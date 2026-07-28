PayPal Stripe таклифига қарши чиқмаяпти, аммо нархни оширишни талаб қилмоқда

·49·Техно
PayPal Stripe таклифига қарши чиқмаяпти, аммо нархни оширишни талаб қилмоқда

Финтех оламидаги энг йирик платформалардан бири бўлган PayPal раҳбарияти Stripe компаниясининг 53,4 миллиард долларлик харид таклифини тўлиқ рад этмади, бироқ ҳозирги нарх компания қийматини тўла акс эттирмаяпти деб ҳисобламоқда. Ушбу баёнот компаниянинг 2026-йил иккинчи чораги якунларига бағишланган молиявий ҳисобот тақдимотида янгради ва бозор мутахассислари эътиборини дарҳол ўзига тортди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, PayPal бош директори Энрике Лорес сешанба куни бўлиб ўтган инвесторлар йиғилишида компания акциядорлари учун устувор қиймат яратадиган ҳар қандай таклифни диққат билан кўриб чиқишга тайёрлигини билдирди. Гарчи раҳбарият бозор миш-мишлари ёки потенциал қўшилишлар юзасидан расмий изоҳ беришдан ўзини тийса-да, бу баёнот компания сотувга мутлақо қарши эмаслигини, бироқ адолатли баҳони талаб қилишини яққол кўрсатди.

Молиявий кўрсаткичлар ва акция қиймати

Stripe ҳамда Адвент Интернатионал томонидан таклиф этилган ҳар бир акция учун 60,50 долларлик нарх PayPal жамоасини қониқтирмагани ажабланарли эмас. Охирги молиявий ҳисоботларга кўра, компания кутилганидан анча юқори фойда ва даромад кўрсаткичларини қайд этди ҳамда ўзининг молиявий стратегиясини муваффақиятли амалга оширмоқда.

Хусусан, Кантор молиявий хизматлар фирмасининг таҳлилига кўра, PayPal акциясининг реал қиймати бир қоғоз учун 70 долларга яқинроқ баҳоланмоқда, айни пайтда эса акциялар бозорида нарх 58 доллар атрофида савдо қилинмоқда. Чораклик ҳисоботда тузатилган соф фойда кутилган 1,28 доллар ўрнига ҳар бир акция учун 1,38 долларни ташкил этди. Умумий даромад эса ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5 фоизга ошиб, 8,68 миллиард долларга етди ва прогнозлардан юқори келди.

Сунъий интеллект ва трансформация жараёни

Компаниянинг 1,8 миллиард долларлик тузатилган эркин пул оқими унга ўз маҳсулотлари ва стратегик лойиҳаларига сармоя киритишда давом этиш учун кенг имкониятлар яратиб бермоқда. Энрике Лореснинг сўзларига кўра, агар мавжуд стратегияни бажаришдан кўра акциядорларга юқорироқ қиймат келтирадиган йўл топилса, PayPal уни албатта кўриб чиқади.

Ҳозирги вақтда PayPal сунъий интеллект технологияларига асосланган кенг кўламли трансформация ва қайта қуриш ишларини фаол давом эттирмоқда. Операцияларни соддалаштириш мақсадида компания ўз фаолиятини учта асосий сегментга бўлди: тўлов ечимлари ва PayPal, истеъмолчилар молиявий хизматлари ва Venmo, ҳамда тўлов хизматлари ва криптоактивлар.

Раҳбарият сунъий интеллектни дастурлаш, мижозларни қўллаб-қувватлаш ва хатарларни бошқариш каби йўналишларга жорий этиш орқали қўшимча харажатларни қисқартиришни режалаштирган. Кейинги икки-уч йил ичида камида 1,5 миллиард долларлик ялпи тежашга эришиш режалаштирилган бўлиб, технологик инфратузилмани булутли тизимларга кўчириш ишлари ҳам жадал суръатда давом этмоқда.

PayPalStripeФинтехБизнесТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиАирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб