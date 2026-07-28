Apple компанияси Кларна билан ҳамкорликда янги лизинг дастурини ишга туширди
Apple корпорацияси АҚШдаги фойдаланувчилар учун Кларна “ҳозир харид қил, кейинроқ тўла” хизмати билан ҳамкорликда янги қурилма лизинг дастурини расман жорий этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус харидорларга iPhone, Apple Watch, Мак ва iPad маҳсулотларини ойлик бўлиб-бўлиб тўлаш шарти билан харид қилиш имкониятини тақдим этади ва қимматлашиб бораётган технологиялар бозорида харажатларни камайтиришга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги дастур доирасида лизинг нархлари iPhone учун ойига 17,99 доллардан, Apple Watch учун 11,99 доллардан, Мак учун 24,99 доллардан ҳамда iPad учун 11,99 доллардан бошланади. Apple Упграде дастури iPhone ва Apple Watch қурилмалари учун бир ва икки йиллик, Мак ва iPad учун эса икки ва уч йиллик лизинг муддатларини таклиф этади.
Лизинг имкониятлари ва шартлариЛизинг муддати ниҳоясига етгач, мижозлар ўз танловига кўра учта йўлдан бирини танлашлари мумкин. Улар қурилманинг энг сўнгги авлодига янгиланиши, жорий қурилмани бир марталик тўлов эвазига тўлиқ сотиб олиши ёки уни қайтариб бериб, дастурдан чиқиб кетиши мумкин бўлади.
Фойдаланувчилар ўзларининг лизинг шартномаларини тўғридан-тўғри Кларна иловаси орқали бошқариш имкониятига эга. Мазкур илова орқали тўловлар жадвалини кўриб чиқиш ва қолган қарздорликни кузатиб бориш жуда қулай тарзда амалга оширилади.
Бозор вазияти ва эски дастурларнинг ёпилишиУшбу дастурнинг ишга туширилиши бозордаги “RAMагеддон” деб номланувчи хотира чиплари тақчиллиги ва етказиб бериш занжиридаги муаммолар фонига тўғри келади. Ушбу глобал танқислик аппарат таъминоти нархларининг ошишига олиб келгани сабабли, Apple яқинда Мак ва iPad қурилмалари нархини оширган эди, бироқ ҳозирча iPhone моделларига тегмаган. Янги лизинг дастури истеъмолчилар учун ушбу қимматлашган нархларни янада қулайроқ қилишга қаратилган.
Янги хизматнинг жорий этилиши муносабати билан Apple Қўшма Штатлардаги ўзининг аввалги ички молиялаштириш ва бўлиб-бўлиб тўлаш дастурларини, жумладан, iPhone Упграде Програм ва iPhone Paymeнтс тизимларини ёпишини эълон қилди. Bloomberg нашри мухбири Mark Gurman ўтган ҳафта Apple компанияси ўз қурилмалари учун лизинг асосида эгалик қилиш дастурига тайёргарлик кўраётгани ҳақида хабар берган эди.
Шунингдек, мижозлар Apple Упграде дастурига аъзо бўлиш жараёнида Apple Траде Ин орқали эски қурилмаларини топшириш ва лизинг тўловларини янада камайтириш имкониятига эгадирлар. Бундан ташқари, лизинг тўловларини амалга оширишда Apple Кард картасидан фойдаланилганда 3 фоиз миқдорида Даилй Каш кешбэкини қўлга киритиш мумкин.
…