Granola иловаси Apple Watch учун ҳам чиқарилди

·27·Техно
Granola иловаси Apple Watch учун ҳам чиқарилди

Сунъий интеллектга асосланган машҳур Granola қайдлар иловаси фойдаланувчиларга учрашувларни ёзиб олиш ва уларни қоғозга ёки смартфонга туширмасдан қайд этиш имконини берувчи янги Apple Watch дастурини тақдим этди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу янги қадам фойдаланувчиларнинг кундалик иш жараёнини янада қулайлаштиришга қаратилган бўлиб, смартфонлардан фойдаланиш заруриятини сезиларли даражада камайтиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги дастур имкониятларига кўра, фойдаланувчилар Granola иловасини соат сиферблатларидан бирига ўрнатиб олишлари ва исталган вақтда транскрипция жараёнини бошлашлари мумкин. Шунингдек, илова яқинлашиб келаётган учрашувлар ҳақида эслатмаларни кўрсатиб беради ҳамда ўтган йили ишга туширилган асосий iOS иловаси билан тўлиқ мувофиқ ҳолда ишлайди.

Юзма-юз учрашувлар учун қулай ечим

Компания асосчиларидан бири Крис Педрегалнинг таъкидлашича, Apple Watch учун мўлжалланган мазкур дастур шахсий учрашувларни, хусусан, пиёда юриб ўтказиладиган яккама-якка суҳбатларни телефонни чўнтакдан чиқармасдан туриб ёзиб олиш имконини бериш учун яратилган. Бу эса замонавий ишбилармонлар учун вақтни тежаш ва диққатни суҳбатга қаратиш имконини беради.

Granola жамоаси синов давомида Apple Watch қурилмасига эга бўлган ходимлар орасида тадқиқот ўтказган. Унга кўра, синов қатнашчиларининг асосий мобил фойдаланиш улуши оддий iOS иловасидан соатдаги дастурга ўтиб кетгани аниқланган, бу эса ақлли соатлар учун мўлжалланган функцияга талаб юқори эканини кўрсатади.

Бозордаги рақобат ва ўсиш суръатлари

Сўнгги бир йил давомида турли компаниялар учрашувларни ёзиб олиш ва транскрипция қилиш учун смартфонлар билан бирга ишлатиладиган махсус ёрдамчи қурилмаларни бозорга чиқариб келмоқда. Бироқ Granola бошқа аппарат маҳсулотлари билан интеграция қилишдан кўра, аллақачон мавжуд Apple Watch экотизими учун алоҳида илова яратиш осонроқ ва самаралироқ деган қарорга келган.

Шуни таъкидлаш жоизки, овозли диктантлар билан ишловчи Монлогуе иловаси ҳам жорий йил бошида онлайн ва оффлайн режимдаги учрашувлар учун Apple Watch қўллаб-қувватлаш функциясини қўшган эди. Бу эса сунъий интеллектга асосланган ёрдамчи дастурлар бозорида ақлли соатлар интеграцияси тобора оммалашиб бораётганидан далолат беради.

Маълумот учун, Granola жорий йил бошида Индех Вентурес бошчилигидаги 125 миллион долларлик К серияли инвестиция раунди натижасида «уникал» (уникорн) мақомига эришган эди. Apple Watch учун илованинг чиқарилиши компаниянинг ўз позицияларини янада мустаҳкамлаши ва фойдаланувчилар базасини кенгайтиришига хизмат қилади.

GranolaApple WatchСунъий интеллектСмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб