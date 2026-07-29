Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиланди

·34·Спорт
Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиланди

Франция футбол федерацияси (FFF) миллий жамоа бошқарувига афсонавий Зинедин Зидан тайинланганини нишонлаш мақсадида жамоанинг янгиланган логотипини кенг жамоатчиликка тақдим этди. Бу қадам мамлакат футболида янги саҳифа очилганининг рамзий маъноси ҳисобланади.

Zamin.uz ушбу тарихий тайинлов, янги эмблемадаги ўзгаришлар ва француз футболидаги сўнгги ислоҳотлар тафсилотларини тақдим этади.

1. Галл хўрози сақланди, аммо «France» ёзуви пайдо бўлди

Янги эмблеманинг марказий элементи — Франциянинг анъанавий рамзи ҳисобланган галл хўрози ўз ўрнида сақлаб қолинган. Бироқ, дизайнга сезиларли ўзгаришлар киритилган:

  • Янги ёзув: Логотипнинг пастки қисмига мамлакат номини англатувчи «France» ёзуви қўшилган. Бу миллий ҳудудий мансубликни янада яққолроқ ифодалашга хизмат қилади.

  • FFF қисқартмаси: Федерация номининг қисқартмаси (FFF — Fédération Française de Football) аввалги логотипга нисбатан анча кичрайтирилган ва камтарроқ позицияга ўтказилган.

Эслатиб ўтамиз, Франция миллий жамоасининг охирги логотипи 2018 йилги Жаҳон чемпионатидаги тарихий ғалабадан кейин янгиланганди. Ўшанда эмблема устига иккинчи жаҳон чемпионлигини ифодаловчи иккинчи олтин юлдуз қўшилган эди. Янги эмблемада ҳам ушбу икки юлдуз ўз жойида қолган.

Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиланди

2. Зинедин Зидан: 4 йиллик шартнома ва Дешамнинг вориси

Франция футбол федерацияси Зинедин Зидан билан 4 йиллик шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Ушбу келишувга кўра, Зидан жамоани 2030 йилги Жаҳон чемпионатига қадар бошқариши кутилмоқда.

Зидан бу лавозимда 2012 йилдан буён — роппа-роса 14 йил давомида миллий жамоани муваффақиятли бошқариб келган Диде Дешамнинг ўрнини эгаллади. Дешам қўл остида французлар 2018 йилда Жаҳон чемпиони, 2021 йилда эса Миллатлар лигаси ғолиби бўлишган, шунингдек, Евро-2016 ва ЖЧ-2022 финалларига қадар етиб боришган эди.

Франция миллий жамоасидаги ўзгаришлар бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Янги бош мураббий

Зинедин Зидан (Франция)

Шартнома муддати

4 йил (2030 йилгача)

Собиқ бош мураббий

Диде Дешам (2012–2026)

Янги логотип рамзи

Галл хўрози сақланган

Логотипдаги янгилик

«France» ёзуви қўшилган

Логотипдаги ўзгариш

FFF қисқартмаси кичрайтирилган

Юлдузлар сони

Иккита (1998, 2018 чемпионликлари учун)

Зинедин Зиданнинг Франция миллий жамоасига қайтиши ва янги логотипнинг тақдим этилиши жаҳон футболидаги энг йирик воқеалардан биридир.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Зинедин Зидан бошчилигидаги Франция миллий жамоаси 2030 йилги Жаҳон чемпионатида учинчи чемпионликни қўлга кирита оладими? Янги логотип дизайни сизга ёқдими? Изоҳларда ўз фикрларингизни қолдиринг!

Зинедин ЗиданФранцияФранция футбол федерациясиДидье Дешам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Бугун, 23:13Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53Начо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаНачо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди