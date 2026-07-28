АҚШдаги энг йирик электр тармоғи маълумот марказларини тармоқдан узиши мумкин
АҚШдаги энг йирик электр тармоғи оператори ПЖМ Интерконнектион энергия танқислиги пайтида йирик маълумот марказлари ва бошқа йирик истеъмолчиларнинг қувватини вақтинча узиб қўйишини маълум қилди. ixbt.com хабар беришича, ушбу кескин қадам сунъий интеллект ва рақамли технологиялар жадал ривожланаётган бир пайтда инфратузилманинг ортиқча юкламаларга бардош бера олмаётгани сабабли юзага келган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Прогнозларга кўра, маълумот марказлари томонидан истеъмол қилинадиган электр энергияси ҳажми 2035-йилга бориб ҳозиргидан тўрт баравар кўпайиши кутилмоқда. Янги генерация қувватларини қўшиш бўйича ўтказилган сўнгги аукцион кутилган натижани бермагач, тармоқ операторлари тизимда тўлиқ узилишлар (блеакаут) келиб чиқишининг олдини олиш учун шундай чора кўришга мажбур бўлмоқда.
Тармоқни барқарорлаштириш чоралари ва компенсацияларПЖМ Интерконнектион маълумот марказларини электр таъминотидан узиш ишларини 2027-йил июн ойидан бошлашни режалаштирмоқда. Бунда чекловлар фақат қуввати 50 мегаватт ёки ундан юқори бўлган сервер марказларигагина татбиқ этилади. Ўнлаб йиллардан бери ишлаб келаётган бошқа талабни бошқариш дастурларига ўхшаш тарзда, электр токи узилган мижозларга ўз вақтида компенсация тўлаб берилади.
Оператор истеъмолчиларга тармоқдаги юклама ҳақида олдиндан — 30 дақиқадан бир неча кун олдин огоҳлантириш юборилишини назарда тутган. Бироқ, бу каби чоралар бозордаги мавжуд муаммоларни тўлиқ ҳал қила олмайди. Охирги бир йил ичида улгуржи электр энергияси нархлари деярли икки баравар ошган бўлиб, мустақил бозор таҳлилчилари бу ўсишда айниқса маълумот марказлари улуши катта эканини таъкидламоқда.
Муқобил энергия манбалари ва экологик хавотирларМазкур қарор келгусида кўплаб янги ҳамда мавжуд маълумот марказларини ўзларининг мустақил энергия манбаларини яратишга ундаши кутилмоқда. Акс ҳолда, компаниялар захира генераторларга таяниб қолишга мажбур бўлади. Кўпинча дизел ёқилғисида ишлайдиган бундай генераторлар нафақат қимматга тушади, балки атроф-муҳитни жиддий равишда ифлослантиради.
Федерал қоидалар бундай захира генераторларидан талабни бошқариш тадбирлари учун йилига 50 соатгача, фавқулодда ҳолатлар ва техник хизмат кўрсатишни қўшганда эса йилига 100 соатгача фойдаланишга рухсат беради. Яқинда Шимолий Виржиниядаги 96 мегаваттли маълумот маркази яқинида яшовчи аҳоли саломатлигига етказилиши мумкин бўлган миллионлаб долларлик зарар масаласи жамоатчилик ва экологларнинг кескин эътирозларига сабаб бўлган эди. ПЖМ ҳудуди Виржиниядан Иллинойсгача бўлган ҳудудни қамраб олиб, 67 миллион мижозга хизмат кўрсатади.
…