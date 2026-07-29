Samsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатди
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси томонидан тақдим этилган энг янги букланувчи смартфонлар глобал бозорда, жумладан, Ҳиндистон ва Жанубий Кореяда юқори талаб билан қарши олинди. Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ҳамда Galaxy Z Flip8 моделлари савдоларнинг дастлабки кунларидаёқ аввалги авлод қурилмаларига нисбатан сезиларли даражада юқори натижаларни қайд этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Ҳиндистон бозорида янги флагманлар рекорд кўрсаткични қайд этиб, бор-йўғи 72 соат ичида 271 мингдан ортиқ олдиндан буюртма тўплаган. Таққослаш учун, ўтган йили чиқарилган Galaxy Z Fold7 ва Galaxy Z Flip7 моделлари шундай натижага эришиш учун нақ 15 кун сарфлаган эди.
Ҳудудий қизиқиш ва янги тенденцияларSamsung компанияси тарқатган расмий маълумотларга кўра, келиб тушган барча олдиндан буюртмаларнинг 45 фоизи мамлакатнинг иккинчи даражали шаҳарлари ҳамда кичик бозорларига тўғри келади. Бу эса букланувчи гаджетларнинг фақат йирик мегаполислар билангина чекланиб қолмай, балки кенг оммалашиб бораётганини кўрсатади.
Экспертларнинг фикрича, мазкур муваффақият Samsung брендининг истеъмолчилар орасидаги ишончини янада мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. Компания раҳбарияти янги қатор қурилмалари савдо ҳажми бўйича Galaxy S26 сериясининг кўрсаткичларига етишини тахмин қилмоқда.
Бошқа бозорлардаги талабЯнги букланувчи смартфонлар фақат Осиё минтақаси билан чекланиб қолмай, бошқа йирик бозорларда ҳам фаол харид қилинмоқда. Хусусан, Россия бозорида ҳам гаджетлар кучли старт олди. «М.Видео» компанияси маълумотига кўра, дастлабки буюртма кунининг ўзидаёқ савдолар ўтган йилги кўрсаткичдан 20 фоизга юқори бўлгани қайд этилган.
Шунингдек, компаниянинг ўз ватани — Жанубий Кореяда ҳам Samsung Galaxy З Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ва Galaxy Z Flip8 смартфонлари қисқа фурсатда харидорлар томонидан жадал суратда сотиб олинмоқда.
…