Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этди

·26·Техно
Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этди

ixbt.com маълумотига кўра, астрономлар космик телескопи ёрдамида ўта истиқболли деб топилган иккита объект атрофида юлдузлар энергиясини ютувчи фаразий мегатузилмалар — Дайсон сфералари мавжуд эмаслигини исботладилар. "Гефест" (Прожект Ҳепҳаистос) лойиҳасининг тўртинчи босқичида тадқиқотчилар ўзга сайёраликлар технологияларининг чиқинди иссиқлигига ўхшаш ортиқча инфрақизил нурланиш аслида осмон жисмларининг фон галактикаларидан келиб чиқишини аниқладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ Виде-фиелд Инфраред Сурвей Эхплорер (ВИСE) телескопи паст бурчакли аниқлиги туфайли иккита совуқ қизил митти юлдузда ўрта инфрақизил диапазонларда аномал иссиқлик ортиқчилигини қайд этган эди. "Гефест" гуруҳи термодинамика қонунларига кўра ёруғликни ютувчи ҳар қандай мегатузилма уни инфрақизил нурланиш сифатида қайтадан тарқатиши кераклигидан келиб чиқиб, беш миллион объект орасидан ушбу юлдузларни танлаб олган эди.

Оптик иллюзия сабаблари

ВИСE телескопи тасвирларининг хиралашиши натижасида юлдуз ва галактика битта манбага қўшилиб кетган ва бу технологик маркерлар мавжудлиги ҳақидаги оптик иллюзияни юзага келтирган эди. Бироқ James Webb (JWST) бортидаги ўрта инфрақизил диапазон мосламаси (МИРИ) юқори аниқликда инфрақизил оқим юлдузларнинг ўзидан эмас, балки улардан тахминан 1 бурчак сония масофада жойлашган объектлардан тарқалаётганини кўрсатди.

Д номзод бўйича фондаги объект Ҳот Дуст-Обскуред Galaxy (Ҳот ДОГ) турига мансуб ноёб галактика бўлиб чиқди. Унинг спектри Оламнинг кенгайиши туфайли қизил силжиш тахминан 0,922 га тенг эканини кўрсатди. Ўта массиве қора туйнук томонидан қиздирилган ушбу галактиканинг фаол маркази улкан чанг булутларини 92 келвингача қиздириб, ўзига хос сигнални берган.

Э номзод ва мураккаб фон тузилмалари

Э номзод бўйича вазият янада мураккаброқ бўлиб чиқди: унинг фондаги объекти қизил силжиши тахминан 0,410 бўлган, чанг билан қопланган ва жадал юлдуз ҳосил қилувчи галактикадир. Бу ерда чанг 67 келвингача қизиган бўлиб, галактиканинг ёрқин тугунларидан бири юлдузнинг ҳолатига деярли мукаммал даражада мос келган ва унинг 10 ҳамда 15 микрометр узунликдаги тўлқинлардаги нурини тўлиқ ютиб юборган.

Signalларнинг аралашиб кетишидан юлдузнинг ўз оқимини ажратиб олиш учун астрофизиклар JWST нинг дифракцион нурларини — телескоп суратларида юлдузларга машҳур тиканли кўриниш берувчи узун нурларни таҳлил қилишга мажбур бўлдилар. Гарчи ўзга сайёраликлар цивилизацияси излари тасдиқланмаган бўлса-да, бу тадқиқот астрономияга космик халаларни кесиб ташлаш учун қатъий усулни тақдим этди.

Келгусида Дайсон сфераларини қидириш ишларида оптик ва инфрақизил маълумотлар орасидаги марказлар силжишини дастлабки босқичда таҳлил қилиш ҳамда фон галактикаларини истисно қилиш учун радиоинтерферометриядан фойдаланиш таклиф этилмоқда. Аниқланган тизимлар галактикадан ташқари астрономия учун ҳам катта қимматга эга бўлиб, ёрқин инфрақизил галактикаларга яқин жойлашган М-миттилар келгусида ерусти расадхоналарининг Эхтремелй Ларге Телескопе (ЭЛТ) каби телескоплари учун табиий таянч юлдуз вазифасини бажариши мумкин.

Джеймс УеббДайсон сферасиАстрономияИлмий кашфиётКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБугун, 23:28АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиБугун, 23:26Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб