АҚШдаги энг йирик электр тармоғи маълумот марказларини тармоқдан узиши мумкин

·32·Техно
АҚШдаги энг йирик электр тармоғи маълумот марказларини тармоқдан узиши мумкин

АҚШдаги энг йирик электр тармоғи оператори ПЖМ Интерконнектион энергия танқислиги пайтида йирик маълумот марказлари ва бошқа йирик истеъмолчиларнинг қувватини вақтинча узиб қўйишини маълум қилди. ixbt.com хабар беришича, ушбу кескин қадам сунъий интеллект ва рақамли технологиялар жадал ривожланаётган бир пайтда инфратузилманинг ортиқча юкламаларга бардош бера олмаётгани сабабли юзага келган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Прогнозларга кўра, маълумот марказлари томонидан истеъмол қилинадиган электр энергияси ҳажми 2035-йилга бориб ҳозиргидан тўрт баравар кўпайиши кутилмоқда. Янги генерация қувватларини қўшиш бўйича ўтказилган сўнгги аукцион кутилган натижани бермагач, тармоқ операторлари тизимда тўлиқ узилишлар (блеакаут) келиб чиқишининг олдини олиш учун шундай чора кўришга мажбур бўлмоқда.

Тармоқни барқарорлаштириш чоралари ва компенсациялар

ПЖМ Интерконнектион маълумот марказларини электр таъминотидан узиш ишларини 2027-йил июн ойидан бошлашни режалаштирмоқда. Бунда чекловлар фақат қуввати 50 мегаватт ёки ундан юқори бўлган сервер марказларигагина татбиқ этилади. Ўнлаб йиллардан бери ишлаб келаётган бошқа талабни бошқариш дастурларига ўхшаш тарзда, электр токи узилган мижозларга ўз вақтида компенсация тўлаб берилади.

Оператор истеъмолчиларга тармоқдаги юклама ҳақида олдиндан — 30 дақиқадан бир неча кун олдин огоҳлантириш юборилишини назарда тутган. Бироқ, бу каби чоралар бозордаги мавжуд муаммоларни тўлиқ ҳал қила олмайди. Охирги бир йил ичида улгуржи электр энергияси нархлари деярли икки баравар ошган бўлиб, мустақил бозор таҳлилчилари бу ўсишда айниқса маълумот марказлари улуши катта эканини таъкидламоқда.

Муқобил энергия манбалари ва экологик хавотирлар

Мазкур қарор келгусида кўплаб янги ҳамда мавжуд маълумот марказларини ўзларининг мустақил энергия манбаларини яратишга ундаши кутилмоқда. Акс ҳолда, компаниялар захира генераторларга таяниб қолишга мажбур бўлади. Кўпинча дизел ёқилғисида ишлайдиган бундай генераторлар нафақат қимматга тушади, балки атроф-муҳитни жиддий равишда ифлослантиради.

Федерал қоидалар бундай захира генераторларидан талабни бошқариш тадбирлари учун йилига 50 соатгача, фавқулодда ҳолатлар ва техник хизмат кўрсатишни қўшганда эса йилига 100 соатгача фойдаланишга рухсат беради. Яқинда Шимолий Виржиниядаги 96 мегаваттли маълумот маркази яқинида яшовчи аҳоли саломатлигига етказилиши мумкин бўлган миллионлаб долларлик зарар масаласи жамоатчилик ва экологларнинг кескин эътирозларига сабаб бўлган эди. ПЖМ ҳудуди Виржиниядан Иллинойсгача бўлган ҳудудни қамраб олиб, 67 миллион мижозга хизмат кўрсатади.

Дата СентерЭнергияАҚШПЖМТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиАирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб