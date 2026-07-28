VK келажакдаги афзалликларни ҳисобга олувчи янги алгоритмни тақдим этди

·31·Техно
VK келажакдаги афзалликларни ҳисобга олувчи янги алгоритмни тақдим этди

VK Ресеарч сунъий интеллект тадқиқотчилари классик тавсия тизимларининг имкониятларини кенгайтирувчи янги ёндашувни ишлаб чиқди. IXBT.com маълумотига кўра, мазкур алгоритм фойдаланувчининг бугунги қизиқишлари билан бирга, тавсиялар унинг келгусидаги афзалликларига қандай таъсир қилишини ҳам олдиндан баҳолай олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда аксарият рақамли хизматлар фаолиятида нейротармоқ моделлари асосий ўрин тутса-да, классик тавсия алгоритмлари маълумотларни қайта ишлаш тезлиги ва ҳисоблаш ресурсларини тежаш муҳим бўлган йўналишларда ўз аҳамиятини йўқотмаган. Айнан шундай тизимлар учун мўлжалланган янги усул контент танлаш занжирининг бутун бошли сифатини оширишга хизмат қилади.

Янги ёндашувнинг техник афзалликлари

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ишлаб чиқилган ечим мавжуд тавсия тизимларининг архитектурасини тубдан ўзгартирмасдан ҳам уларга муваффақиятли интеграция қилиниши мумкин. Бу эса компанияларга дастурий таъминотни қайта қурмасдан туриб, тавсиялар сифатини сезиларли даражада яхшилаш имконини беради.

Янги ёндашув ҳозирнинг ўзида VK экотизимидаги бир қатор амалий вазифаларни бажаришда қўлланила бошланди. Бу эса технологиянинг нафақат назарий, балки реал саноат муҳитидаги самарадорлигини амалда кўрсатиб берди.

Синов натижалари ва халқаро эътироф

Мутахассислар томонидан ўтказилган синовлар жараёнида мазкур ёндашув VK-ЛСВД каби бир нечта очиқ маълумотлар тўпламида синаб кўрилди. Синов натижалари шуни кўрсатдики, янги алгоритм анъанавий усулларга нисбатан контентни анча аниқроқ ва тўғрироқ танлаш имконини беради.

Мазкур илмий иш ва унинг натижалари нуфузли халқаро КДД 2026 конференциясида кенг жамоатчилик ва мутахассисларга тақдим этилди. Бу эса ўз навбатида халқаро илмий ҳамжамият томонидан юқори баҳоланди.

Келгусида тадқиқотчи гуруҳ ушбу технология имкониятларини янада кенгайтиришни режалаштирган. Хусусан, фойдаланувчиларнинг қайта алоқасини янада аниқроқ ҳисобга олиш ҳамда уни янада кенгроқ саноат вазифаларида қўллаш кўзда тутилган.

VKСунъий интеллектАлгоритмТавсия тизимлариКДД 2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиАирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб