Starship парвозлари сунъий интеллект учун ноёб маълумот бермоқда
Космосни ўрганиш жараёни сунъий интеллект технологиялари дуч келаётган энг мураккаб ва ўзига хос йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, айни пайтда коинотда замонавий интеллектуал тизимларни ўқитиш учун тайёр маълумотлар базаси мутлақо мавжуд эмас. Айнан шунинг учун ҳар бир космик синов башарият учун қимматли маълумотлар манбаига айланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Tesla компаниясининг сунъий интеллект бўйича етакчи муҳандиси Юн-Та Тсай SpaceX томонидан амалга оширилган Starship космик кемасининг 13-синов парвози давомида олинган ажойиб кадрларга алоҳида эътибор қаратди. Мутахассиснинг таъкидлашича, мазкур парвоз инсоният ҳали маълумот тўпламаган мутлақо янги босқич ва ўзига хос муҳим марра бўлди.
Космик синовлар ва янги маълумотларЭслатиб ўтамиз, Starship кемасининг навбатдаги муҳим синови 2026-йилнинг 24-июль санасида бўлиб ўтган эди. Мазкур парвоз давомида космик кема бир қатор мураккаб вазифаларни муваффақиятли бажариб чиқди. Хусусан, ракетанинг имкониятларидан келиб чиқиб, янги авлодга мансуб Starlink V3 сунъий йўлдошлари муваффақиятли орбитага олиб чиқилди.
Шунингдек, ушбу миссион доирасида илк бор коинот шароитида двигателларни қайта ишга тушириш амалиёти бажарилди. Синов якунида эса кеманинг юқори босқичи океанга юmsҳоқ тарзда қўниб, дастур бўйича белгиланган вазифаларни муваффақиятли якунлади. Ушбу парвоз пайтида қайд этилган ноёб тасвирлар ва телеметрия маълумотлари кема ҳақиқий космик шароитда қандай ҳаракатланишини ўрганиш учун улкан база яратди.
Илон Маскнинг фикрлари ва келажакдаги вазифаларSpaceX асосчиси Илон Маск ўз навбатида Tesla муҳандисининг сўзларини тўлиқ қўллаб-қувватлади. Унинг қўшимча қилишича, келгусида компания йўл оладиган манзилларда сунъий интеллектни олдиндан ўқитиш учун зарур бўлган бирорта ҳам маълумот мавжуд эмас.
Маълумки, SpaceX келгусида минглаб Starship кемаларини Марс сайёрасига жўнатиш ва уни колонизация қилишни ўз олдига улкан мақсад қилиб қўйган. Ер юзидаги турли вазифалар учун миллионлаб маълумотлар аллақачон тўпланган бўлса-да, коинот муҳити ҳамон етарлича ўрганилмаган.
Ҳар бир янги муваффақиятли коинот парвози келажакда илғор сунъий интеллект тизимларини яратиш ҳамда уларни илгари номаълум бўлган оғир шароитларда ишлашга ўргатиш учун ноёб маълумотлар тўпламини шакллантиришга хизмат қилади.
…