Фаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратди

·53·Техно
Фаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратди

Алюминий ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўладиган ва очиқ ҳавода сақланиб келинаётган миллиардлаб тонна қизил лой чиқиндилари эндиликда қимматбаҳо минераллар манбаига айланиши мумкин. TechCrunch нашри хабар беришича, Фаст Металс стартапи ушбу ўта зарарли ва қовушқоқ чиқиндини қайта ишлаш орқали ундан муҳим металларни арзон усулда ажратиб олиш технологиясини ишлаб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дунё бўйлаб очиқ ҳавордаги ҳовузлар ва уюмларда 3 миллиард тоннадан ортиқ қизил лой сақланмоқда. Ушбу чиқинди ўзининг қизғиш рангини темир оксиди ҳисобига олади ва у мазкур аралашмадаги энг кўп тарқалган бирикма ҳисобланади. Бироқ қизил лой таркибида титан, алюминий ва ноёб ер элементлари каби муҳим минераллар ҳам мавжуд.

Шу пайтгача ушбу бойликлар эътибордан четда қолиб келган эди, чунки фойдали минералларни темир оксидидан ажратиб олиш жуда қимматга тушарди. Фаст Металс бош директори ва асосчиларидан бири Сумедҳ Гостунинг таъкидлашича, уларнинг жамоаси айнан шу тўсиқни бартараф этишга муваффақ гли бўлди.

Технологиянинг асосий принципи ва молиялаштириш

Гостунинг технологик жараёни асосан унинг Колорадо тоғ-кон мактабидаги докторлик диссертацияси давомида ишлаб чиқилган. Бироқ жараённи мукаммал ва иқтисодий жиҳатдан фойдали қилиш учун яна бир муҳим қисм етишмаётган эди. Кунларнинг бирида ҳаммуассис Энтони Сталей билан суҳбат чоғида айнан шу етишмаётган ҳалқа топилди — алумина заводларидан чиқадиган бошқа бир чиқинди оқими жараённи ўта тежамкор қилиш имконини берди.

Ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, мазкур истиқболли стартап Нев Климате Вентурес бошчилигида Азолла Вентурес, Астор Свисс ва Рио Тинто акселератори бўлган Фоундерс Факторй иштирокида 4,3 миллион долларлик пре-сеед инвестиция раундини муваффақиятли якунлади.

Олти босқичли қайта ишлаш ва молиявий фойда

Фаст Металс мутахассислари қизил лойга махсус кимёвий моддалар ҳамда яна бир чиқинди оқимини қўшиб, олти босқичли тозалаш ва ажратиш жараёнини амалга оширадилар. Ҳар бир босқичда турли минераллар чўкма ҳосил қилади ва уларни алоҳида сотиш мумкин бўлади.

Стартап раҳбарининг тушунтиришича, чиқиндидан олинадиган темир сотувдан тушадиган операцион харажатларни тўлиқ қоплайди, қолган минераллар эса соф фойда келтиради. Жумладан, титан диоксидининг бир килограмми тахминан 2,50–3 доллардан сотилса, скандий оксидининг бир килограмми нархи 750 долларга етади. Бу эса экологик муаммони ҳал қилиш билан бирга, юқори иқтисодий самарадорлик ҳам тақдим этишини кўрсатади.

Фаст МеталсҚизил лойМуҳим минералларТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиStarship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиБугун, 18:59ҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 18:29DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиDoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиБугун, 18:25Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиSpotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиБугун, 18:25Samsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиSamsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 17:52Huawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиHuawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиБугун, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб