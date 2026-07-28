Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқори

·37·Техно
Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқори

Жанубий Кореяда Samsung компаниясининг энг янги букланувчи флагмани — Galaxy Z Фолд 8 смартфонига бўлган талаб кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. Навер нашрининг хабар беришича, янги қурилманинг дастлабки партиялари аллақачон тугаб қолган ва айрим моделлар учун навбатлар сентябрь ойигача чўзилиб кетган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Samsung бозор талабини олдиндан сезиб, Galaxy Z Фолд 8 ишлаб чиқариш ҳажмини тахминан 40 фоизга оширган эди. Бироқ, шунинг ўзи ҳам харидорларнинг оммавий буюртмаларини қоплаш учун етарли бўлмади ва онлайн захиралар деярли тўлиқ эскатилди.

Етказиб бериш муддатлари ва ранглар танлови

Ҳозирги вақтда онлайн буюртма берган фойдаланувчилар ўз қурилмаларини август ойининг иккинчи ярмидан тўртинчи ҳафтасигача кутишларига тўғри келади. Баъзи йирик уяли алоқа операторларида эса муайян рангдаги версиялар тўлалигича сотилиб кетган бўлиб, янги партиялар август ойининг ўрталаридан олдин келиши кутилмаяпти.

Айниқса, Samsung расмий интернет-дўкони орқалигина сотиладиган эксклюзив рангдаги моделлар тақчиллиги сезилмоқда. Ушбу ноёб конфигурациядаги смартфонларни буюртма қилган харидорлар уларни фақат сентябрь ойидагина қўлга киритишлари мумкин бўлади.

Ultra версиядаги вазият

Бозордаги умумий тақчиллик фонида Galaxy Z Фолд 8 Ultra модели билан боғлиқ вазият анча барқарор эканлиги таъкидланмоқда. Ушбу моддий жиҳатдан илғор версия учун ҳозирча бундай муаммолар кузатилмади ва унинг захиралари савдо бошланган илк кунларданоқ юзага келадиган талабни тўлақонли қоплашга етарлидир.

Мутахассисларнинг фикрича, фойдаланувчиларнинг букланувчи гаджетларга бўлган қизиқиши йилдан-йилга ортиб бормоқда. Samsung ушбу йўналишдаги етакчилигини сақлаб қолган ҳолда, юзага келган логистика ва таъминот узилишларини тез фурсатларда бартараф этиш чораларини кўрмоқда.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонТехнологияЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб