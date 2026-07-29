Huawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилди
Huawei компанияси ҳали расман эълон қилмаган янги Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернет тармоғига сизиб чиқди. Ушбу қурилма бренд мухлислари учун узоқ кутилган янгилик бўлиши кутилмоқда, сабаби ixbt.com маълумотига кўра, хитойлик ишлаб чиқарувчи сўнгги уч йил давомида ушбу туркумдаги мобил қурилмаларни тақдим этмаган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тармоқда пайдо бўлган суратларга таянилса, янги гаджет тубдан янгиланган дизайнга эга бўлади. Хусусан, смартфоннинг орқа панелида кенг, горизонтал камераси блоки жойлашган бўлиб, у ўзининг шакли билан Honor Повер 2 ҳамда iPhone 17 Pro моделларини эслатиб юборади. Корпусда эса Huawei Nova туркумининг анъанавий ва таниш логотипи сақланиб қолган.
Ташқи кўриниш ва ранглар палитрасиҚурилманинг асосий эътиборни тортадиган жиҳатларидан бири бу унинг камера модули ҳисобланади. У учта думалоқ элементни ўз ичига олган бўлиб, сезиларли даражада корпусдан бўртиб чиққан ва орқа панелнинг юқори қисмини деярли тўлиқ эгаллаган. Бу эса қурилмага замонавий ва ўзига хос қиёфа бағишлайди.
Маълум бўлишича, Huawei Nova 16 SE харидорларга бир нечта ранг вариантларида таклиф этилади. Булар қаторига классик қора ва оқ ранглар билан бир қаторда, жозибали градиент туслар ҳам киритилган. Жумладан, ранглардан бири қуёш ботишини эслатувчи тусларга эга бўлиб, бу Пура 90 Pro Max флагманининг дизайнини ёдга солади. Шунингдек, ёрқинроқ кўринишни хуш кўрувчилар учун мовий ва пушти рангларни ўзаро мужассам этган версия ҳам тайёрланмоқда.
Ҳозирча Huawei компанияси янги Nova 16 SE смартфонининг тақдимот санаси ва техник хусусиятлари ҳақида расмий маълумот бергани йўқ. Шунга қарамай, тармоқдаги сиздирилган суратлар ва маълумотлар гаджетнинг бозормуҳитига чиқиши яқинлашиб қолганидан дарак беради ва фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…