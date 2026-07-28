Челсикс ёввойи ўйинда ғалаба қозонди ва Хаби Алонсо муваффақиятли бошлади

·48·Спорт
Челсикс ёввойи ўйинда ғалаба қозонди ва Хаби Алонсо муваффақиятли бошлади

Хаби Алонсо Лондондаги фаолиятини жуда эсда қоларли ва ғайриоддий ўйин билан бошлади. Goal.com хабар беришича, унинг бошқарувидаги Челси мавсумолди ўртоқлик учрашувида Австралиянинг Вестерн Сидней Уондерерс жамоасини 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Сиднейдаги Аккор стадионида бўлиб ўтган 10 та гол урилган бу шиддатли баҳс мухлисларга ҳақиқий театрни тақдим этди, бироқ ҳимоядаги жиддий камчиликлар мураббий учун жиддий бошқотирмани келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин ўтказилган майдон аввалги дам олиш кунларида ўтказилган регби ўйинлари сабабли бир мунча эскирган ва оғир ҳолатда эди. Шунга қарамай, Челси ёш футболчилар ҳамда Тосин Адарабиоё, Лиам Делап ва Дарио Эссуго каби тажрибали ўйинчилардан иборат таркибни майдонга туширди. Дебютант Дастан Сатпаев лондонликларни эрта ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса-да, австралияликлар рақиб хатоларидан унумли фойдаланиб, учрашувни чинакам тартибсиз ва шиддатли тўқнашувга айлантиришди.

Ҳимоядаги муаммолар ва беш маротаба ўзгарган устунлик

Қизиқарлиси шундаки, учрашув давомида ҳисобдаги устунлик нақд беш марта ўзгарди. Австралия клуби футболчилари Энтони Пантсоопулос ва Айдан Хаммонд Челси ҳимоясидаги қўпол хатолардан фойдаланиб гол уришди, шунингдек, омадсиз қайтарилган тўпдан сўнг Дилан Скиклуна мезбонларни олдинга олиб чиқди. Ёш ҳимоя чизиғи ўйин давомида оқсоқлангани Хаби Алонсони иккинчи бўлимда асосий таркиб футболчиларини майдонга туширишга мажбур қилди.

Шунга қарамай, хатолар давом этди. Эстеваонинг қўпол хатоси туфайли аван Луал Роберт Санчес дарвозасини яна бир бор ишғол қилди. Бироқ Челси жамоасининг ҳужум чизиғидаги улкан салоҳияти ва захирадан майдонга тушган истеъдодли Жеймей Гиттенснинг голлари жамоани қутқариб қолди.

Жоау Педро хет-трики ва якуний ғалаба

Учрашувнинг асосий қаҳрамони бразилиялик ҳужумчи Жоау Педро бўлди. У ўйин охирида қисқа фурсат ичида кетма-кет учта гол уриб, хет-трикка эришди ва ҳисобни Челси фойдасига ҳал қилди. Бу ғалаба Хаби Алонсо учун мураббийлик дебютини ғалабали бошлаш имконини берди.

Ўйиндан кейин Хаби Алонсо матбуот анжуманида Жоау Педронинг ўйинидан мамнунлигини яширмади. Унинг таъкидлашича, бразилиялик футболчи ўта очкўз ва мавсумда кўплаб голлар уришга ўта қатъий бел боғлаган. Шунга қарамай, APЛ бошланиши олдидан Челси ҳимоясидаги тешиклар мураббийлар штабини жиддий ўйлантириши аниқ.

Хаби АлонсоЧелсиЖоау ПедроФутболAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди