаб чиқаришни давом эттиришга имкон беради.

Бироқ, келгусида янги роутерларни ишлаб чиқиш жараёнида компаниялар уларни бевосита АҚШ ҳудудида йўлга қўйиши ёки регулятордан алоҳида рухсат олиши талаб этилади. Жорий йилнинг апрель ойида Федерал алоқа комиссияси хорижда ишлаб чиқарилган барча янги истеъмолчи роутерларини импорт қилишни тақиқловчи муҳим қарорни эълон қилган эди.

SpaceX келгусидаги режалари ва ишлаб чиқариш қувватлари

Мазкур истисно учун ариза берилгани SpaceX компанияси Starlink'нинг янги авлод ускуналарини тайёрлаётганидан далолат бериши мумкин. Ҳозирги вақтда компания янги V5 компакт антенбаси ҳамда бошқа қурилмалар устида фаол иш олиб бормоқда, шунингдек, сунъий йўлдош терминаллари ишлаб чиқаришни кенгайтирмоқда.

Маълумотларга кўра, SpaceX компаниясининг Тексас штатида ҳафтасига 20 мингдан ортиқ Starlink антенналарини ишлаб чиқариш қувватига эга йирик заводи мавжуд. Шунга қарамай, тармоқ ускуналарининг айрим қисмлари ҳамон Осиё давлатлари, жумладан Ветнамда ишлаб чиқарилмоқда.

Ишлаб чиқариш жараёнини тўлиқ АҚШга кўчириш эҳтимоли келгусида харажатларнинг ошишига ва ўз навбатида, фойдаланувчилар учун қурилмалар нархининг қимматлашишига олиб келиши мумкин. Ҳозирча эса берилган вақтинчалик рухсатнома компанияга ишлаб чиқаришни янги шароитларга босқичма-босқич мослаштириш учун имконият яратади.

StarlinkSpaceXИлон МаскАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиАирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб