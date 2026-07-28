WhatsApp веб-иловаси орқали қўнғироқ қилиш имконияти яратилди

·59·Техно
WhatsApp веб-иловаси орқали қўнғироқ қилиш имконияти яратилди

Meta компанияси машҳур WhatsApp мессенжери учун муҳим янгиланишни тақдим этди, унга кўра эндиликда фойдаланувчилар браузер орқали веб-иловада ҳам овозли ва видеоқўнғироқларни амалга ошириши ҳамда қабул қилиши мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, бунгача мазкур функция фақат смартфонлардаги иловалар ва махсус компьютер дастурларида ишлаб келаётган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги версиядаги веб-интерфейсда қўнғироқлар тарихи ва сараланган контактлар жойлашган махсус бўлим мавжуд. Шунингдек, компьютер учун мўлжалланган дастурдаги каби экран намойиш этиш ва реакциялар билдириш функциялари ҳам веб-иловада тўлиқ қўллаб-қувватланади.

Қўнғироқларни бошқариш ва янги функциялар

Ишлаб чиқувчилар қўнғироқлар жараёнини янада қулайлаштириш учун бир нечта қўшимча янгиланишларни ҳам жорий этишди. Хусусан, фойдаланувчилар қўнғироқ вақтида алоқани узмасдан туриб уни бир қурилмадан бошқасига ўтказиши мумкин. Мисол учун, қўнғироқни компьютер ёки веб-версияда қабул қилиб, суҳбатни смартфонда давом эттириш имконияти яратилди.

Компания шунингдек гуруҳли қўнғироқлар учун кутиш заллари функциясини тақдим этмоқда. Агар кимдир гуруҳли қўнғироқ ҳаволасига эга бўлса, мезбон уни хоҳлаган вақтида суҳбатга қўшиши ёки чиқариб юбориши мумкин. Ушбу янгилик айниқса иш юзасидан мулоқот қилувчилар учун муҳим аҳамият касб этади.

Сифат ва қўшимча имкониятлар

Гуруҳ ҳаволасини яратиш чоғида “Қўшилиш учун рухсат талаб қилиш” опсиясини фаоллаштириш орқали йиғилиш учун кутиш залини ташкил этиш имкони мавжуд. Яна бир кичик, аммо фойдали янгиланишлардан бири бу шовқиндан ҳимоя қилиш тизими бўлиб, у гавжум жойлардаги ортиқча товушларни фильтрлаб беради.

Компания вакилларининг маълум қилишича, WhatsApp эндиликда видеоқўнғироқларни юқори аниқликда (ҲД) тўғридан-тўғри узатишни бошлайди. Илгаригидек ҲД форматига ўтиш учун бир неча сония кутиш зарурияти бартараф этилди.

Шунингдек, яқинда WhatsApp платформасида фойдаланувчи номларини банд қилиш жараёни бошлангани ҳам эслатиб ўтилди. Ушбу функция тўлиқ ишга тушгач, фойдаланувчилар ўз номлари ёрдамида турли қурилма ва платформалараро қўнғироқларни амалга ошира олишади.

WhatsAppВебИловаТехнологияларMetaЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб