Boeing компанияси Старлинер космик кема парвозини 2026 йил охирига қолдирди
Boeing ва NASA мутахассислари КСТ-100 Старлинер космик кема парвозлари жадвалини қайта кўриб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, кема Халқаро космик станцияга (ХКС) режалаштирилган навбатдаги юк рейси 2026 йилнинг тўртинчи чорагидан эрта бўлмаган муддатга қолдирилди. Бу қарор аэрокосмик гигант учун ҳам, бутиборга молик космик дастурлар учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) тақдим этилган ҳисоботда Boeing мазкур миссияни амалга ошириш муддати ўзгарганини расман тасдиқлаган. Дастлаб компания 2026 йилда аввалига учувчисиз синов парвозини, шундан сўнггина одамлар бўлган миссияни бажаришни режалаштирган эди. Бироқ NASA билан ўтказилган сўнгги муҳокамалар натижасида режадаги ўзгаришлар юзага келди.
Парвозлар жадвалидаги жиддий ўзгаришларҲозирги вақтда келгуси миссияларнинг аниқ саналари, мақсадлари ва парвоз жадвали ҳалигача музокара қилинмоқда. Старлинер космик кемаси 2024 йилда амалга оширилган Крев Фlight Тест синов парвозидан буён космосга учгани йўқ. Ўша синов пайтида кеманинг двигател тизимларида жиддий носозликлар ва гелий сизиб чиқиши ҳолатлари қайд этилган эди.
Мазкур муаммолар ортидан NASA хавфсизликни устувор деб билиб, аппаратни Ерга экипибсиз қайтаришга қарор қилган. Старлинер орқали станцияга борган икки нафар астронавт эса ХКСда режадагидан кўра узоқроқ қолиб, якунда SpaceX компаниясига тегишли Crew Dragon кемасида Ерга қайтиб келган эди. Бу ҳолат Boeing муҳандисларидан техник камчиликларни чуқур таҳлил қилишни талаб қилди.
Молиявий йўқотишлар ва келажак истиқболлариBoeing вакиллари аниқланган муаммоларни бартараф этиш борасидаги ишлар муваффақиятли кетаётганини таъкидламоқда. Компания раҳбари Келли Ортбергнинг сўзларига кўра, Старлинер камчиликларини бартараф этиш жараёни етарлича ижобий кечмоқда. Шунга қарамай, 2026 йил июн ойида NASA Парвозлар хавфсизлиги бўйича маслаҳат гуруҳи тузатиш ишлари яна бир йилгача чўзилиши мумкинлигини огоҳлантирган эди.
Маълум бўлишича, Старлинер лойиҳаси Boeing космик ва мудофаа бўлинмасидаги қатъий белгиланган нархлардаги сўнгги йирик шартномалардан бири ҳисобланади. Компания ушбу дастур бўйича аллақачон 2 миллиард долларга яқин маблағни зарарга ёзган. Шунга қарамай, раҳбарият кема яна парвозларни бошламагунча янги йирик молиявий йўқотишларни кутмаяпти, бироқ барча кейинги муддатлар фақат NASA билан келишувларга боғлиқлигича қолмоқда.
…