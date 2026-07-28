Starship парвозлари сунъий интеллект учун ноёб маълумот бермоқда

·43·Техно
Starship парвозлари сунъий интеллект учун ноёб маълумот бермоқда

Космосни ўрганиш жараёни сунъий интеллект технологиялари дуч келаётган энг мураккаб ва ўзига хос йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, айни пайтда коинотда замонавий интеллектуал тизимларни ўқитиш учун тайёр маълумотлар базаси мутлақо мавжуд эмас. Айнан шунинг учун ҳар бир космик синов башарият учун қимматли маълумотлар манбаига айланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Tesla компаниясининг сунъий интеллект бўйича етакчи муҳандиси Юн-Та Тсай SpaceX томонидан амалга оширилган Starship космик кемасининг 13-синов парвози давомида олинган ажойиб кадрларга алоҳида эътибор қаратди. Мутахассиснинг таъкидлашича, мазкур парвоз инсоният ҳали маълумот тўпламаган мутлақо янги босқич ва ўзига хос муҳим марра бўлди.

Космик синовлар ва янги маълумотлар

Эслатиб ўтамиз, Starship кемасининг навбатдаги муҳим синови 2026-йилнинг 24-июль санасида бўлиб ўтган эди. Мазкур парвоз давомида космик кема бир қатор мураккаб вазифаларни муваффақиятли бажариб чиқди. Хусусан, ракетанинг имкониятларидан келиб чиқиб, янги авлодга мансуб Starlink V3 сунъий йўлдошлари муваффақиятли орбитага олиб чиқилди.

Шунингдек, ушбу миссион доирасида илк бор коинот шароитида двигателларни қайта ишга тушириш амалиёти бажарилди. Синов якунида эса кеманинг юқори босқичи океанга юmsҳоқ тарзда қўниб, дастур бўйича белгиланган вазифаларни муваффақиятли якунлади. Ушбу парвоз пайтида қайд этилган ноёб тасвирлар ва телеметрия маълумотлари кема ҳақиқий космик шароитда қандай ҳаракатланишини ўрганиш учун улкан база яратди.

Илон Маскнинг фикрлари ва келажакдаги вазифалар

SpaceX асосчиси Илон Маск ўз навбатида Tesla муҳандисининг сўзларини тўлиқ қўллаб-қувватлади. Унинг қўшимча қилишича, келгусида компания йўл оладиган манзилларда сунъий интеллектни олдиндан ўқитиш учун зарур бўлган бирорта ҳам маълумот мавжуд эмас.

Маълумки, SpaceX келгусида минглаб Starship кемаларини Марс сайёрасига жўнатиш ва уни колонизация қилишни ўз олдига улкан мақсад қилиб қўйган. Ер юзидаги турли вазифалар учун миллионлаб маълумотлар аллақачон тўпланган бўлса-да, коинот муҳити ҳамон етарлича ўрганилмаган.

Ҳар бир янги муваффақиятли коинот парвози келажакда илғор сунъий интеллект тизимларини яратиш ҳамда уларни илгари номаълум бўлган оғир шароитларда ишлашга ўргатиш учун ноёб маълумотлар тўпламини шакллантиришга хизмат қилади.

StarshipSpaceXИлон МаскСунъий интеллектКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53Аирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиАирбус A350-1000ULR илк бор 23 минг километрни тўхтовсиз учиб ўтдиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб