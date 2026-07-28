Челсикс ёввойи ўйинда ғалаба қозонди ва Хаби Алонсо муваффақиятли бошлади
Хаби Алонсо Лондондаги фаолиятини жуда эсда қоларли ва ғайриоддий ўйин билан бошлади. Goal.com хабар беришича, унинг бошқарувидаги Челси мавсумолди ўртоқлик учрашувида Австралиянинг Вестерн Сидней Уондерерс жамоасини 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Сиднейдаги Аккор стадионида бўлиб ўтган 10 та гол урилган бу шиддатли баҳс мухлисларга ҳақиқий театрни тақдим этди, бироқ ҳимоядаги жиддий камчиликлар мураббий учун жиддий бошқотирмани келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин ўтказилган майдон аввалги дам олиш кунларида ўтказилган регби ўйинлари сабабли бир мунча эскирган ва оғир ҳолатда эди. Шунга қарамай, Челси ёш футболчилар ҳамда Тосин Адарабиоё, Лиам Делап ва Дарио Эссуго каби тажрибали ўйинчилардан иборат таркибни майдонга туширди. Дебютант Дастан Сатпаев лондонликларни эрта ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса-да, австралияликлар рақиб хатоларидан унумли фойдаланиб, учрашувни чинакам тартибсиз ва шиддатли тўқнашувга айлантиришди.
Ҳимоядаги муаммолар ва беш маротаба ўзгарган устунликҚизиқарлиси шундаки, учрашув давомида ҳисобдаги устунлик нақд беш марта ўзгарди. Австралия клуби футболчилари Энтони Пантсоопулос ва Айдан Хаммонд Челси ҳимоясидаги қўпол хатолардан фойдаланиб гол уришди, шунингдек, омадсиз қайтарилган тўпдан сўнг Дилан Скиклуна мезбонларни олдинга олиб чиқди. Ёш ҳимоя чизиғи ўйин давомида оқсоқлангани Хаби Алонсони иккинчи бўлимда асосий таркиб футболчиларини майдонга туширишга мажбур қилди.
Шунга қарамай, хатолар давом этди. Эстеваонинг қўпол хатоси туфайли аван Луал Роберт Санчес дарвозасини яна бир бор ишғол қилди. Бироқ Челси жамоасининг ҳужум чизиғидаги улкан салоҳияти ва захирадан майдонга тушган истеъдодли Жеймей Гиттенснинг голлари жамоани қутқариб қолди.
Жоау Педро хет-трики ва якуний ғалабаУчрашувнинг асосий қаҳрамони бразилиялик ҳужумчи Жоау Педро бўлди. У ўйин охирида қисқа фурсат ичида кетма-кет учта гол уриб, хет-трикка эришди ва ҳисобни Челси фойдасига ҳал қилди. Бу ғалаба Хаби Алонсо учун мураббийлик дебютини ғалабали бошлаш имконини берди.
Ўйиндан кейин Хаби Алонсо матбуот анжуманида Жоау Педронинг ўйинидан мамнунлигини яширмади. Унинг таъкидлашича, бразилиялик футболчи ўта очкўз ва мавсумда кўплаб голлар уришга ўта қатъий бел боғлаган. Шунга қарамай, APЛ бошланиши олдидан Челси ҳимоясидаги тешиклар мураббийлар штабини жиддий ўйлантириши аниқ.
…