NASA раҳбари SpaceX ва Илон Муск иштирокисиз Ойга қайтиш имконсизлигини айтди

·45·Техно
NASA раҳбари SpaceX ва Илон Муск иштирокисиз Ойга қайтиш имконсизлигини айтди

NASA маъмурияти раҳбари Жаред Исаакман Мооншотс подкастига берган интервюсида АҚШнинг Ойга қайтиш дастури тўғридан-тўғри SpaceX компаниясига боғлиқлигини ва унинг иштирокисиз бу вазифани бажариб бўлмаслигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Илон Муск жамоасининг муҳандислик салоҳияти ва молиявий имкониятлари энг мураккаб коинот лойиҳаларини муваффақиятли амалга оширишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда NASA ва SpaceX ҳамкорлигида амалга оширилаётган Artemis дастури доирасида америкалик астронавтларни Ер йўлдоши юзасига етказиш режалаштирилган. Ушбу улкан вазифа учун махсус ишлаб чиқилаётган Starship коинот кемасининг ой версияси айнан SpaceX муҳандислари томонидан яратилмоқда ва бу технология муваффақиятнинг асосий гаровидир.

Орбитал маълумотлар марказлари ва келажак истиқболлари

Жаред Исаакман суҳбат давомида SpaceX томонидан илгари сурилаётган орбитал дата-центрй (маълумотлар марказлари) ғоясига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, агар компания раҳбарлиги ушбу йўналишга катта ресурслар йўналтираётган бўлса, демак, бу ташаббус жиддий истиқболга эга ва муваффақият қозониш эҳтимоли юқори.

Коинот агентлиги раҳбарининг фикрича, SpaceX ўзининг аввалги амалиётлари давомида энг мураккаб муҳандислик вазифаларини ҳам қисқа фурсатларда ҳал қила олишини амалда исботлаган. Компаниянинг кучли молиявий базаси ва соҳадаги етакчи мутахассислардан иборат жамоаси бошқаларга қараганда анча тезроқ натижага эришиш имконини беради.

Коинот саноатидаги етакчилик ва Starship синовлари

Исаакман Илон Мускнинг замонавий муҳандислик ва тадбиркорлик соҳасидаги ўрнини юқори баҳолаб, уни янги даврнинг энг йирик арбобларидан бири деб атади. Унинг қўшимча қилишича, молиявий барқарорлик ва юқори муҳандислик салоҳиятининг бир жойда жамлангани Американинг коинотдаги устуворлигини таъминлашда муҳим омил ҳисобланади.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур баёнотлар фонида SpaceX ўзининг Starship (Шип 40) фазовий кемаси 13-синов паруши давомида олинган тўртта янги суратини омборга тақдим этди. Ушбу синовлар келгусидаги ой миссияларининг хавфсизлиги ва техник тайёргарлигини таъминлаш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

NASASpaceXStarshipИлон МускОй дастури
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб