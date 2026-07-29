Фаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратди
Алюминий ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўладиган ва очиқ ҳавода сақланиб келинаётган миллиардлаб тонна қизил лой чиқиндилари эндиликда қимматбаҳо минераллар манбаига айланиши мумкин. TechCrunch нашри хабар беришича, Фаст Металс стартапи ушбу ўта зарарли ва қовушқоқ чиқиндини қайта ишлаш орқали ундан муҳим металларни арзон усулда ажратиб олиш технологиясини ишлаб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дунё бўйлаб очиқ ҳавордаги ҳовузлар ва уюмларда 3 миллиард тоннадан ортиқ қизил лой сақланмоқда. Ушбу чиқинди ўзининг қизғиш рангини темир оксиди ҳисобига олади ва у мазкур аралашмадаги энг кўп тарқалган бирикма ҳисобланади. Бироқ қизил лой таркибида титан, алюминий ва ноёб ер элементлари каби муҳим минераллар ҳам мавжуд.
Шу пайтгача ушбу бойликлар эътибордан четда қолиб келган эди, чунки фойдали минералларни темир оксидидан ажратиб олиш жуда қимматга тушарди. Фаст Металс бош директори ва асосчиларидан бири Сумедҳ Гостунинг таъкидлашича, уларнинг жамоаси айнан шу тўсиқни бартараф этишга муваффақ гли бўлди.
Технологиянинг асосий принципи ва молиялаштиришГостунинг технологик жараёни асосан унинг Колорадо тоғ-кон мактабидаги докторлик диссертацияси давомида ишлаб чиқилган. Бироқ жараённи мукаммал ва иқтисодий жиҳатдан фойдали қилиш учун яна бир муҳим қисм етишмаётган эди. Кунларнинг бирида ҳаммуассис Энтони Сталей билан суҳбат чоғида айнан шу етишмаётган ҳалқа топилди — алумина заводларидан чиқадиган бошқа бир чиқинди оқими жараённи ўта тежамкор қилиш имконини берди.
Ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, мазкур истиқболли стартап Нев Климате Вентурес бошчилигида Азолла Вентурес, Астор Свисс ва Рио Тинто акселератори бўлган Фоундерс Факторй иштирокида 4,3 миллион долларлик пре-сеед инвестиция раундини муваффақиятли якунлади.
Олти босқичли қайта ишлаш ва молиявий фойдаФаст Металс мутахассислари қизил лойга махсус кимёвий моддалар ҳамда яна бир чиқинди оқимини қўшиб, олти босқичли тозалаш ва ажратиш жараёнини амалга оширадилар. Ҳар бир босқичда турли минераллар чўкма ҳосил қилади ва уларни алоҳида сотиш мумкин бўлади.
Стартап раҳбарининг тушунтиришича, чиқиндидан олинадиган темир сотувдан тушадиган операцион харажатларни тўлиқ қоплайди, қолган минераллар эса соф фойда келтиради. Жумладан, титан диоксидининг бир килограмми тахминан 2,50–3 доллардан сотилса, скандий оксидининг бир килограмми нархи 750 долларга етади. Бу эса экологик муаммони ҳал қилиш билан бирга, юқори иқтисодий самарадорлик ҳам тақдим этишини кўрсатади.
…