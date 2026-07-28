Apple компанияси Кларна билан ҳамкорликда янги лизинг дастурини ишга туширди

·31·Техно
Apple компанияси Кларна билан ҳамкорликда янги лизинг дастурини ишга туширди

Apple корпорацияси АҚШдаги фойдаланувчилар учун Кларна “ҳозир харид қил, кейинроқ тўла” хизмати билан ҳамкорликда янги қурилма лизинг дастурини расман жорий этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус харидорларга iPhone, Apple Watch, Мак ва iPad маҳсулотларини ойлик бўлиб-бўлиб тўлаш шарти билан харид қилиш имкониятини тақдим этади ва қимматлашиб бораётган технологиялар бозорида харажатларни камайтиришга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги дастур доирасида лизинг нархлари iPhone учун ойига 17,99 доллардан, Apple Watch учун 11,99 доллардан, Мак учун 24,99 доллардан ҳамда iPad учун 11,99 доллардан бошланади. Apple Упграде дастури iPhone ва Apple Watch қурилмалари учун бир ва икки йиллик, Мак ва iPad учун эса икки ва уч йиллик лизинг муддатларини таклиф этади.

Лизинг имкониятлари ва шартлари

Лизинг муддати ниҳоясига етгач, мижозлар ўз танловига кўра учта йўлдан бирини танлашлари мумкин. Улар қурилманинг энг сўнгги авлодига янгиланиши, жорий қурилмани бир марталик тўлов эвазига тўлиқ сотиб олиши ёки уни қайтариб бериб, дастурдан чиқиб кетиши мумкин бўлади.

Фойдаланувчилар ўзларининг лизинг шартномаларини тўғридан-тўғри Кларна иловаси орқали бошқариш имкониятига эга. Мазкур илова орқали тўловлар жадвалини кўриб чиқиш ва қолган қарздорликни кузатиб бориш жуда қулай тарзда амалга оширилади.

Бозор вазияти ва эски дастурларнинг ёпилиши

Ушбу дастурнинг ишга туширилиши бозордаги “RAMагеддон” деб номланувчи хотира чиплари тақчиллиги ва етказиб бериш занжиридаги муаммолар фонига тўғри келади. Ушбу глобал танқислик аппарат таъминоти нархларининг ошишига олиб келгани сабабли, Apple яқинда Мак ва iPad қурилмалари нархини оширган эди, бироқ ҳозирча iPhone моделларига тегмаган. Янги лизинг дастури истеъмолчилар учун ушбу қимматлашган нархларни янада қулайроқ қилишга қаратилган.

Янги хизматнинг жорий этилиши муносабати билан Apple Қўшма Штатлардаги ўзининг аввалги ички молиялаштириш ва бўлиб-бўлиб тўлаш дастурларини, жумладан, iPhone Упграде Програм ва iPhone Paymeнтс тизимларини ёпишини эълон қилди. Bloomberg нашри мухбири Mark Gurman ўтган ҳафта Apple компанияси ўз қурилмалари учун лизинг асосида эгалик қилиш дастурига тайёргарлик кўраётгани ҳақида хабар берган эди.

Шунингдек, мижозлар Apple Упграде дастурига аъзо бўлиш жараёнида Apple Траде Ин орқали эски қурилмаларини топшириш ва лизинг тўловларини янада камайтириш имкониятига эгадирлар. Бундан ташқари, лизинг тўловларини амалга оширишда Apple Кард картасидан фойдаланилганда 3 фоиз миқдорида Даилй Каш кешбэкини қўлга киритиш мумкин.

AppleКларнаiPhoneМакТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиАирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб