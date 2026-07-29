Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиланди
Франция футбол федерацияси (FFF) миллий жамоа бошқарувига афсонавий Зинедин Зидан тайинланганини нишонлаш мақсадида жамоанинг янгиланган логотипини кенг жамоатчиликка тақдим этди. Бу қадам мамлакат футболида янги саҳифа очилганининг рамзий маъноси ҳисобланади.
Zamin.uz ушбу тарихий тайинлов, янги эмблемадаги ўзгаришлар ва француз футболидаги сўнгги ислоҳотлар тафсилотларини тақдим этади.
1. Галл хўрози сақланди, аммо «France» ёзуви пайдо бўлди
Янги эмблеманинг марказий элементи — Франциянинг анъанавий рамзи ҳисобланган галл хўрози ўз ўрнида сақлаб қолинган. Бироқ, дизайнга сезиларли ўзгаришлар киритилган:
Янги ёзув: Логотипнинг пастки қисмига мамлакат номини англатувчи «France» ёзуви қўшилган. Бу миллий ҳудудий мансубликни янада яққолроқ ифодалашга хизмат қилади.
FFF қисқартмаси: Федерация номининг қисқартмаси (FFF — Fédération Française de Football) аввалги логотипга нисбатан анча кичрайтирилган ва камтарроқ позицияга ўтказилган.
Эслатиб ўтамиз, Франция миллий жамоасининг охирги логотипи 2018 йилги Жаҳон чемпионатидаги тарихий ғалабадан кейин янгиланганди. Ўшанда эмблема устига иккинчи жаҳон чемпионлигини ифодаловчи иккинчи олтин юлдуз қўшилган эди. Янги эмблемада ҳам ушбу икки юлдуз ўз жойида қолган.
2. Зинедин Зидан: 4 йиллик шартнома ва Дешамнинг вориси
Франция футбол федерацияси Зинедин Зидан билан 4 йиллик шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Ушбу келишувга кўра, Зидан жамоани 2030 йилги Жаҳон чемпионатига қадар бошқариши кутилмоқда.
Зидан бу лавозимда 2012 йилдан буён — роппа-роса 14 йил давомида миллий жамоани муваффақиятли бошқариб келган Диде Дешамнинг ўрнини эгаллади. Дешам қўл остида французлар 2018 йилда Жаҳон чемпиони, 2021 йилда эса Миллатлар лигаси ғолиби бўлишган, шунингдек, Евро-2016 ва ЖЧ-2022 финалларига қадар етиб боришган эди.
Франция миллий жамоасидаги ўзгаришлар бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Янги бош мураббий
Зинедин Зидан (Франция)
Шартнома муддати
4 йил (2030 йилгача)
Собиқ бош мураббий
Диде Дешам (2012–2026)
Янги логотип рамзи
Галл хўрози сақланган
Логотипдаги янгилик
«France» ёзуви қўшилган
Логотипдаги ўзгариш
FFF қисқартмаси кичрайтирилган
Юлдузлар сони
Иккита (1998, 2018 чемпионликлари учун)
Зинедин Зиданнинг Франция миллий жамоасига қайтиши ва янги логотипнинг тақдим этилиши жаҳон футболидаги энг йирик воқеалардан биридир.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Зинедин Зидан бошчилигидаги Франция миллий жамоаси 2030 йилги Жаҳон чемпионатида учинчи чемпионликни қўлга кирита оладими? Янги логотип дизайни сизга ёқдими? Изоҳларда ўз фикрларингизни қолдиринг!
…