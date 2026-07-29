Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлди

·25·Техно
Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлди

Май ойида омма эътиборига ҳавола этилган Ferrari брендининг тарихдаги илк электромобили — Лусе модели интернет фойдаланувчилари ва автоэкспертлар томонидан кескин танқидларга учраган эди. Бироқ Финансиал Times нашрининг хабар беришича, барча шубҳа ва салбий баҳоларга қарамай, мазкур беш ўриндиқли машинага бўлган талаб кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди ва компания жорий йилги савдо режасини атиги икки ой ичида бажарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, тақдимот кунидан сўнг интернетда Лусе моделининг ташқи кўриниши Nissan Леаф автомобилига қиёсланиб, унинг дизайни кескин танқид қилинган эди. Ҳатто Ferrari компаниясининг собиқ раҳбари Лука Кордеро ди Монтеземоло ҳам бу танқидчилар сафидан жой олди. Салбий муносабатлар фонида Ferrari акциялари тақдимотдан кейинги куниёқ 8 фоизга арзонлашган бўлиб, интернетдаги кўплаб кузатувчилар бу электромобил муваффақиятсизликка учрашини тахмин қилишган эди.

Машҳур дизайнерлар иши ва харидорларнинг ишончи

Бироқ интернетдаги норозиликлар реал харидорларнинг қизиқишига таъсир қилмади. Машҳур дизайнер Жони Айв ва унинг ЛовеФром компанияси ҳамкорлигида яратилган ушбу ўзига хос беш ўриндиқли спорткар ўз харидорларини тезда топди. Автомобилсозлик мутахассисларининг фикрича, экран орқали кўрилган дизайн реал ҳаётдагидан фарқ қилиши мумкин ва машинани яқиндан кўрган бадавлат мижозлар буюртма беришга қарор қилишган.

Маълумотларга кўра, Ferrari нархи 555 000 евро (тахминан 630 000 АҚШ доллари) бўлган ушбу электромобилдан 500 донага яқин сотишни режалаштирган эди. Ушбу кўрсаткичга атиги икки ой ичида эришилгани бренд мухлислари нарх-наводан қатъий назар янги маҳсулотни харид қилишга тайёр эканини кўрсатди. Ўтган йили олти хонали суммага баҳолаланувчи 13 мингдан ортиқ машина сотган компания учун 500 та электромобилни ўз мижозларига тарқатиш қийин кечмади.

Хитой бозори ва дастлабки баҳолар

Аввалги ҳисоботларга таянган ҳолда, сотилган автомобилларнинг камида 20 фоизи Хитой бозорига йўналтирилиши кутилмоқда. Хитойлик харидорлар замонавий, тезкор ва тўрт эшикли электромобилларни афзал кўришгани сабабли Лусе модели айнан ушбу бозор талабларига тўла мос келиши таъкидланган. Машинанинг техник имкониятлари ва ҳаракатланиш хусусиятлари бўйича илк шарҳлар ҳам унинг ҳақиқий Ferrari руҳида бошқарилишини тасдиқламоқда.

Капутидаги машҳур тулпор эмблемаси ва юқори даражадаги муҳандислик ечимлари танқидчиларнинг барча тахминларини йўққа чиқарди. Интернетдаги шубҳаларга қарамай, Ferrari ўзининг илк электр транспорт воситаси билан ҳам бозорда муваффақият қозониш мумкинлигини амалда исботлади.

FerrariЛусеЭлектромобилАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБугун, 23:28АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиБугун, 23:26Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб