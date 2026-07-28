Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқори
Жанубий Кореяда Samsung компаниясининг энг янги букланувчи флагмани — Galaxy Z Фолд 8 смартфонига бўлган талаб кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. Навер нашрининг хабар беришича, янги қурилманинг дастлабки партиялари аллақачон тугаб қолган ва айрим моделлар учун навбатлар сентябрь ойигача чўзилиб кетган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Samsung бозор талабини олдиндан сезиб, Galaxy Z Фолд 8 ишлаб чиқариш ҳажмини тахминан 40 фоизга оширган эди. Бироқ, шунинг ўзи ҳам харидорларнинг оммавий буюртмаларини қоплаш учун етарли бўлмади ва онлайн захиралар деярли тўлиқ эскатилди.
Етказиб бериш муддатлари ва ранглар танловиҲозирги вақтда онлайн буюртма берган фойдаланувчилар ўз қурилмаларини август ойининг иккинчи ярмидан тўртинчи ҳафтасигача кутишларига тўғри келади. Баъзи йирик уяли алоқа операторларида эса муайян рангдаги версиялар тўлалигича сотилиб кетган бўлиб, янги партиялар август ойининг ўрталаридан олдин келиши кутилмаяпти.
Айниқса, Samsung расмий интернет-дўкони орқалигина сотиладиган эксклюзив рангдаги моделлар тақчиллиги сезилмоқда. Ушбу ноёб конфигурациядаги смартфонларни буюртма қилган харидорлар уларни фақат сентябрь ойидагина қўлга киритишлари мумкин бўлади.
Ultra версиядаги вазиятБозордаги умумий тақчиллик фонида Galaxy Z Фолд 8 Ultra модели билан боғлиқ вазият анча барқарор эканлиги таъкидланмоқда. Ушбу моддий жиҳатдан илғор версия учун ҳозирча бундай муаммолар кузатилмади ва унинг захиралари савдо бошланган илк кунларданоқ юзага келадиган талабни тўлақонли қоплашга етарлидир.
Мутахассисларнинг фикрича, фойдаланувчиларнинг букланувчи гаджетларга бўлган қизиқиши йилдан-йилга ортиб бормоқда. Samsung ушбу йўналишдаги етакчилигини сақлаб қолган ҳолда, юзага келган логистика ва таъминот узилишларини тез фурсатларда бартараф этиш чораларини кўрмоқда.
…