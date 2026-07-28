VK келажакдаги афзалликларни ҳисобга олувчи янги алгоритмни тақдим этди
VK Ресеарч сунъий интеллект тадқиқотчилари классик тавсия тизимларининг имкониятларини кенгайтирувчи янги ёндашувни ишлаб чиқди. IXBT.com маълумотига кўра, мазкур алгоритм фойдаланувчининг бугунги қизиқишлари билан бирга, тавсиялар унинг келгусидаги афзалликларига қандай таъсир қилишини ҳам олдиндан баҳолай олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда аксарият рақамли хизматлар фаолиятида нейротармоқ моделлари асосий ўрин тутса-да, классик тавсия алгоритмлари маълумотларни қайта ишлаш тезлиги ва ҳисоблаш ресурсларини тежаш муҳим бўлган йўналишларда ўз аҳамиятини йўқотмаган. Айнан шундай тизимлар учун мўлжалланган янги усул контент танлаш занжирининг бутун бошли сифатини оширишга хизмат қилади.
Янги ёндашувнинг техник афзалликлариТадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ишлаб чиқилган ечим мавжуд тавсия тизимларининг архитектурасини тубдан ўзгартирмасдан ҳам уларга муваффақиятли интеграция қилиниши мумкин. Бу эса компанияларга дастурий таъминотни қайта қурмасдан туриб, тавсиялар сифатини сезиларли даражада яхшилаш имконини беради.
Янги ёндашув ҳозирнинг ўзида VK экотизимидаги бир қатор амалий вазифаларни бажаришда қўлланила бошланди. Бу эса технологиянинг нафақат назарий, балки реал саноат муҳитидаги самарадорлигини амалда кўрсатиб берди.
Синов натижалари ва халқаро эътирофМутахассислар томонидан ўтказилган синовлар жараёнида мазкур ёндашув VK-ЛСВД каби бир нечта очиқ маълумотлар тўпламида синаб кўрилди. Синов натижалари шуни кўрсатдики, янги алгоритм анъанавий усулларга нисбатан контентни анча аниқроқ ва тўғрироқ танлаш имконини беради.
Мазкур илмий иш ва унинг натижалари нуфузли халқаро КДД 2026 конференциясида кенг жамоатчилик ва мутахассисларга тақдим этилди. Бу эса ўз навбатида халқаро илмий ҳамжамият томонидан юқори баҳоланди.
Келгусида тадқиқотчи гуруҳ ушбу технология имкониятларини янада кенгайтиришни режалаштирган. Хусусан, фойдаланувчиларнинг қайта алоқасини янада аниқроқ ҳисобга олиш ҳамда уни янада кенгроқ саноат вазифаларида қўллаш кўзда тутилган.
…