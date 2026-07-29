Samsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатди

·45·Техно
Samsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатди

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси томонидан тақдим этилган энг янги букланувчи смартфонлар глобал бозорда, жумладан, Ҳиндистон ва Жанубий Кореяда юқори талаб билан қарши олинди. Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ҳамда Galaxy Z Flip8 моделлари савдоларнинг дастлабки кунларидаёқ аввалги авлод қурилмаларига нисбатан сезиларли даражада юқори натижаларни қайд этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Ҳиндистон бозорида янги флагманлар рекорд кўрсаткични қайд этиб, бор-йўғи 72 соат ичида 271 мингдан ортиқ олдиндан буюртма тўплаган. Таққослаш учун, ўтган йили чиқарилган Galaxy Z Fold7 ва Galaxy Z Flip7 моделлари шундай натижага эришиш учун нақ 15 кун сарфлаган эди.

Ҳудудий қизиқиш ва янги тенденциялар

Samsung компанияси тарқатган расмий маълумотларга кўра, келиб тушган барча олдиндан буюртмаларнинг 45 фоизи мамлакатнинг иккинчи даражали шаҳарлари ҳамда кичик бозорларига тўғри келади. Бу эса букланувчи гаджетларнинг фақат йирик мегаполислар билангина чекланиб қолмай, балки кенг оммалашиб бораётганини кўрсатади.

Экспертларнинг фикрича, мазкур муваффақият Samsung брендининг истеъмолчилар орасидаги ишончини янада мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. Компания раҳбарияти янги қатор қурилмалари савдо ҳажми бўйича Galaxy S26 сериясининг кўрсаткичларига етишини тахмин қилмоқда.

Бошқа бозорлардаги талаб

Янги букланувчи смартфонлар фақат Осиё минтақаси билан чекланиб қолмай, бошқа йирик бозорларда ҳам фаол харид қилинмоқда. Хусусан, Россия бозорида ҳам гаджетлар кучли старт олди. «М.Видео» компанияси маълумотига кўра, дастлабки буюртма кунининг ўзидаёқ савдолар ўтган йилги кўрсаткичдан 20 фоизга юқори бўлгани қайд этилган.

Шунингдек, компаниянинг ўз ватани — Жанубий Кореяда ҳам Samsung Galaxy З Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ва Galaxy Z Flip8 смартфонлари қисқа фурсатда харидорлар томонидан жадал суратда сотиб олинмоқда.

SamsungGalaxy Z Fold8Galaxy Z Flip8СмартфонларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиStarship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиБугун, 18:59ҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 18:29DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиDoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиБугун, 18:25Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиSpotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиБугун, 18:25Huawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиHuawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиБугун, 17:27Фаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиФаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб