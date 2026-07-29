Boeing компанияси Старлинер космик кема парвозини 2026 йил охирига қолдирди

·34·Техно
Boeing компанияси Старлинер космик кема парвозини 2026 йил охирига қолдирди

Boeing ва NASA мутахассислари КСТ-100 Старлинер космик кема парвозлари жадвалини қайта кўриб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, кема Халқаро космик станцияга (ХКС) режалаштирилган навбатдаги юк рейси 2026 йилнинг тўртинчи чорагидан эрта бўлмаган муддатга қолдирилди. Бу қарор аэрокосмик гигант учун ҳам, бутиборга молик космик дастурлар учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) тақдим этилган ҳисоботда Boeing мазкур миссияни амалга ошириш муддати ўзгарганини расман тасдиқлаган. Дастлаб компания 2026 йилда аввалига учувчисиз синов парвозини, шундан сўнггина одамлар бўлган миссияни бажаришни режалаштирган эди. Бироқ NASA билан ўтказилган сўнгги муҳокамалар натижасида режадаги ўзгаришлар юзага келди.

Парвозлар жадвалидаги жиддий ўзгаришлар

Ҳозирги вақтда келгуси миссияларнинг аниқ саналари, мақсадлари ва парвоз жадвали ҳалигача музокара қилинмоқда. Старлинер космик кемаси 2024 йилда амалга оширилган Крев Фlight Тест синов парвозидан буён космосга учгани йўқ. Ўша синов пайтида кеманинг двигател тизимларида жиддий носозликлар ва гелий сизиб чиқиши ҳолатлари қайд этилган эди.

Мазкур муаммолар ортидан NASA хавфсизликни устувор деб билиб, аппаратни Ерга экипибсиз қайтаришга қарор қилган. Старлинер орқали станцияга борган икки нафар астронавт эса ХКСда режадагидан кўра узоқроқ қолиб, якунда SpaceX компаниясига тегишли Crew Dragon кемасида Ерга қайтиб келган эди. Бу ҳолат Boeing муҳандисларидан техник камчиликларни чуқур таҳлил қилишни талаб қилди.

Молиявий йўқотишлар ва келажак истиқболлари

Boeing вакиллари аниқланган муаммоларни бартараф этиш борасидаги ишлар муваффақиятли кетаётганини таъкидламоқда. Компания раҳбари Келли Ортбергнинг сўзларига кўра, Старлинер камчиликларини бартараф этиш жараёни етарлича ижобий кечмоқда. Шунга қарамай, 2026 йил июн ойида NASA Парвозлар хавфсизлиги бўйича маслаҳат гуруҳи тузатиш ишлари яна бир йилгача чўзилиши мумкинлигини огоҳлантирган эди.

Маълум бўлишича, Старлинер лойиҳаси Boeing космик ва мудофаа бўлинмасидаги қатъий белгиланган нархлардаги сўнгги йирик шартномалардан бири ҳисобланади. Компания ушбу дастур бўйича аллақачон 2 миллиард долларга яқин маблағни зарарга ёзган. Шунга қарамай, раҳбарият кема яна парвозларни бошламагунча янги йирик молиявий йўқотишларни кутмаяпти, бироқ барча кейинги муддатлар фақат NASA билан келишувларга боғлиқлигича қолмоқда.

BoeingСтарлинерNASAКосмосХКС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб