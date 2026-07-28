Granola иловаси Apple Watch учун ҳам чиқарилди
Сунъий интеллектга асосланган машҳур Granola қайдлар иловаси фойдаланувчиларга учрашувларни ёзиб олиш ва уларни қоғозга ёки смартфонга туширмасдан қайд этиш имконини берувчи янги Apple Watch дастурини тақдим этди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу янги қадам фойдаланувчиларнинг кундалик иш жараёнини янада қулайлаштиришга қаратилган бўлиб, смартфонлардан фойдаланиш заруриятини сезиларли даражада камайтиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги дастур имкониятларига кўра, фойдаланувчилар Granola иловасини соат сиферблатларидан бирига ўрнатиб олишлари ва исталган вақтда транскрипция жараёнини бошлашлари мумкин. Шунингдек, илова яқинлашиб келаётган учрашувлар ҳақида эслатмаларни кўрсатиб беради ҳамда ўтган йили ишга туширилган асосий iOS иловаси билан тўлиқ мувофиқ ҳолда ишлайди.
Юзма-юз учрашувлар учун қулай ечимКомпания асосчиларидан бири Крис Педрегалнинг таъкидлашича, Apple Watch учун мўлжалланган мазкур дастур шахсий учрашувларни, хусусан, пиёда юриб ўтказиладиган яккама-якка суҳбатларни телефонни чўнтакдан чиқармасдан туриб ёзиб олиш имконини бериш учун яратилган. Бу эса замонавий ишбилармонлар учун вақтни тежаш ва диққатни суҳбатга қаратиш имконини беради.
Granola жамоаси синов давомида Apple Watch қурилмасига эга бўлган ходимлар орасида тадқиқот ўтказган. Унга кўра, синов қатнашчиларининг асосий мобил фойдаланиш улуши оддий iOS иловасидан соатдаги дастурга ўтиб кетгани аниқланган, бу эса ақлли соатлар учун мўлжалланган функцияга талаб юқори эканини кўрсатади.
Бозордаги рақобат ва ўсиш суръатлариСўнгги бир йил давомида турли компаниялар учрашувларни ёзиб олиш ва транскрипция қилиш учун смартфонлар билан бирга ишлатиладиган махсус ёрдамчи қурилмаларни бозорга чиқариб келмоқда. Бироқ Granola бошқа аппарат маҳсулотлари билан интеграция қилишдан кўра, аллақачон мавжуд Apple Watch экотизими учун алоҳида илова яратиш осонроқ ва самаралироқ деган қарорга келган.
Шуни таъкидлаш жоизки, овозли диктантлар билан ишловчи Монлогуе иловаси ҳам жорий йил бошида онлайн ва оффлайн режимдаги учрашувлар учун Apple Watch қўллаб-қувватлаш функциясини қўшган эди. Бу эса сунъий интеллектга асосланган ёрдамчи дастурлар бозорида ақлли соатлар интеграцияси тобора оммалашиб бораётганидан далолат беради.
Маълумот учун, Granola жорий йил бошида Индех Вентурес бошчилигидаги 125 миллион долларлик К серияли инвестиция раунди натижасида «уникал» (уникорн) мақомига эришган эди. Apple Watch учун илованинг чиқарилиши компаниянинг ўз позицияларини янада мустаҳкамлаши ва фойдаланувчилар базасини кенгайтиришига хизмат қилади.
…