PayPal Stripe таклифига қарши чиқмаяпти, аммо нархни оширишни талаб қилмоқда
Финтех оламидаги энг йирик платформалардан бири бўлган PayPal раҳбарияти Stripe компаниясининг 53,4 миллиард долларлик харид таклифини тўлиқ рад этмади, бироқ ҳозирги нарх компания қийматини тўла акс эттирмаяпти деб ҳисобламоқда. Ушбу баёнот компаниянинг 2026-йил иккинчи чораги якунларига бағишланган молиявий ҳисобот тақдимотида янгради ва бозор мутахассислари эътиборини дарҳол ўзига тортди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, PayPal бош директори Энрике Лорес сешанба куни бўлиб ўтган инвесторлар йиғилишида компания акциядорлари учун устувор қиймат яратадиган ҳар қандай таклифни диққат билан кўриб чиқишга тайёрлигини билдирди. Гарчи раҳбарият бозор миш-мишлари ёки потенциал қўшилишлар юзасидан расмий изоҳ беришдан ўзини тийса-да, бу баёнот компания сотувга мутлақо қарши эмаслигини, бироқ адолатли баҳони талаб қилишини яққол кўрсатди.
Молиявий кўрсаткичлар ва акция қийматиStripe ҳамда Адвент Интернатионал томонидан таклиф этилган ҳар бир акция учун 60,50 долларлик нарх PayPal жамоасини қониқтирмагани ажабланарли эмас. Охирги молиявий ҳисоботларга кўра, компания кутилганидан анча юқори фойда ва даромад кўрсаткичларини қайд этди ҳамда ўзининг молиявий стратегиясини муваффақиятли амалга оширмоқда.
Хусусан, Кантор молиявий хизматлар фирмасининг таҳлилига кўра, PayPal акциясининг реал қиймати бир қоғоз учун 70 долларга яқинроқ баҳоланмоқда, айни пайтда эса акциялар бозорида нарх 58 доллар атрофида савдо қилинмоқда. Чораклик ҳисоботда тузатилган соф фойда кутилган 1,28 доллар ўрнига ҳар бир акция учун 1,38 долларни ташкил этди. Умумий даромад эса ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5 фоизга ошиб, 8,68 миллиард долларга етди ва прогнозлардан юқори келди.
Сунъий интеллект ва трансформация жараёниКомпаниянинг 1,8 миллиард долларлик тузатилган эркин пул оқими унга ўз маҳсулотлари ва стратегик лойиҳаларига сармоя киритишда давом этиш учун кенг имкониятлар яратиб бермоқда. Энрике Лореснинг сўзларига кўра, агар мавжуд стратегияни бажаришдан кўра акциядорларга юқорироқ қиймат келтирадиган йўл топилса, PayPal уни албатта кўриб чиқади.
Ҳозирги вақтда PayPal сунъий интеллект технологияларига асосланган кенг кўламли трансформация ва қайта қуриш ишларини фаол давом эттирмоқда. Операцияларни соддалаштириш мақсадида компания ўз фаолиятини учта асосий сегментга бўлди: тўлов ечимлари ва PayPal, истеъмолчилар молиявий хизматлари ва Venmo, ҳамда тўлов хизматлари ва криптоактивлар.
Раҳбарият сунъий интеллектни дастурлаш, мижозларни қўллаб-қувватлаш ва хатарларни бошқариш каби йўналишларга жорий этиш орқали қўшимча харажатларни қисқартиришни режалаштирган. Кейинги икки-уч йил ичида камида 1,5 миллиард долларлик ялпи тежашга эришиш режалаштирилган бўлиб, технологик инфратузилмани булутли тизимларга кўчириш ишлари ҳам жадал суръатда давом этмоқда.
…