Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлди
Май ойида омма эътиборига ҳавола этилган Ferrari брендининг тарихдаги илк электромобили — Лусе модели интернет фойдаланувчилари ва автоэкспертлар томонидан кескин танқидларга учраган эди. Бироқ Финансиал Times нашрининг хабар беришича, барча шубҳа ва салбий баҳоларга қарамай, мазкур беш ўриндиқли машинага бўлган талаб кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди ва компания жорий йилги савдо режасини атиги икки ой ичида бажарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, тақдимот кунидан сўнг интернетда Лусе моделининг ташқи кўриниши Nissan Леаф автомобилига қиёсланиб, унинг дизайни кескин танқид қилинган эди. Ҳатто Ferrari компаниясининг собиқ раҳбари Лука Кордеро ди Монтеземоло ҳам бу танқидчилар сафидан жой олди. Салбий муносабатлар фонида Ferrari акциялари тақдимотдан кейинги куниёқ 8 фоизга арзонлашган бўлиб, интернетдаги кўплаб кузатувчилар бу электромобил муваффақиятсизликка учрашини тахмин қилишган эди.
Машҳур дизайнерлар иши ва харидорларнинг ишончиБироқ интернетдаги норозиликлар реал харидорларнинг қизиқишига таъсир қилмади. Машҳур дизайнер Жони Айв ва унинг ЛовеФром компанияси ҳамкорлигида яратилган ушбу ўзига хос беш ўриндиқли спорткар ўз харидорларини тезда топди. Автомобилсозлик мутахассисларининг фикрича, экран орқали кўрилган дизайн реал ҳаётдагидан фарқ қилиши мумкин ва машинани яқиндан кўрган бадавлат мижозлар буюртма беришга қарор қилишган.
Маълумотларга кўра, Ferrari нархи 555 000 евро (тахминан 630 000 АҚШ доллари) бўлган ушбу электромобилдан 500 донага яқин сотишни режалаштирган эди. Ушбу кўрсаткичга атиги икки ой ичида эришилгани бренд мухлислари нарх-наводан қатъий назар янги маҳсулотни харид қилишга тайёр эканини кўрсатди. Ўтган йили олти хонали суммага баҳолаланувчи 13 мингдан ортиқ машина сотган компания учун 500 та электромобилни ўз мижозларига тарқатиш қийин кечмади.
Хитой бозори ва дастлабки баҳоларАввалги ҳисоботларга таянган ҳолда, сотилган автомобилларнинг камида 20 фоизи Хитой бозорига йўналтирилиши кутилмоқда. Хитойлик харидорлар замонавий, тезкор ва тўрт эшикли электромобилларни афзал кўришгани сабабли Лусе модели айнан ушбу бозор талабларига тўла мос келиши таъкидланган. Машинанинг техник имкониятлари ва ҳаракатланиш хусусиятлари бўйича илк шарҳлар ҳам унинг ҳақиқий Ferrari руҳида бошқарилишини тасдиқламоқда.
Капутидаги машҳур тулпор эмблемаси ва юқори даражадаги муҳандислик ечимлари танқидчиларнинг барча тахминларини йўққа чиқарди. Интернетдаги шубҳаларга қарамай, Ferrari ўзининг илк электр транспорт воситаси билан ҳам бозорда муваффақият қозониш мумкинлигини амалда исботлади.
…