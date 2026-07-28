Starlink роутерларини АҚШга импорт қилишга истисно тариқасида рухсат берилди
Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси АҚШда тармоқ ускуналарини импорт қилишга қўйилган янги чекловларни четлаб ўтишга муваффақ бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, компания мамлакат ташқарисида Starlink йўриқнома (роутер)ларини ишлаб чиқариш ва етказиб беришни давом эттириш имконини берувчи махсус истиснога эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) Starlink'ка импорт қилинадиган Wi-Fi роутерлардан фойдаланиш учун 2028-йил 1-февралгача бўлган муддатга вақтинчалик рухсатнома тақдим этди. Ушбу истисно мумкин бўлган энг узоқ муддат — 18 ойга берилган бўлиб, ҳозирда ишлаб чиқариши Ветнамда йўлга қўйилган ускуналарга нисбатан татбиқ этилади.
Хавфсизлик чоралари ва янги чекловлар фонидаги истисноАҚШ маъмуриятининг айрим роутерлар импортига тақиқи киберхавфсизлик билан боғлиқ хавотирлар сабабли жорий этилган эди. Мазкур тақиқ биринчи навбатда янги моделларга тааллуқли бўлиб, ҳозирда чиқарилаётган Starlink Роутер 3 ва Роутер Mini қурилмаларини чет элда ишлаб чиқаришни давом эттиришга имкон беради.
Бироқ, келгусида янги роутерларни ишлаб чиқиш жараёнида компаниялар уларни бевосита АҚШ ҳудудида йўлга қўйиши ёки регулятордан алоҳида рухсат олиши талаб этилади. Жорий йилнинг апрель ойида Федерал алоқа комиссияси хорижда ишлаб чиқарилган барча янги истеъмолчи роутерларини импорт қилишни тақиқловчи муҳим қарорни эълон қилган эди.
SpaceX келгусидаги режалари ва ишлаб чиқариш қувватлариМазкур истисно учун ариза берилгани SpaceX компанияси Starlink'нинг янги авлод ускуналарини тайёрлаётганидан далолат бериши мумкин. Ҳозирги вақтда компания янги V5 компакт антенбаси ҳамда бошқа қурилмалар устида фаол иш олиб бормоқда, шунингдек, сунъий йўлдош терминаллари ишлаб чиқаришни кенгайтирмоқда.
Маълумотларга кўра, SpaceX компаниясининг Тексас штатида ҳафтасига 20 мингдан ортиқ Starlink антенналарини ишлаб чиқариш қувватига эга йирик заводи мавжуд. Шунга қарамай, тармоқ ускуналарининг айрим қисмлари ҳамон Осиё давлатлари, жумладан Ветнамда ишлаб чиқарилмоқда.
Ишлаб чиқариш жараёнини тўлиқ АҚШга кўчириш эҳтимоли келгусида харажатларнинг ошишига ва ўз навбатида, фойдаланувчилар учун қурилмалар нархининг қимматлашишига олиб келиши мумкин. Ҳозирча эса берилган вақтинчалик рухсатнома компанияга ишлаб чиқаришни янги шароитларга босқичма-босқич мослаштириш учун имконият яратади.
…