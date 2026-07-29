Huawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилди

·45·Техно
Huawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилди

Huawei компанияси ҳали расман эълон қилмаган янги Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернет тармоғига сизиб чиқди. Ушбу қурилма бренд мухлислари учун узоқ кутилган янгилик бўлиши кутилмоқда, сабаби ixbt.com маълумотига кўра, хитойлик ишлаб чиқарувчи сўнгги уч йил давомида ушбу туркумдаги мобил қурилмаларни тақдим этмаган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тармоқда пайдо бўлган суратларга таянилса, янги гаджет тубдан янгиланган дизайнга эга бўлади. Хусусан, смартфоннинг орқа панелида кенг, горизонтал камераси блоки жойлашган бўлиб, у ўзининг шакли билан Honor Повер 2 ҳамда iPhone 17 Pro моделларини эслатиб юборади. Корпусда эса Huawei Nova туркумининг анъанавий ва таниш логотипи сақланиб қолган.

Ташқи кўриниш ва ранглар палитраси

Қурилманинг асосий эътиборни тортадиган жиҳатларидан бири бу унинг камера модули ҳисобланади. У учта думалоқ элементни ўз ичига олган бўлиб, сезиларли даражада корпусдан бўртиб чиққан ва орқа панелнинг юқори қисмини деярли тўлиқ эгаллаган. Бу эса қурилмага замонавий ва ўзига хос қиёфа бағишлайди.

Маълум бўлишича, Huawei Nova 16 SE харидорларга бир нечта ранг вариантларида таклиф этилади. Булар қаторига классик қора ва оқ ранглар билан бир қаторда, жозибали градиент туслар ҳам киритилган. Жумладан, ранглардан бири қуёш ботишини эслатувчи тусларга эга бўлиб, бу Пура 90 Pro Max флагманининг дизайнини ёдга солади. Шунингдек, ёрқинроқ кўринишни хуш кўрувчилар учун мовий ва пушти рангларни ўзаро мужассам этган версия ҳам тайёрланмоқда.

Ҳозирча Huawei компанияси янги Nova 16 SE смартфонининг тақдимот санаси ва техник хусусиятлари ҳақида расмий маълумот бергани йўқ. Шунга қарамай, тармоқдаги сиздирилган суратлар ва маълумотлар гаджетнинг бозормуҳитига чиқиши яқинлашиб қолганидан дарак беради ва фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

HuaweiNova 16 SEСмартфонТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиStarship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиБугун, 18:59ҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 18:29DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиDoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиБугун, 18:25Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиSpotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиБугун, 18:25Samsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиSamsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 17:52Фаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиФаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб