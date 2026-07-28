NASA раҳбари SpaceX ва Илон Муск иштирокисиз Ойга қайтиш имконсизлигини айтди
NASA маъмурияти раҳбари Жаред Исаакман Мооншотс подкастига берган интервюсида АҚШнинг Ойга қайтиш дастури тўғридан-тўғри SpaceX компаниясига боғлиқлигини ва унинг иштирокисиз бу вазифани бажариб бўлмаслигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Илон Муск жамоасининг муҳандислик салоҳияти ва молиявий имкониятлари энг мураккаб коинот лойиҳаларини муваффақиятли амалга оширишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда NASA ва SpaceX ҳамкорлигида амалга оширилаётган Artemis дастури доирасида америкалик астронавтларни Ер йўлдоши юзасига етказиш режалаштирилган. Ушбу улкан вазифа учун махсус ишлаб чиқилаётган Starship коинот кемасининг ой версияси айнан SpaceX муҳандислари томонидан яратилмоқда ва бу технология муваффақиятнинг асосий гаровидир.
Орбитал маълумотлар марказлари ва келажак истиқболлариЖаред Исаакман суҳбат давомида SpaceX томонидан илгари сурилаётган орбитал дата-центрй (маълумотлар марказлари) ғоясига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, агар компания раҳбарлиги ушбу йўналишга катта ресурслар йўналтираётган бўлса, демак, бу ташаббус жиддий истиқболга эга ва муваффақият қозониш эҳтимоли юқори.
Коинот агентлиги раҳбарининг фикрича, SpaceX ўзининг аввалги амалиётлари давомида энг мураккаб муҳандислик вазифаларини ҳам қисқа фурсатларда ҳал қила олишини амалда исботлаган. Компаниянинг кучли молиявий базаси ва соҳадаги етакчи мутахассислардан иборат жамоаси бошқаларга қараганда анча тезроқ натижага эришиш имконини беради.
Коинот саноатидаги етакчилик ва Starship синовлариИсаакман Илон Мускнинг замонавий муҳандислик ва тадбиркорлик соҳасидаги ўрнини юқори баҳолаб, уни янги даврнинг энг йирик арбобларидан бири деб атади. Унинг қўшимча қилишича, молиявий барқарорлик ва юқори муҳандислик салоҳиятининг бир жойда жамлангани Американинг коинотдаги устуворлигини таъминлашда муҳим омил ҳисобланади.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур баёнотлар фонида SpaceX ўзининг Starship (Шип 40) фазовий кемаси 13-синов паруши давомида олинган тўртта янги суратини омборга тақдим этди. Ушбу синовлар келгусидаги ой миссияларининг хавфсизлиги ва техник тайёргарлигини таъминлаш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
…