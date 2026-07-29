30 нафар афғон тадбиркори Тошкентда: мақсад нима? (фото)
Афғонистоннинг автомобиль ва эҳтиёт қисмлари савдоси соҳасида ишлайдиган 30 нафардан ортиқ тадбиркори Тошкентга келди. Делегация пойтахтдаги йирик савдо майдонлари ва корхоналар фаолияти билан танишиб, ўзбекистонлик ҳамкорлар билан янги бизнес алоқаларини йўлга қўйиш имкониятларини ўрганмоқда.
Ташриф оддий танишув сафари билан чекланмаслиги кутилмоқда. Дастурдан икки мамлакат тадбиркорлари ўртасида учрашувлар ўтказиш, савдо лойиҳаларини муҳокама қилиш ва амалий келишувларга эришиш масалалари ҳам ўрин олган.
Делегация қайси объектларга борди?
Тақдим этилган маълумотга кўра, афғонистонлик тадбиркорлар Тошкентдаги учта муҳим манзилга ташриф буюрди:
Ташриф манзили
Ўрганилган йўналиш
Сергели автомобиль бозори
Ишлатилган автомобиллар ва эҳтиёт қисмлари савдоси
Tashkent INDEX
Савдо инфратузилмаси ва тадбиркорлар учун шарт-шароитлар
«Banner Print» МЧЖ
Корхона фаолияти ва ишлаб чиқариш жараёнлари
Меҳмонларга автомобиль ва эҳтиёт қисмларини сотиш, харидорларга хизмат кўрсатиш, савдо нуқталарини ташкил этиш ҳамда бозор инфратузилмасини бошқариш бўйича маълумотлар берилган.
Делегация аъзолари маҳсулотларни жойлаштириш, улгуржи ва чакана савдони ташкил қилиш, тадбиркорларга кўрсатиладиган хизматлар ҳамда транспорт воситалари олди-сотдиси учун яратилган шароитларга алоҳида қизиқиш билдирган.
Сергели бозоридаги ўзгаришлар ҳам кўрсатилди
Сергели автомобиль бозори пойтахтдаги ишлатилган транспорт воситалари ва эҳтиёт қисмлари савдосининг асосий марказларидан бири ҳисобланади.
Яқинда қарийб 24 гектар майдонни эгаллаган бозорда модернизация ишлари амалга оширилди. Кирувчи ва чиқувчи автомобиллар, автотураргоҳлар ҳамда транспорт ҳаракатини кузатиш учун рақамли назорат тизими жорий этилгани хабар қилинган. Шунингдек, норасмий ишлаган 116 нафар фуқаро расмий бандликка ўтказилган, улардан 35 нафари тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтган.
Бу тажриба афғонистонлик тадбиркорлар учун савдони тартибга солиш, хизмат сифатини ошириш ва норасмий бозорни қисқартириш нуқтаи назаридан қизиқ бўлиши мумкин.
Нега айнан автомобиль соҳаси?
Афғонистонда автомобиль ва эҳтиёт қисмларига талаб юқори бўлиб, ушбу бозорда импорт, улгуржи савдо, таъмирлаш ва хизмат кўрсатиш йўналишлари ўзаро боғланган.
Тошкентдаги ташриф натижасида қуйидаги ҳамкорлик йўналишлари муҳокама қилиниши мумкин:
автомобиль ва эҳтиёт қисмларини ўзаро етказиб бериш;
улгуржи савдо каналларини ташкил этиш;
сервис ва техник хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантириш;
савдо майдонларини бошқариш тажрибасини алмашиш;
логистика ва омбор инфратузилмаси бўйича шериклик;
қўшма корхоналар ва дилерлик марказларини ташкил этиш.
Ҳозирча муайян шартнома ёки лойиҳалар ҳақида расмий тафсилот берилмаган. Аммо ташриф давомида режалаштирилган тўғридан-тўғри учрашувлар дастлабки қизиқишни амалий келишувга айлантириши мумкин.
Ўзбекистон ва Афғонистон савдоси тез ўсмоқда
Мазкур бизнес ташрифи икки мамлакат ўртасида иқтисодий алоқалар фаоллашиб бораётган бир вақтга тўғри келди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасидаги ташқи савдо айланмаси қарийб 1,7 миллиард долларни ташкил этган. Шу даврда Афғонистонга йўналтирилган Ўзбекистон экспорти 1,5 миллиард долларга етган.
2025 йилда икки томон савдо айланмасини келгусида 3 миллиард долларга етказиш бўйича чораларни белгилаган. Ўша музокаралар доирасида ҳар икки мамлакатдан 60 нафарга яқин тадбиркор иштирокида B2B учрашувлар ҳам ташкил этилган эди.
2026 йил март ойида Тошкентда ўтказилган «Made in Afghanistan Expo» кўргазмасида эса Афғонистондан 120 дан ортиқ тадбиркор ва компания вакиллари қатнашган. Кўргазмадан кейин экспорт-импорт музокаралари ва инвестициявий ҳамкорликка бағишланган бизнес учрашувлари ўтказилиши белгиланган эди.
Бу рақамлар тадбиркорлар даражасидаги алоқалар бир марталик ташриф эмас, балки кенгайиб бораётган иқтисодий жараённинг бир қисми эканини кўрсатади.
Ташрифдан қандай натижа кутилмоқда?
Делегация дастури давомида ўзбекистонлик автомобиль сотувчилари, эҳтиёт қисмлари етказиб берувчилари ва бошқа тадбиркорлар билан қатор учрашувлар ўтказилиши режалаштирилган.
Музокараларда:
маҳсулот турлари ва етказиб бериш ҳажмлари;
нарх ва ҳисоб-китоб механизмлари;
транспорт ҳамда божхона жараёнлари;
Афғонистон бозорида ўзбек маҳсулотларини сотиш;
қўшма инвестиция лойиҳалари;
узоқ муддатли ҳамкорлик шартлари муҳокама қилиниши мумкин.
Бизнес ташрифининг ҳақиқий самараси учрашувлардан кейин имзоланадиган шартномалар, янги савдо каналлари ва амалга ошириладиган лойиҳалар орқали маълум бўлади.
Асосий хулоса
Афғонистондан келган 30 нафардан ортиқ автомобиль соҳаси тадбиркорининг Тошкентга ташрифи икки давлат ўртасидаги савдо алоқалари янги йўналишларга кенгаяётганини кўрсатади.
Меҳмонлар Сергели автомобиль бозори, Tashkent INDEX ва маҳаллий корхона фаолияти билан танишди. Энди асосий масала — ушбу танишувлар реал шартномалар, янги етказиб бериш занжирлари ва қўшма бизнес лойиҳаларига айланадими?
Агар режалаштирилган музокаралар амалий натижа берса, автомобиль ва эҳтиёт қисмлари савдоси Ўзбекистон–Афғонистон иқтисодий ҳамкорлигининг янги ўсиш нуқталаридан бирига айланиши мумкин.
…