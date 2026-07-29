Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этди
ixbt.com маълумотига кўра, астрономлар космик телескопи ёрдамида ўта истиқболли деб топилган иккита объект атрофида юлдузлар энергиясини ютувчи фаразий мегатузилмалар — Дайсон сфералари мавжуд эмаслигини исботладилар. "Гефест" (Прожект Ҳепҳаистос) лойиҳасининг тўртинчи босқичида тадқиқотчилар ўзга сайёраликлар технологияларининг чиқинди иссиқлигига ўхшаш ортиқча инфрақизил нурланиш аслида осмон жисмларининг фон галактикаларидан келиб чиқишини аниқладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ Виде-фиелд Инфраред Сурвей Эхплорер (ВИСE) телескопи паст бурчакли аниқлиги туфайли иккита совуқ қизил митти юлдузда ўрта инфрақизил диапазонларда аномал иссиқлик ортиқчилигини қайд этган эди. "Гефест" гуруҳи термодинамика қонунларига кўра ёруғликни ютувчи ҳар қандай мегатузилма уни инфрақизил нурланиш сифатида қайтадан тарқатиши кераклигидан келиб чиқиб, беш миллион объект орасидан ушбу юлдузларни танлаб олган эди.
Оптик иллюзия сабаблариВИСE телескопи тасвирларининг хиралашиши натижасида юлдуз ва галактика битта манбага қўшилиб кетган ва бу технологик маркерлар мавжудлиги ҳақидаги оптик иллюзияни юзага келтирган эди. Бироқ James Webb (JWST) бортидаги ўрта инфрақизил диапазон мосламаси (МИРИ) юқори аниқликда инфрақизил оқим юлдузларнинг ўзидан эмас, балки улардан тахминан 1 бурчак сония масофада жойлашган объектлардан тарқалаётганини кўрсатди.
Д номзод бўйича фондаги объект Ҳот Дуст-Обскуред Galaxy (Ҳот ДОГ) турига мансуб ноёб галактика бўлиб чиқди. Унинг спектри Оламнинг кенгайиши туфайли қизил силжиш тахминан 0,922 га тенг эканини кўрсатди. Ўта массиве қора туйнук томонидан қиздирилган ушбу галактиканинг фаол маркази улкан чанг булутларини 92 келвингача қиздириб, ўзига хос сигнални берган.
Э номзод ва мураккаб фон тузилмалариЭ номзод бўйича вазият янада мураккаброқ бўлиб чиқди: унинг фондаги объекти қизил силжиши тахминан 0,410 бўлган, чанг билан қопланган ва жадал юлдуз ҳосил қилувчи галактикадир. Бу ерда чанг 67 келвингача қизиган бўлиб, галактиканинг ёрқин тугунларидан бири юлдузнинг ҳолатига деярли мукаммал даражада мос келган ва унинг 10 ҳамда 15 микрометр узунликдаги тўлқинлардаги нурини тўлиқ ютиб юборган.
Signalларнинг аралашиб кетишидан юлдузнинг ўз оқимини ажратиб олиш учун астрофизиклар JWST нинг дифракцион нурларини — телескоп суратларида юлдузларга машҳур тиканли кўриниш берувчи узун нурларни таҳлил қилишга мажбур бўлдилар. Гарчи ўзга сайёраликлар цивилизацияси излари тасдиқланмаган бўлса-да, бу тадқиқот астрономияга космик халаларни кесиб ташлаш учун қатъий усулни тақдим этди.
Келгусида Дайсон сфераларини қидириш ишларида оптик ва инфрақизил маълумотлар орасидаги марказлар силжишини дастлабки босқичда таҳлил қилиш ҳамда фон галактикаларини истисно қилиш учун радиоинтерферометриядан фойдаланиш таклиф этилмоқда. Аниқланган тизимлар галактикадан ташқари астрономия учун ҳам катта қимматга эга бўлиб, ёрқин инфрақизил галактикаларга яқин жойлашган М-миттилар келгусида ерусти расадхоналарининг Эхтремелй Ларге Телескопе (ЭЛТ) каби телескоплари учун табиий таянч юлдуз вазифасини бажариши мумкин.
…