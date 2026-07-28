WhatsApp веб-иловаси орқали қўнғироқ қилиш имконияти яратилди
Meta компанияси машҳур WhatsApp мессенжери учун муҳим янгиланишни тақдим этди, унга кўра эндиликда фойдаланувчилар браузер орқали веб-иловада ҳам овозли ва видеоқўнғироқларни амалга ошириши ҳамда қабул қилиши мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, бунгача мазкур функция фақат смартфонлардаги иловалар ва махсус компьютер дастурларида ишлаб келаётган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги версиядаги веб-интерфейсда қўнғироқлар тарихи ва сараланган контактлар жойлашган махсус бўлим мавжуд. Шунингдек, компьютер учун мўлжалланган дастурдаги каби экран намойиш этиш ва реакциялар билдириш функциялари ҳам веб-иловада тўлиқ қўллаб-қувватланади.
Қўнғироқларни бошқариш ва янги функцияларИшлаб чиқувчилар қўнғироқлар жараёнини янада қулайлаштириш учун бир нечта қўшимча янгиланишларни ҳам жорий этишди. Хусусан, фойдаланувчилар қўнғироқ вақтида алоқани узмасдан туриб уни бир қурилмадан бошқасига ўтказиши мумкин. Мисол учун, қўнғироқни компьютер ёки веб-версияда қабул қилиб, суҳбатни смартфонда давом эттириш имконияти яратилди.
Компания шунингдек гуруҳли қўнғироқлар учун кутиш заллари функциясини тақдим этмоқда. Агар кимдир гуруҳли қўнғироқ ҳаволасига эга бўлса, мезбон уни хоҳлаган вақтида суҳбатга қўшиши ёки чиқариб юбориши мумкин. Ушбу янгилик айниқса иш юзасидан мулоқот қилувчилар учун муҳим аҳамият касб этади.
Сифат ва қўшимча имкониятларГуруҳ ҳаволасини яратиш чоғида “Қўшилиш учун рухсат талаб қилиш” опсиясини фаоллаштириш орқали йиғилиш учун кутиш залини ташкил этиш имкони мавжуд. Яна бир кичик, аммо фойдали янгиланишлардан бири бу шовқиндан ҳимоя қилиш тизими бўлиб, у гавжум жойлардаги ортиқча товушларни фильтрлаб беради.
Компания вакилларининг маълум қилишича, WhatsApp эндиликда видеоқўнғироқларни юқори аниқликда (ҲД) тўғридан-тўғри узатишни бошлайди. Илгаригидек ҲД форматига ўтиш учун бир неча сония кутиш зарурияти бартараф этилди.
Шунингдек, яқинда WhatsApp платформасида фойдаланувчи номларини банд қилиш жараёни бошлангани ҳам эслатиб ўтилди. Ушбу функция тўлиқ ишга тушгач, фойдаланувчилар ўз номлари ёрдамида турли қурилма ва платформалараро қўнғироқларни амалга ошира олишади.
…