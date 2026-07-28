Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олди

·23·Техно
Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олди

Саудия Арабистони қироллик оиласи аъзоси шаҳзода Ал Валид бин Талал Ал Сауд электр автомобиллар ишлаб чиқарувчи Lucid Моторс компаниясининг 5 фоизлик улушини харид қилди. АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига тақдим этилган расмий ҳужжатларга кўра, миллиардер шаҳзода 19 миллиондан ортиқ акцияни ўз номига расмийлаштирган. Ушбу қадам Қиролликнинг мазкур электромобилсозлик корхонасидаги умумий иштирокини янада оширди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва TechCrunch нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, харид Lucid Моторс бозор қиймати 2 миллиард доллардан пасайиб кетган даврга тўғри келди. Жорий йилнинг 14-июль санасида таниқли электромобиллар блоги компания банкротликка юз тутиши ёки Саудия Арабистонининг суверен бойлик жамғармаси томонидан хусусийлаштирилиши мумкинлиги ҳақида хабар тарқатган эди. Шундан сўнг Lucid раҳбарлиги бу миш-мишларни қатъиян рад этган ва компания акциялари нархи кейинчалик яна тикланиб олганди.

Компаниядаги таркибий ўзгаришлар ва раҳбарият муносабати

Lucid Моторс бош коммуникациялар директори Ник Творк берган баёнотига кўра, компания алоҳида инвесторларнинг шахсий қарорларини изоҳламайди, бироқ билдирилган мустақил ишончни юқори баҳолайди. Ушбу акция олди-сотдиси Lucid компаниясининг янги бош директори Силвио Наполи томонидан бошланган йирик қайта қуриш ва тузилмани соддалаштириш жараёнига тўғри келди. Хусусан, июн ойида харажатларни қисқартириш мақсадида ходимлар сони 18 фоизга қисқартирилган эди.

Эслатиб ўтамиз, Саудия Арабистонининг Давлат инвестиция жамғармаси (ПИФ) 2018-йилдан бери Lucid Моторс компаниясининг асосий акциядори бўлиб келмоқда. Ўшанда Саудия расмийлари Tesla компаниясини хусусийлаштириш режасидан воз кечиб, маблағларни мазкур стартапга йўналтирганди. 2021-йилда электромобилсозлик корхонаси махсус мақсадли компания билан бирлашиб, фонд бозорига чиққанидан буён ПИФ тахминан 60 фоизлик улушга эгалик қилиб келмоқда.

Арабистонлик Уоррен Баффетнинг технологик инвестициялари

Саудия Арабистони ҳукуматига тегишли бойлик жамғармаси сўнгги йилларда Lucid Моторс компаниясини молиявий қўллаб-қувватлашнинг асосий манбаи бўлиб қолди. Корхона АҚШ ва халқаро бозорда оммавий харидорларни топишда қийналаётган бир пайтда, саудияликлар мунтазам равишда акциялар сотиб олиб, миллиардлаб долларлик қарзлар ажратиб келмоқда. Янги харид эса қироллик элитасининг ушбу бренд келажагига бўлган ишончини яна бир бор амалда кўрсатди.

Шаҳзода Ал Валид бин Талал ўзининг холдинг компанияси орқали АҚШнинг йирик технологик лойиҳаларига инвестиция киритиш борасида бой тажрибага эга. У ўз вақтида Twitter компаниясининг асосий акциядорларидан бири бўлган. 2022-йилда Илон Маск ижтимоий тармоқни сотиб олишга урушганда дастлаб бунга қаршилик кўрсатган бўлса-да, кейинчалик ўз позициясини ўзгартириб, Маскни қўллаб-қувватлаган ва битимдан сўнг иккинчи йирик акциядорга айланганди. Ўзининг расмий веб-сайтида тез-тез «арабистонлик Уоррен Баффет» деб аталадиган инвестор шунингдек Снап ва Деэзер компанияларида ҳам ўз улушларига эга.

Lucid МоторсСаудия АрабистониЭлектромобилИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб